Una tarde casi normal en el Museo

Nada supera la primera vez. Doce años y diez días después de que José Antonio Monago jurara como presidente extremeño, casi con el mismo calor ... de entonces –39 grados a la sombra– Extremadura volvía a tener ayer tarde un presidente de la Junta del Partido Popular. En realidad, presidenta, de Cáceres, y al frente de un gobierno de coalición de Vox. Tres motivos más que suficientes para que la expectación inusitada, hubiera llenado ayer las calles del entorno del Museo Nacional de Arte Romano en Mérida para la toma de posesión de María Guardiola Martín. Pero no fue así. Poca gente. Sosiego. Saludos afectuosos, correctos, sin euforia y mucha tranquilidad en el exterior del majestuoso edificio creado por Rafael Moneo en la capital de Extremadura.

La procesión de la emoción iría por dentro porque, salvo un solitario 'María, ¡guapa!' que soltó una militante del PP cuando Guardiola accedía al Museo seguido de unos timidísimos aplausos, nada hizo rememorar el ambiente del 8 de julio de 2011.

Entonces, con el PP ganando las elecciones regionales y José Antonio Monago siendo elegido primer presidente popular de la historia de la Junta, decenas de personas se agolpaban junto a las vallas de la Policía puestas frente a la entrada del Museo.

Se cortaron al tráfico calles aledañas, se suprimieron 200 plazas de aparcamiento público durante varias horas para que los coches de los setecientos y pico invitados a la toma de posesión de Monago pudieran aparcaran y cien manifestantes del movimiento 15-M protestaron para configurar un despliegue policial insólito para la toma de posesión de un jefe del Gobierno regional. Y estuvieron Mariano Rajoy (presidente del Gobierno desde diciembre de ese año) y María Dolores de Cospedal, recién elegida presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP nacional.

Ayer, todo fue normal. Apabullantemente normal. Como si el PP ganara elecciones tras elecciones en Extremadura.

Había turistas, que apenas notaron que había un acto de toma de posesión en uno de los reclamos más visitados por ellos; la tienda de productos gastronómicos de la tierra de Feliciano Becerra estaba abierta, lo mismo que la brasería-cervecería Augusto y otros restaurantes; el tráfico fue normal y los coches de los invitados fueron derivados al paseo que une la rotonda de la diosa Ceres con la plaza de Margarita Xirgú, en la entrada al Teatro y Anfiteatro Romanos.

Sin vallas

Pocos policías y discretamente repartidos. Y sin vallas que impidieran el movimiento de periodistas y ciudadanos 'corrientes' por esa zona, que en 2011 no contaba con toldos que sofocara la canícula. Ya los tiene y eso hizo ayer mucho más llevadera la tarde antes de que a las 19.26 horas María Guardiola entrara por la puerta del Museo Romano.

Desde las 18.30 horas, una hora antes del inicio del acto oficial, dirigentes y exdirigentes regionales y locales del PP se agolparon en la cervecería Augusto, a pesar de lo cual su terraza no se llenó. Entre ellos estaba el que fue presidente de la Asamblea (2011-2015), Fernando Manzano y secretario general del PP extremeño con Monago; el exconsejero de Fomento Víctor del Moral; Diego Sánchez Duque o el actual portavoz del PP de Mérida y diputado autonómico, Santiago Amaro. Entre los alcaldes, estuvieron los de Badajoz, Cáceres, Zafra, Montijo, y Jerez de los Caballeros, esto es, Ignacio Grajera, Rafael Mateos, Juan Carlos Fernández, Javier Cienfuegos y Raúl Gordillo, respectivamente.

Ampliar José Antonio Monago con Elías Bendodo. J. M. ROMERO

Ayer, la máxima autoridad del PP nacional fue el andaluz Elías Bendodo, coordinador general del PP en la Ejecutiva de Alberto Núñez Feijóo. Exmiembro del Gobierno andaluz de la anterior legislatura, la primera como presidente de la Junta de Juan Manuel Moreno Bonilla, Bendodo hizo una pequeña parada para charlar con los periodistas.

«Hoy es un día histórico en Extremadura, como lo fue en Andalucía hace cuatro años», arrancó Elías Bendodo, como si fuera la primera vez que el PP extremeño controlara la Junta. Añadió que la comparación la hacía porque Extremadura y Andalucía son territorios parecidos en los que, habitualmente, la izquierda ha ganado y ha gobernado.

Bendodo era recibido por Abel Bautista, secretario general del PP extremeño, que estaba junto a Laureano León, presidente del PP cacereño. Antes, sin esperar a Bendodo, había accedido a coger asiento en el Museo el presidente del PP provincial de Badajoz, y vicepresidente segundo de la Asamblea, Manuel Naharro.

En solitario llegó Cristina Teniente, vicepresidenta, consejera y portavoz del Gobierno del PP de 2011 a 2015. La cacereña será diputada en el Congreso tras las elecciones del domingo. Es aún diputada autonómica.

Cartel de Feijoo

Precisamente la caravana electoral del PP –coche y remolque con un gran cartel incitado a votar a Feijóo– se paraban unos segundos en el paso de peatones situado junto al Museo de Arte Romano. Lo hacía mientras José Antonio Monago saludaba a Elías Bendodo, con el que comparte escaño de senador.

El expresidente de la Junta se mostraba relajado. «Estoy muy bien», contestaba cuando se le preguntaba. En una improvisada rueda de prensa con los medios, se le recordaba que hace doce años estaba en el mismo sitio para la misma cuestión. Esas «mariposas en el estómago que algunos ya hemos vivido», recordaba Monago cuando se le preguntaba cómo podía esta Guardiola minutos antes de su toma de posesión.

Subrayó que no le va a dar consejo a Guardiola, salvo que se lo pida. «Me voy a sentar en el autobús, en la parte de atrás. Y allí estaré. No le voy a dar consejo si no me lo pide. María (Guardiola) ya es una mujer experta», sentenció Monago. Va a repetir como senador en Madrid tras el 23J.

En los corrillos que se formaron antes del acto de la toma de posesión fueron más tardíos los dirigentes del PSOE. Al principio, casi todos eran cacereños: Lara Garlito, Eduardo Béjar, José Román Bello, Juan Ramón Ferreira... Después fueron llegando los presidentes de las dos diputaciones, Miguel Ángel Gallardo y Miguel Ángel Morales (Badajoz y Cáceres), junto a parlamentarios y exconsejeros como José María Vergeles e Isabel Gil Rosiña. También fueron el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, Francisco Buenavista.

El expresidente Vara llegó a las 19,10 horas, acompañado de la que era la máxima representación institucional del Gobierno al acto, Fernando Galindo, subsecretario de Política Territorial. En 2011, en la toma de Monago como jefe del Gobierno extremeño, acudió la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.

Ampliar Ángel Pelayo Gordillo y los otros diputados de Vox. J. M. ROMERO

Ángel Pelayo Gordillo

De los últimos en acudir fueron los diputados de Vox. Su portavoz, Ángel Pelayo Gordillo, reivindicó que el Gobierno de la Junta es de coalición y cuando se le preguntó si ya tenían elegido el nombre del consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural que les corresponde por el acuerdo con el PP eludió ser claro. Está –dijo– en proceso de selección. Será «persona cualificada y conocedora de la materia» , apostilló junto a los diputados Óscar Fernández, Javier Bravo, Álvaro Sánchez-Ocaña. Faltó Juan José García.

Javier Peinado, en nombre de la patronal extremeña, y las secretarias generales de CC OO y UGT, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez; respectivamente; los presidentes de las federaciones extremeña y nacional de caza; José María Gallardo y Manuel Gallardo; el presidente de Apag Extremadura Asaja, Juan Metidieri, o el de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Pacheco, fueron otros de los invitados presentes.