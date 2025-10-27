Suspendida la Feria Agroganadera de Trujillo por el miedo a la dermatosis nodular vacuna El sector y la Junta coinciden en que no se celebre ante los casos originados en Francia, donde se suele comprar mucho semental vacuno y con presencia ya en España

Un ejemplar de vacuno charolés es llevado a los expositores de la Feria Agroganadera de Trujillo en una pasada edición.

Celestino J. Vinagre Lunes, 27 de octubre 2025, 19:47

Lo que no consiguió la lengua azul el año pasado por esta fechas, evitar la celebración de la la Feria Agroganadera de Trujillo, lo consigue en esta ocasión la dermatosis nodular contagiosa. La enfermedad que afecta al ganado vacuno, originada en Francia y con casos positivos ya en España, hace mover ficha a la Consejería de Agricultura de Extremadura, a las organizaciones agrarias y a los propios ganaderos que suelen exponer cada año en la Feria trujillana. Y todos han coincidido esta mañana, en una reunión, en que lo mejor, en estas circunstancias, es que del 14 al 16 del próximo noviembre no haya Feria Agroganadera de Trujillo.

Según ha podido constatar HOY, la decisión de que no haya Agroganadera es firme. El miedo a que las cercas de 300 cabezas de ganado vacuno que normalmente acuden a la Feria trujillana estén contagiadas y a su vez puedan contagiar a otras reses es tan elevado que se ha optado por la máxima prudencia. Hay que recordar que buena parte de los ganaderos de vacuno -limusín, charolés...-suele comprar sementales en Francia y allí, en estos momentos, la Dermatosis Nodular Contagiosa está en plena ebullición. Al otro lado, en la frontera española de Gerona, ya se han detectado varios focos de vacuno con dermatosis y el sector vacuno español sospecha que también se encuentre en otros territorios españoles.

De hecho, antes de que se haya decidido esta mañana que no habrá Agroganadera de Trujillo, ya otras comunidades autónomas habían decidido suspender ferias ganaderas de cierto renombre, como la de Torrelavega, León o Salamanca.

Esta tarde, la Consejería de Agricultura extremeña explica que ha seguido la línea de otras regiones "con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que esta enfermedad llegue a Extremadura, si bien en la actualidad no hay casos confirmados".

El departamento que dirige Mercedes Morán subraya que también se establecerá la obligación de desinfectar y desinsectar todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de Extremadura en las 72 horas anteriores al movimiento.

Del mismo modo, se prohibirá la entrada en la comunidad de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas frente a la dermatosis nodular contagiosa.

Igualmente, entre otras medidas, los servicios veterinarios oficiales controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes y/o relacionadas con las zonas de restricción por causa de la dermatosis nodular contagiosa.

En el País Vasco, el Gobierno que preside Imanol Pradales y las diputaciones forales de Álava, Vizkaia y Guipúzcoa acordaron la semana pasada la suspensión temporal de todas las ferias, certámenes y concentraciones ganaderas como medida preventiva frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 30 de noviembre, fecha que podrá ser prorrogada en función de la evolución de la enfermedad.

Según ha informado el Ejecutivo vasco, esta decisión se toma bajo el principio de precaución y tras haber mantenido diversas reuniones con el sector por parte de las tres diputaciones forales. La suspensión afecta a ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados y cualquier evento con carácter temporal para todas las especies (excepto perros y gatos), en el ámbito territorial de la comunidad autónoma vasca.

En la vecina Navarra, lo mismo. La Dirección General de Agricultura y Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha prohibido la celebración de ferias, concursos y mercados de ganado o cualquier evento de o concentración de animales (salvo perros y gatos) en toda la comunidad foral hasta el próximo 30 de noviembre «como medida de prevención ante el empeoramiento que se está produciendo de la situación epidemiológica del ganado vacuno en Francia».

En Castilla y León, el pasado sábado, el Gobierno regional de Alfonso Fernández Mañueco acordó la suspensión hasta mitad de noviembre, al menos, de todas las ferias, concursos, certámenes, subastas, romerías, mercados y cualquier concentración de animales, excepto de perros y gatos, de la comunidad autónoma para reforzar la prevención.

También ha suspendido la celebración el Mercado Nacional de Ganados de Salamanca y toda actividad relacionada con la entrada, exposición, transacción o salida de animales (excepto de perros y gatos). Y en Galicia, la Xunta ha hecho lo mismo con sus ferias ganaderas.

El Ministerio de Agricultura sigue la situación con la «máxima vigilancia», porque tienen consecuencias desde el punto de vista de la producción y también de las exportaciones, por lo que se ha decidido restringirlas, explica el ministro, Luis Planas.

«Cualquier medida que se adopte es positiva y cualquier prudencia es necesaria y efectivamente es un mecanismo ante una situación excepcional en la cual tenemos que actuar de forma coordinada, de forma eficaz y determinada», señala Planas.

Enfermedad de declaración obligatoria

La dermatosis nodular es una enfermedad de declaración obligatoria en el ámbito de la Unión Europea. Desde la última actualización comunicada sobre la enfermedad el pasado 16 de octubre, los Servicios Veterinarios Oficiales de la Generalitat de Cataluña han confirmado siete nuevos focos de la enfermedad, lo que eleva a 17 el total de focos notificados hasta el momento.

Estos nuevos focos se localizan todos en la provincia de Gerona, afectando a explotaciones de distinto tipo y sumando entre las cuatro un censo total de 865 bovinos.

La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica que afecta al ganado vacuno, pero sin riesgo zoonótico, esto es, sin posibilidad de transmisión de los animales a las personas y sin afectar a la carne de vaca y derivados como la lecha y el queso, que se pueden consumir sin problema.

Otras especies como ovejas, cabras o algunos animales salvajes pueden infectarse experimentalmente en ensayos clínicos, pero no se considera que desempeñen un papel relevante en la propagación de la enfermedad. La transmiten insectos hematófagos, como ciertas especies de moscas y mosquitos, o garrapatas. La transmisión por el contacto directo entre animales (por lesiones, saliva o secreciones) es posible, aunque esta vía es mucho menos eficiente.

Se caracteriza por fiebre, nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, en ocasiones, la muerte.