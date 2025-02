Una tarta o una placa

El otro día fui a un acto cultural a Garrovillas de Alconétar y me regalaron una tarta. Lo habitual en estos eventos es que te vengas a casa con una placa, un bolígrafo grabado o un libro muy gordo con muchas fotos. Esta vez no, ... esta vez volví a Cáceres con una tarta de almendra de las monjas jerónimas de clausura de Garrovillas. Y me vine muy contento y dando las gracias a las perspicaces señoras que intuyeron que antes que por los honores, me inclino por el goloseo.

La verdad es que la tarta pesaba tanto o más que una placa, pero en lo demás, es mucho más práctica. Para empezar, se come y en cada bocado recuerdas Garrovillas y la asocias con la dulzura y el sabor. En segundo lugar, la tarta acaba desapareciendo, mientras que la placa, ya se sabe, la colocas sobre alguna repisa o encima de un aparador y allí se queda hasta el fin de tus días, cogiendo polvo y formando parte del paisaje doméstico hasta confundirse con él de tal manera que se convierte en un mueble más en el que no reparas. Por no hablar de las veces que va a ser maldecida cuando se limpie la repisa y haya que sacarle brillo y esplendor. Además, ¿cómo le voy a dejar en herencia a mi hijo iconoclasta una colección de placas? Sería una faena. Con la tarta, me entregaron dos libros sobre el pueblo. Cuando vas a un acto cultural, te suelen regalar un libro lujoso que, al llegar a casa, colocas en la estantería de los libros lujosos, que está en el comedor y sirve para que admires el lomo de unos libros gordos y brillantes que jamás leerás. Pero los libros de Garrovillas eran best sellers rurales, que son los que me gustan. En los pueblos de Extremadura, se publican de vez en cuando libros sobre la localidad recogiendo historias con minúscula o detallando con rigor la historia del lugar con mayúsculas. Solo se venden en las tiendas del pueblo, pero las ediciones se agotan. Así son los libros que traje de Garrovillas y que ahora reposan en la estantería de los libros que se leen. El acto se celebró en el Corral de Comedias del pueblo. Si no te avisan ni eres experto, crees que el corral es, por lo menos, del siglo XVI, pero los garrovillanos no te engañan y avisan a los forasteros de que se levantó en 1987. ¿Por qué surgió esta idea tan peregrina como extraordinaria? Da lo mismo, el caso es que el Corral de Comedias es precioso, te traslada a los tiempos de Lope y Calderón y está bien dotado de luz, sonido y climatización. Al acabar el acto, salimos directamente a la plaza porticada de Garrovillas. Era de noche, hacía frío, no se veía un alma, olía a pueblo extremeño y se produjo uno de esos momentos mágicos en los que todo se conjuga para alcanzar la plenitud: disfrutar del silencio y la quietud en la plaza de Garrovillas equivale a un bote de pastillas de Trankimazín, a una hora de yoga, a un chute de meditación. Además de la plaza, el Corral de Comedias, el palacio de la hospedería y otros palacios, casonas, iglesias y conventos, Garrovillas cuenta con un órgano renacentista maravilloso cuya música suena en un CD mientras escribo. Está en la iglesia de la Consolación y, desde 2018, la asociación Domingo Marcos Durán tiene como finalidad su conservación y promoción. Es uno de los órganos más antiguos de Europa y está declarado Bien de Interés Cultural. El presidente de la asociación, Pedro Dómine, cuenta que afinan el órgano una vez al año. El problema es que en España solo hay seis afinadores. El del órgano de Garrovillas viene desde Jerez de la Frontera. Viaja, afina, descansa, afina y se vuelve a Jerez como servidor se volvió a Cáceres, tan contento con la tarta de las monjas jerónimas debajo del brazo.

