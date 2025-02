«El tabaco calentado es una doble oportunidad de futuro»

Daniel Cuevas Sempere (4 de abril de 1976, Madrid) es el nuevo director general de Philip Morris en España, Portugal y Andorra. La multinacional tabaquera ejecuta un ambicioso plan inversor para que el tabaco calentado, el que no se quema al contrario que el habitual, ... crezca. Cuevas subraya sus ventajas para el consumidor y para Extremadura este cambio que lidera su grupo.

–¿El fumador de cigarrillo tradicional se abre a modalidades como el tabaco calentado?

–El cigarrillo tradicional, el del combustión, sigue copando el mercado. El tabaco calentado no representa ni el 2% del total nacional. Si a esos le sumamos otras alternativas como la del cigarrillo electrónico tampoco superamos el 5%. Es decir, más del 90% del mercado de nicotina es todavía del cigarrillo convencional. Esto quiere decir que la oportunidad que hay de pasar a alternativas claramente mejores para fumadores adultos es increíble.

–En Italia y Grecia hay ya un 15% de fumadores de tabaco calentado.

–Los italianos o los griegos tienen hábitos muy parecidos a nosotros pero allí ha habido una comprensión por parte de la sociedad sobre estos productos, sobre la mejoría que suponen, empezando por las administraciones, una parte de la comunidad científica, incluso médica. Han entendido que si bien estas alternativas no están libres de riesgos si son la mejor alternativa al cigarrillo tradicional. El consumidor de cigarrillo tradicional lo ha probado y allí se ha producido un efecto de boca a boca que confío aquí se produzcan, El consumidor del tabaco calentado, que antes de probarlo puede ser más incrédulo, muy rápidamente empieza a percibir los efectos y son los mejores embajadores que podemos tener.

– ¿Por qué es mejor el tabaco calentado?

–Los no fumadores no deberían empezar a fumar, jamás. Ni con las alternativas menos dañinas. Pero para el fumador adulto que no va a dejar de fumar tiene la oportunidad de cambiarse a algo mejor. Las políticas de prevención para no fumar son buenas pero nos falta pensar en ese gran número de fumadores adultos, 8/9 millones en España, a los que, claramente la política de subirles los impuestos o restringir la publicidad no es suficiente para dejar de fumar. Hay países que aparte de políticas de prevención, apuestan por alternativas del tabaco sin combustión y esto ha funcionado a la hora de reducir fumadores adultos. Tenemos ejemplos como Suecia, el primer país probablemente en Europa que puede considerarse libre de humo.

–¿A qué mejora se refiere?

–La ciencia nos avala. Reduciendo los componentes tóxicos del tabaco, los porcentajes de enfermedades relacionadas con el tabaquismo son mucho menores que en su entorno. Si queremos conseguir reducir esas enfermedades hagamos lo posible para que los menores no fumen pero intentemos ayudar al fumador diciéndole no solo no fumes sino ofrecerle alternativas menos dañinas como el tabaco calentado.

–Al sector productor (el 98% está en la región), ¿le puede afectar apostar por este tipo de tabaco? ¿Va a vender menos hojas?

–Es justamente al revés. Es una oportunidad increíble para el sector tabaquero. En Italia, por ejemplo, la cadena de valor de la industria tabaquera ha crecido desde el momento en el que lanzamos este tipo de producto en 2015. Hay una fábrica muy importante de este tipo de producto en Bolonia pero además veníamos comprando hoja de tabaco como lo hacemos en Extremadura (compramos 6,8 millones de kilos de tabaco en verde al año) y con la transformación hacia el tabaco calentado ha ido a más esas compras. Necesitamos calidad, comprando la hoja y este tipo de producto (tabaco calentado) lleva dentro hoja de tabaco. El pánico en el sector tabaquero lo vería si no hacemos nada. Cada vez irá a menos, menos demanda.

–En Extremadura siempre estamos con la idea de que Bruselas va a terminar prohibiendo sus ayudas a este cultivo.

–El trabajo que tenemos por delante es titánico. No podemos hacer solo desde una empresa. Ni solo desde la industria. El usuario que se ha pasado al dispositivo IQOS (el cigarrillo calentado de Philip Morris) supone asegurar un futuro a toda la cadena de valor del tabaco.

Ampliar Cuevas lleva un mes al frente de la dirección general de la compañía tabaquera en España. JORGE REY

–¿Qué inversión ha hecho su grupo para desarrollarlo?

–Una inversión bastante importante la hemos hecho en Extremadura, con el centro de información digitalizado de Olivenza que ofrece ayuda a todas las personas interesadas en este producto, a explicarles y a seguirles en el producto de cambio del cigarrillo tradicional. Sumando además otro centro, enfocado más hacia información a los estanqueros, en Almendralejo, tenemos dos instalaciones con casi 150 trabajadores. Y estamos abriendo cada vez más tiendas IQOS en España. Tenemos una en Badajoz (El Faro). Luego hay otra cifra importante: hemos pagado 230 millones de euros por la compra de tabaco extremeño en diez años.

–¿Hay suficiente oferta para que un fumador se pueda pasar al dispositivo de calentado?

–Invito a la gente a entrar en su estanco. En la mayoría se pueden encontrar. Si no, en nuestra web y tienda on line. La clave es reformar la cadena de valor del mundo del tabaco donde los estancos juegan un rol muy importante. En cualquier ciudad de España un fumador interesado en un IQOS lo puede encontrar una expendeduría lo puede encontrar. Su precio oscila entre 39 euros y los 90.

–¿Qué futuro tiene el tabaco?

–Tenemos delante nuestro una doble oportunidad. Por un lado, mejorar la vida de 8/9 millones de fumadores en España, con una alternativa mejor a su cigarrillo de siempre. De otra parte, en el caso de Extremadura, como región productora clave de Europa, tenemos una gran oportunidad de futuro para seguir produciendo y generando empleo.