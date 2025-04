Una tarde en Santa Marina

Los directivos de la Asociación de Vecinos Santa Marina de Badajoz están preocupados. Ya van siendo mayores y quisieran encontrar un relevo, pero no ven ... mucha disposición en las nuevas generaciones. Trasladan incluso su problema a otras asociaciones y colectivos de la ciudad, que resisten gracias a la vocación de servicio de sus integrantes, gente mayor, educada en eso tan general y bonito de hacer cosas, de organizar actividades y llenar el ocio de entretenimiento y ocupaciones saludables y formativas.

En la A.V. Santa Marina organizan un otoño literario y solidario al que acuden escritores y la librería Hermanos Martínez dona un euro de cada venta de los libros del autor para una causa solidaria. Es sorprendente que a esas conferencias vaya tanto público que siempre llena el salón de actos. ¿Qué sucederá cuando los directivos ya no den más de sí y el cansancio y la edad los obligue a refugiarse en el hogar? Lo normal es que haya un relevo generacional y que gente más joven se implique y programe el día a día de esta asociación tan activa y de otras asociaciones semejantes que funcionan en Badajoz y en el resto de Extremadura, pero se nota inquietud ante el futuro, como si no estuvieran seguros de que el trabajo desinteresado en una asociación o colectivo sea capaz de movilizar a las nuevas generaciones, tan habituadas a la comodidad de la televisión a la carta, las relaciones sociales en redes, que no cara a cara, y las actividades teledirigidas.

En la A. V. Santa Marina siguen publicando su revista El Ancla, que recoge reportajes muy enraizados en las tradiciones y la vida de Badajoz: la fiesta de Las Candelas, las conferencias, el recital de saetas, el premio de poesía y narración, el último libro de poemas de su directivo Plácido Ramírez, 'Luz para un paisaje', las noticias sobre el mundo vecinal, los personajes del barrio, las fotodenuncias, las necrológicas y las secciones Al Pedestal (Caja Rural de Extremadura, Caja de Almendralejo, El Corte Inglés, Maribel Núñez y Miguel Murillo) y Al Socavón (propietarios de perros que no recogen la caca de sus mascotas, automovilistas que aparcan en doble fila y responsables de la falta de presencia policial en calles y plazas). Como ven, todo muy vecinal y entrañable. Quizás falten novedades, actividades más dirigidas a los jóvenes, más propias de un Badajoz que vive de otra manera, pero ahí es donde esperan la participación de nuevos directivos que aporten ideas.

Por otro lado, visitar esta asociación depara sorpresas interesantes cuando se acercan desconocidos a entregarte libros que no leerías nunca, pero les echas un vistazo al llegar a casa y acabas enganchado a temas que jamás pensaste que te interesarían como 'La pesca de la trucha en el río Gévora', que así se llama el libro de relatos y anécdotas escrito por José Adolfo Ferreira Fernández. Cuenta el escritor sus aventuras y desventuras pescando truchas en el único río de la provincia de Badajoz que tiene condiciones para las truchas. Es en el entorno de La Codosera donde El Apoyaor y El Enreda, motes pesqueros de José Adolfo y de su amigo Jesús Granado, pasan las horas y disfrutan esperando que piquen truchas arcoíris. El escritor refiere anécdotas y descubre lugares y recodos fluviales que invitan al viaje. Otro asistente a los actos de la asociación, el profesor Pedro Isaac Denche Manzano, me entregó un librito sobre la historia de Aldea del Cano que está haciendo las delicias de mi suegra, natural de este pueblo cacereño. Desde luego, visitar la A. V. Santa Marina es la mejor manera de convertir un día monótono en una jornada estimulante.