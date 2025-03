La surrealista despedida de Diego Bardón en su esquela

Ángela Murillo Jueves, 12 de diciembre 2024, 10:30 Comenta Compartir

Ingeniosa, surrealista y creativa. Así es la esquela en memoria del polifacético Diego Bardón Salamanca. Un recordatorio publicado en la edición impresa y digital de HOY dedicado a un personaje raro, heterodoxo y fuera de lo común que convirtió su vida en «una obra de arte y una aventura con ribetes novelescos».

La esquela de HOY contiene un homenaje en pocas palabras a la peculiar y expansiva vida del torero surrealista, el creador que fascinó a la intelectualidad y acaparó titulares. «Un cosmopolita pánico-patafísico y cóncavo-convexo que en Fregenal de la Sierra se sentía parisino; en París se sentía neoyorkino y en Nueva York, vecino de Casares de las Hurdes». «En la vida hay algo peor que el fracaso; el no haber intentado nada». «Y vaya si él lo intentó», añaden quienes más le querían.

Llegó a estar prohibido por el franquismo y fue una estrella en el París intelectual. Un espíritu libre que toreó con melena suelta y corrió maratones de espaldas. Trabó amistad con Fernando Arrabal, Roland Topor y Alejandro Jodorowsky, los tres fundadores del Grupo Pánico, surgido en París a principios de los sesenta. Los intelecturales y artistas bautizaron al extremeño como 'torero pánico' y lo introdujeron en un movimiento emparentado con el surrealismo.

El novillero que no llegó a debutar como matador eligió vivir «haciendo el payaso», en sus propias palabras. Levantó polémicas con sus intervenciones en el mundo del arte, la tauromaquia, el periodismo y hasta del deporte, corriendo de espaldas en maratones de Nueva York, Lisboa O Barranquilla. «Soy innecesario», repetía Bardón. «Todo lo que he hecho ha sido innecesario. Me siento feliz porque me considero absolutamente innecesario. Para mí, no he hecho nada relevante». «No quiero dinero institucional, lo dejo para los intelectuales orgánicos». «Nunca me proyecté en nada para permanecer». Hombre enjuto, sonriente y perspicaz que amenizaba tertulias con anécdotas que sus amigos escuchaban sin pestañear.

Ampliar Esquela publicada en HOY este 12 de diciembre.

Diego Bardón falleció este miércoles en el hospital de Zafra a los ochenta y tres años de edad, «aunque él decía que estaba viviendo su año ochenta y cuatro». El sepelio tendrá lugar a las 17 horas de este jueves en Fuente del Maestre, el pueblo pacense que le vio nacer en 1941. La parroquia de Nuestra Señora de la Candelaria acogerá el último adiós de un personaje irrepetible. «Aunque no sabemos cómo le sentará todo esto a él...», concluye la esquela.

Temas

Arte