HOY LO CONTÓ EL 2 DE AGOSTO DE 1977 Los tabaqueros extremeños esperan sus indemnizaciones En 1977, una tormenta arrasó los campos jaraiceños y los agricultores exigieron importantes compensaciones a la Administración FERNANDO GASTÓN Jueves, 2 agosto 2018, 08:03

Badajoz. Los responsables de las plantaciones tabaqueras extremeñas estaban muy enfadados tal día como hoy, 2 de agosto, en 1977. Dicha fecha parecía la indicada para recibir la confirmación del cobro de las cantidades requeridas por las tormentas que habían afectado al norte de la región en esa época. Y es que los agricultores jaraiceños estaban en vilo.

Las cantidades que pedían a la Administración como compensación por las pérdidas casi totales de sus cosechas eran lógicamente muy significativas, de ahí que el nerviosismo y el tira y afloja típico de estas negociaciones se alargara durante varias jornadas. El ministro de Agricultura, en cambio, les propuso la cantidad de 15.000 pesetas por hectárea, lo que indicaba que aún quedaba mucho por conversar entre ambas partes. Ese dinero se pretendía distribuir principalmente entre medieros y pequeños propietarios.

TAMBIÉN SE PUBLICÓ UN 2 DE AGOSTO Fallece un viajero en tren por asfixia En el año 1944, la línea ferroviaria que unía Madrid y Badajoz ya presentaba graves problemas. De hecho, un pasajero murió ese año durante el trayecto a causa del intenso calor. Finaliza la Conferencia de Postdam Es el principal acuerdo que tuvo lugar para poner fin a la Segunda Guerra Mundial. En el 45, las potencias vencedoras del conflicto decidieron la manera de repartirse Alemania. Empréstito concedido a España Las negociaciones entre EE UU y la España de Franco parecían pasar por su mejor momento en 1950, año en el que los americanos concedieron a la dictadura un importante crédito. Naves muy caras A pesar del buen estado de las relaciones entre ambos países, los americanos querían revisar en 1952 el acuerdo por el que ocupaban naves españolas debido a su alto precio. Esto puso en alerta al régimen. Fidel Castro cede el poder Tras muchas décadas con Fidel como cara visible del Estado Cubano, una hemorragia intestinal le obligaba a 'abdicar' en su hermano Raúl para seguir la línea continuísta en la isla en 2006.

Este periódico informaba el mencionado 2 de agosto de la situación en la que se encontraban los agricultores del Valle del Tiétar. Desde que se produjeron las tormentas con sus consiguientes pedriscos que arruinaron la mayoría de plantaciones de tabaco, los jaraiceños andaban desorientados y estaban hartos de la marginación que hasta entonces estaban padeciendo, cosa que no querían continuar consintiendo. Las principales autoridades locales y provinciales se pusieron al mando para gestionar la posibilidad de que acudiera a la zona el ministro de Agricultura para conocer 'in situ' los resultados de la fuerte tormenta y pedrisco acontecida en la zona y que la dejó «hecha una pena», según declaraban los habitantes de la misma.

El Ministerio de Agricultura ofrecía 15.000 pesetas por cada hectárea perdida

El gobernador civil de Cáceres fue el primero en entrevistarse con el titular del Ministerio de Agricultura nada más tener lugar el desgraciado aguacero. Fue aquí donde se dieron a desvelaron las primeras cantidades que el Estado quería destinar a paliar los daños de esta catástrofe natural.

Los agricultores no estaban conformes con las 15.000 pesetas por hectárea que les ofrecían y sacaron un comunicado que lo dejaba claro. «Creemos que no es necesario esperar a que nuestras cosechas sean destruídas para llamar la atención de una administración burócatrica y unos monopolios que han estado durante muchos años robando y explotando al campesino extremeño», afirmaban. «Miles de veces se nos ha repetido que producimos el 75 por ciento del producto total del tabaco; pero sin embargo no hemos visto más beneficios que el sudor, el hambre y la miseria. Queremos una solución rápida, concreta y real de todos nuestros problemas, por una vez y para siempre, y no para hoy y hambre para mañana», apostillaban.

Esta era solo una pequeña muestra de lo que querían transmitir los agricultores. En el escrito completo se señalaban una docena de puntos en los que mencionaban sus reivindicaciones, como un seguro para todos los productos del campo que fueran afectados por epidemias, por destrucciones de la naturaleza, pedriscos, etc. Además, también se pedían puestos de trabajo para los afectados sin tener que salir de Extremadura, indemnización para las pérdidas de estas cosechas, clasificación en primera clase del tabaco que sobreviviera, representación directa del agricultor en los centros al clasificar para que pudieran defender todos sus intereses o créditos a coste cero para este tipo de casos, entre otras muchas cuestiones. Para acabar el alegato, los campesinos ya entonces veían «necesario que todos nos unamos y luchemos».

Al final, ambas partes se pusieron de acuerdo y el campo acabó con las tensiones

Al conocerse todos los detalles de las reuniones que ambas partes continuaron manteniendo para solucionar la situación, lograron llegar al acuerdo previsto y la inestabilidad en el campo dejó de ser tal. A la postre hubo final feliz.

Felicidad para el tomate

Precisamente en ese día, los empresarios agrarios de Badajoz acordaron una subida del jornal en la recogida del tomate. En cuanto a la hortaliza en concentrado, se subía el precio de cobro de 8 y 10 pesetas por caja a las 12 y 15 con la nueva modificación. La variación del precio estaba sujeta a las condiciones de la recogida. Fue el acuerdo más importante de los tomados por la Asociación Profesional de Empresarios Agrícolas de Badajoz por aquellas fechas. Además, se informó que en la campaña participaron unos 300.000 jornales, lo que vino a suponer el pago de unos 200 millones de pesetas y el empleo de unos 4.000 jornaleros diarios durante dicha campaña.