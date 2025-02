Al lío, a la tarea y a la 'peoná'

La jornada laboral en Extremadura se divide en dos partes: cuando vamos a trabajar y cuando estamos trabajando. En el camino hacia la oficina, la ... tienda, el banco o el bar, nos vamos encontrando con amigos, colegas y conocidos con quienes intercambiamos breves saludos. Dada la hora, entre las siete y media y las nueve de la mañana, los comentarios callejeros rápidos se refieren al trabajo. Son frases rápidas, lanzadas casi de manera refleja, cortas, de pocas palabras, pero resumen nuestra actitud y nuestra manera de entender la vida.

Una de las más socorridas y repetidas es: «Vamos al lío». Es decir, el trabajo entendido como algo complicado y enrevesado donde se entrecruzan las tareas propias de nuestro cometido con las relaciones con los compañeros, las exigencias de los jefes, el escaqueo de los listos y nuestra capacidad para que, cuando surja un problema, no estén los papeles encima de nuestra mesa. Es decir, un verdadero lío de esfuerzos, emociones y estrategias.

Los hay que conciben el trabajo como una rutina diaria a la que no atribuyen más importancia, es un esfuerzo repetido sin más que han sabido relativizar, poner en su sitio y conseguir que no les influya emocionalmente. Es trabajo y punto. Esos se saludan por las mañanas con un prudente: «Vamos a la tarea».

Tenemos un tercer grupo que está compuesto por quienes entienden el trabajo como un esfuerzo físico casi inhumano. Quizás trabajen ante un ordenador o en un despacho fresquito en verano y cálido en invierno, con vistas a un parque y música ambiental, pero lo exageran todo y convierten la jornada en un sudoroso y agotador trabajo de albañil en julio o recolector de uva en septiembre. Esos dicen: «Vamos a echar la peoná» incluso aunque estén en una mesa dando los buenos días o sean jefes de servicio con un equipo de técnicos y asesores a su servicio.

Fíjense mañana cuando vayan a trabajar y ya verán la de sinónimos de trabajo que escuchan por la calle y cómo las palabras elegidas califican a quien las pronuncia. Escucharán, también, que quienes responden a los que van al lío, la tarea o la peoná, emplean expresiones de resignación como: «¡Qué remedio!». En ellas se resume el concepto del trabajo como castigo divino irremediable, un ganar el pan con el sudor de la frente que nos persigue hasta la jubilación, que es el tiempo en que decimos que vamos a los recados. Pero dejemos la jubilación para otro día.

En el campo significativo de lo rutinario está la expresión: «Vamos a lo de todos los días», que parece frase con misterio: ¿qué será lo de todos los días, desayunar con los colegas, tomar un café, leer el periódico, dar un paseo? Pero no, todo el mundo da por entendido que café, paseo o periódico son placeres y los placeres no son rutina, sino un deleite que cada día es diferente. Lo de todos los días es el trabajo. No hay más.

Dejo para el final a los cínicos o sinceros, que en su expresión de saludo matinal resumen su verdadera actitud ante la jornada laboral. Dicen: «Vamos a trabajar un poquito». Y al resaltar lo de poquito, están representándonos porque todos vamos a trabajar con la intención de que sea un poquito, aunque luego, ya en el trabajo, se acaben los matices irónicos y triunfe la queja, el lamento, la desesperación. No hay quien no presente sus tareas del día como algo sobrehumano que los sobrepasa. Somos los más esforzados y el futuro de Extremadura recae sobre nuestros hombros, pero solo sobre los nuestros, ¡eh!, no sobre los de los demás, que son vagos, inútiles y siempre están escaqueándose del lío, la tarea y la peoná.