Tany Nature, una historia de raíces, esfuerzo y visión El Premio Agroalimentario de Extremadura, organizado por HOY y Banco Santander, nace para reconocer el talento del campo extremeño

Gloria Jover Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:17 Comenta Compartir

El campo extremeño no solo alimenta, sino que inspira, innova y proyecta al mundo una manera de hacer las cosas basada en el esfuerzo y la dignidad del trabajo.

Esta frase resume a la perfección la primera edición del Premio Agroalimentario de Extremadura, un certamen que nace con el objetivo de reconocer y distinguir a las empresas que a lo largo de los años se han convertido en estandartes del sector agroalimentario, el principal motor socioeconómico de la región.

Y esta filosofía se refleja en Tany Nature y en Atanasio Naranjo, fundador y alma mater de la empresa galardonada de esta primera edición.

La ceremonia de entrega de estos premios, organizados por HOY y Banco Santander, se ha celebrado hoy, en Cáceres, en el Hospes Palacio de Arenales.

El acto ha contado con un numeroso público, entre los que se encontraban Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno; Justiniano Cortés, director territorial de Santander en Extremadura; Lorena Ruíz, directora de negocio Agro-Santander España; Álvaro Rodríguez, director general de la Corporación de Medios de Extremadura; José Orantos, director de HOY; además de familiares y amigos del premiado y empresarios extremeños.

En esta primera edición –y que promete no ser la última– el jurado estuvo compuesto por José María Carrasco, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Extremadura; Justiniano Cortés, director territorial de Banco Santander en la región; Gabino Esteban, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Badajoz; Carmen González, directora del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex); y Lorena Ruiz, directora de Negocio Agro-Santander España.

«Muchas felicidades a Atanasio, a tu familia y a tu equipo. Habéis convertido vuestro proyecto en un referente absoluto, en un modelo que demuestra que la pasión, el esfuerzo y la mejora continua son la base de cualquier éxito», ha expresado el director territorial de Banco Santander, Justiniano Cortés.

Transformación e innovación

Cortés destacó que el campo extremeño vive un proceso constante de transformación, impulsado por la innovación y la sostenibilidad. «La investigación de nuevas variedades, la implantación de sistemas de producción más eficientes, la mejora tecnológica o la gestión responsable de los recursos humanos son ejemplos claros de cómo la innovación no está reñida con la tradición», ha selñalado. «Desde Extremadura se puede liderar con talento, con visión y con orgullo de ser».

Durante su intervención, Cortés ha puesto en valor que el sector agroalimentario extremeño «no es solo industria, sino también identidad, cultura, empleo e innovación». «Hoy la agricultura se apoya en la innovación tecnológica, genética, ambiental, digital… Incluso en la innovación social», ha afirmado. «Y todo ello hace que el campo sea un motor no solo económico, sino también humano y territorial».

Sin embargo, también subrayó los retos que afronta el sector, como la gestión del agua, la competencia internacional, la presión sobre los recursos naturales o el impacto ambiental. «Son desafíos que no podemos ignorar», ha advertido.

Cortés señaló que se trata de una transformación que es «profunda», y en momentos de cambio como estos «es cuando más necesitamos trabajar unidos por un objetivo común, hacer del campo un motor del futuro».

El relevo generacional también fue protagonista. «Si hablamos de futuro, hay una necesidad que no podemos olvidar y es atraer a los jóvenes», dijo. «Tenemos que lograr que vean el campo no como el destino del pasado, sino como una oportunidad del mañana. Que puedan innovar, vivir con orgullo y continuar el legado de quienes hoy están transformando la agricultura extremeña».

Cortés ha recordado que en ese proceso, el papel de las entidades financieras es clave. «Desde Santander queremos estar a su lado, acompañarles con formación, innovación y financiación. Porque el futuro del campo también es el futuro de nuestras comunidades, de nuestra economía y de nuestra sociedad».

Ampliar Atanasio Naranjo, durante su interevención. Jorge Rey

El principio de la historia

Como ha señalado el director de HOY, hablar de Tany Nature es hablar de su creador. Para entenderlo, basta entrar en su despacho. Allí no hay vitrinas con premios ni fotografías con autoridades. Lo que preside la estancia es el retrato de un parcelero con un pitillo en la boca, los pies descalzos y la visera calada, un homenaje a quienes labraron antes que él los surcos del campo.

«Ese señor es quien mejor me representa», ha confesado Naranjo en una entrevista con HOY en 2016. Su padre fue uno de los primeros colonos de Valdivia; su infancia transcurrió bajo el abrigo de un peral. Aquel origen, lejos de endurecerlo, le enseñó a amar la tierra.

La segunda imagen destacada en su despacho es la de sus padres. De su madre heredó el impulso emprendedor; de su padre, el valor del estudio. Pero fue una cita de Cicerón la que lo marcó para siempre: «La agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre». Con apenas 13 años decidió que su destino no sería escapar del campo, sino dignificarlo.

A los 17 se marchó a Madrid y allí comprendió tres verdades que lo acompañarían siempre: la soledad de las grandes ciudades, la necesidad de comercializar lo que se produce y el escaso reconocimiento del talento extremeño. En 1986, capitalizando su subsidio del paro, con una subvención de 900.000 pesetas y un crédito al 11%, fundó Tany Nature, convencido de que podía revolucionar el sector de la fruta de hueso.

Lo hizo introduciendo nuevas variedades y extendiendo la campaña hasta «un año de quince meses», solapando campañas con otros productos y trabajando en distintas latitudes, en su empeño de convertir cada reto en oportunidad.

Las citas que lo definen

En su despacho abundan también las citas que lo definen. De Marañón toma su lema vital –«Vivir no es existir, sino existir y crear»– y de Churchill, la constancia: «El éxito es una continuidad de fracasos sin perder la ilusión». Pero las que más repite son las suyas: «Yo no busqué un negocio, busqué una vocación.» «Las empresas deben crecer, pero no engordar.» «El verdadero emprendedor siempre tiene el horizonte más allá, nunca llega del todo.»

El globo terráqueo que descansa sobre su mesa resume el viaje que lo ha llevado de Zurbarán al mundo. La empresa tiene presencia en 50 países, 2.800 hectáreas, 120 agricultores asociados, una central de envasado con un millón de kilos al día y más de 2.700 empleos. Todo ello sin perder el «foco», como él repite, «foco, foco y foco. La agricultura es lo nuestro, y la agricultura cuya principal característica es la paciencia, no se le puede traicionar».

Junto a él, su mujer Loli y sus hijos, hoy incorporados a la empresa, completan una historia que combina familia, esfuerzo y visión. «Los apellidos no garantizan ser un buen directivo —dice—, solo un buen accionista. Lo que importa es la cultura del esfuerzo».

Premio a la trayectoria

Tras recibir el premio, Atanasio Naranjo recordó emocionado los orígenes humildes de su empresa y el papel decisivo de su familia. «Agradezco especialmente a mi padre por transmitirme el amor por la tierra, por el mundo rural y por el sí se trabaja y sí se estudia. Y a mi mujer, Loli, por todos estos años caminando juntos», dijo.

Naranjo tampoco se olvidó de sus hijos, pilares fundamentales de su vida, y a los que tuvo presentes en su discurso. «Quizás a veces olvidamos la importancia de esos valores familiares, pero cuando miro atrás sé que todo lo que he conseguido ha sido gracias a ellos», ha expresado emocionado.

Durante su intervención, el premiado quiso compartir su visión internacional del sector. «Hoy estamos presentes en cuatro continentes y seguimos creciendo. Pero nada de esto habría sido posible sin un equipo con visión, generosidad e inteligencia, que ha sabido no rendirse ante las adversidades», ha explicado.

Por ello, Naranjo ha destacado la necesidad de que «el sector financiero, la prensa y la administración sigan apostando por el campo y por la familia rural, que son el corazón de este país».

El fundador de Tany Nature no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar sobre el sector agrario, al que lleva toda una vida vinculado. «No puedo evitar hablar del campo. Hay un dicho americano que dice: no olvides quién te da de comer. Y es verdad. La agricultura garantiza el suministro alimentario, la sostenibilidad, la biodiversidad y la estabilidad social. Las empresas rurales fijan población, generan empleo y evitan desequilibrios que luego repercuten en toda la economía», ha reflexionado.

Y cerró su intervención con una de las citas que tanto le gustan: «Metas altas, sueños grandes, pasos cortos y firmes. Como suelo decir, crecimiento equilibrado como nuestros árboles».

Durante su turno Mercedes Morán expresó que «rendimos homenaje a quienes hacen cada día lo mejor del sector agroalimentario extremeño».

Morán ha subrayado que estos premios reconocen la capacidad del sector para conjugar innovación y sostenibilidad, y con ello construir «un modelo de desarrollo sólido, moderno y competitivo». «El agroalimentario extremeño no solo produce alimentos –afirmó–, sino también arraigo, identidad y orgullo por nuestro entorno. Es una verdadera seña de identidad de Extremadura».

Visión empresarial

La consejera ha destacado que la innovación y la visión empresarial han sido claves para que empresas como Tany Nature sitúen a Extremadura en el mapa internacional. «Este premio reconoce la iniciativa, el conocimiento técnico y el compromiso de quienes han sabido mirar más allá, con visión y con responsabilidad», dijo.

Morán felicitó a Atanasio Naranjo y a su familia, recordando que su empresa «es un ejemplo de relevo generacional, de cómo el esfuerzo y la unión familiar pueden transformar un proyecto en un modelo de éxito», ha expresado.

Además, Morán tuvo un gesto personal hacia la esposa de Naranjo. «En el poco tiempo que la conozco, puedo decir que sin ella probablemente nada de esto habría sido posible», ha destacado.

Estos premios nacen precisamente para reconocer a quienes, como Atanasio Naranjo, hacen de la tierra un proyecto de vida y de futuro. Porque, como repite el fundador de Tany Nature, «no vivir sin soñar». Y Extremadura, gracias a ejemplos como el suyo, tiene todavía muchos sueños por cosechar.