Los tambores del carnaval apagan los pitos a Pedro Sánchez en Badajoz

Los estrategas que trabajan a la sombra de los políticos ya pueden añadir un nuevo capítulo a sus manuales: contratar tamboradas para ambientar un entorno ... que por momentos se puede volver hostil. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha venido hoy a Badajoz y en su entrada al Palacio de Congresos lo ha esperado una comparsa, los Caretos Salvavidas, cien personas aproximadamente con sus instrumentos de viento y, sobre todo, de percusión. Semejante bienvenida, más propia del hemisferio sur, ha dado calor a un líder político que venía de despachar con Zelenski en las gélidas latitudes ucranianas. Y el público, entre afines y curiosos, encantado.

Los bailes, que empezaron sobre las cuatro y media, han distraído al personal y la música, cuyo volumen sonaba más alto cuando Sánchez ha bajado del coche a las cinco de la tarde, ha solapado los pitos proferidos por unas setenta personas apostadas frente a la entrada, todos disconformes con la figura, gestión o ambas cosas, que representa Pedro Sánchez. La protesta también se ha expresado desde un par de balcones que miraban hacia el auditorio de la Ronda del Pilar, donde una mujer mayor usaba un megáfono, pero la tensión no ha ido a más y la situación ha estado controlada en todo momento por la Policía Nacional.

Si por la mañana Sánchez visitó el colegio público Lope de Vega como presidente, por la tarde su aparición ha sido como secretario general del PSOE. El plan era presentar al candidato socialista a la Alcaldía, Ricardo Cabezas, y este sugirió en Ferraz que el acto estuviera ambientado en el carnaval de Badajoz, fiesta que todavía hoy está en vigor. La propuesta inicial era la actuación de la murga Los Chungos, que este año han cantado disfrazados como corporación municipal y su reprtorio ha sido muy aplaudido, llegando a quedar segundos en el concurso. Entre los personajes un murguero hace de Cabezas, pero quien más palos se lleva es el alcalde, inicialmente de Ciudadanos y desde el 13 de diciembre en el PP. En mitad del acto de esta tarde la idea era que actuara la murga y el propio Cabezas hiciera un cameo con esta agrupación carnavalera representándose a sí mismo, pero en Moncloa no ha gustado demasiado esa escaleta, sobre todo con un Pedro Sánchez recién llegado de Ucrania con una entrevista grabada ayer, pero emitida esta misma mañana en TVE, donde habla de la guerra que tiene lugar en este país. Juntar en el mismo día sus mensajes sobre la invasión militar rusa y a continuación reírse con las ocurrencias de quince tipos disfrazados de concejales no lo ha visto claro su gabinete y al final Los Chungos han actuado como teloneros cuando Sánchez aún no había puesto el pie en el auditorio.

Ampliar Críticos con Pedro Sánchez esta tarde en la Ronda del Pilar de Badajoz frente al Palacio de Congresos. Casimiro Moreno

En el exterior eran cientos los militantes socialistas los que han acudido al acto mientras unas setenta personas se han concentrado en la acera opuesta al acceso al Palacio de Congresos. En cuanto ha llegado la comitiva con el coche oficial ha habido gritos contra Sánchez, pitos y varios han echado a volar aviones de papel con la leyenda 'Menos Falcon más consorcio del Casco Antiguo' (en realidad aterrizó esta mañana en Talavera la Real en un Airbus 310, pero se marchaba en el Falcon). Otra reivindicación que se ha visto tenía que ver con la educación primaria y el Real decreto 1594/2011 por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros y que ahora pone en peligro las tutorías.

Sin embargo, el secretario general del PSOE ni ha visto la protesta que tenía lugar tras las vallas pues el coche paró intencionadamente unos cincuenta metros más allá y su comitiva le ha hecho bajar en un lateral del palacio por la calle Hermanos Merino. Allí se ha detenido durante menos de un minuto mientras los Caretos Salvavidas lo daban todo frente a Sánchez bailando y haciendo tronar sus tambores. Ha sido Ricardo Cabezas quien le ha explicado a su 'jefe' qué era una comparsa y qué representan estas agrupaciones en Badajoz. Recién llegado de Kiev, envueltos los dos en tantos decibelios, quizás el presidente escuchaba pero no oía al candidato pacense o viceversa, lo oía pero no lo escuchaba. Lo que era seguro es que las voces y pitos de protesta al otro lado de la calle a Sánchez no le han llegado.