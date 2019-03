Tableta Liberbank con Tableta Unicaja

Los bancos, antes, eran como los médicos: acudías a ellos para ponerte en sus manos y que te solucionaran los problemas, ya fueran de salud, ya fueran de finanzas. Había bancos locales (Sánchez, Pueyo), provinciales (cajas de ahorro), comarcales (cajas rurales)... Ibas al banco y hacías cola un ratito, luego entablabas conversación con tu banquero de cabecera y la relación era fluida y fácil, sin desconfianzas ni acosos. Confiabas en tu médico y confiabas en tu banquero.

El nombre del banco proviene justamente de lo que entendemos como un banco de un parque. Resulta que los mercaderes florentinos colocaban un largo banco en el exterior de sus casas y era en él donde se sentaban con otros comerciantes a rematar sus negocios, pedir préstamos o discutir de finanzas. De esos bancos de madera nacieron los bancos de dinero. Ir al banco significaba que ibas a sentarte en el banco de tu casa o en el de la casa de un colega para confiarle tu dinero, invertirlo o pedirlo.

La primera premisa de aquellos bancos florentinos y de los bancos actuales era la confianza en el dueño del banco donde te sentabas y negociabas. Esa premisa se mantiene hoy día, aunque bien es verdad que los acontecimientos de los últimos años han provocado que miremos a los bancos con cierto mosqueo, como si más que curarnos los problemas de dinero, los agudizaran con tanta comisión y tanta propuesta con letra pequeña que acaba convirtiéndose en letra grande demoledora.

Justamente los florentinos, que en el Quattrocento eran el pueblo más listo, el de mejor gusto y el más interesado, inventaron la letra de cambio, un documento legal que podía usarse para comprar, vender, transferir fondos y obtener crédito sin necesidad de viajar cargado de dinero.

En la Florencia del siglo XV, se supone que los bancos eran cómodos y se negociaba tan ricamente sentaditos a la puerta de casa, tomando el sol y disfrutando de la belleza de las fachadas de mansiones y palacios. En eso, hemos perdido mucho. Hoy, ir al banco significa perder media mañana porque hay poco personal para atender y porque la estrategia es que hagamos las gestiones por Internet. Si estuviéramos en la Florencia de 1450, los bancos se hubieran llamado tabletas, móviles u ordenadores y ahora estaríamos asistiendo a la fusión de la Tableta Liberbank con la Tableta Unicaja.

Para los que no entendemos nada de dinero o entendemos lo justo, es decir, quienes tenemos la nómina y los recibos en la Caja de Ahorros de toda la vida y no nos complicamos con fondos ni preferentes, de esta fusión nos interesan dos cosas: habrá más cajeros para sacar dinero y a lo mejor no despiden a nadie y tenemos más oficinas donde hacer gestiones más rápidas. Igual hasta se acaba esa imagen, extraña hasta hace nada, de que a la puerta de la caja haya cola desde las ocho y cuarto de la mañana. Pero en el fondo, nos tememos los despidos, que entroncan con la filosofía de haga usted las gestiones en la tableta y no venga a marear al banco.

Los florentinos eran elegantes, pero austeros y ahorradores. Los borgoñones, en cambio, que también tenían una estructura bancaria interesante, eran más dados a las fiestas y a gastar dinero en lugar de ganarlo. Serían algo así como las cajas de ahorro de los 80 y los 90, que te daban dinero para todo e invertían con alegría en deporte y espectáculos. Los borgoñones pasaban tanto tiempo sentados en los bancos celebrando cuchipandas que a esos festejos se les dio en llamar 'banquettes'.

Los banquetes bancarios de los tiempos de vino y rosas acabaron en una descomposición de la estructura financiera y de ahí este sinvivir de colas ante las ventanillas, de comisiones por todo, de despidos y banca virtual. Hasta hemos empezado a entender un poco de dinero y tenemos claro que estas fusiones son buenas más allá de que vayamos a tener más cajeros para operar. Nos tranquilizan porque así eliminamos el peligro de aquellos simbólicos bancos rotos a las puertas de los comerciantes y financieros florentinos. Significaban que se habían arruinado, o sea, estaban en bancarrota.