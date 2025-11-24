Una planta en Los Santos de Maimona para la producción de biometano y de fertilizantes es el proyecto de Verdalia Bioenergy que está dando sus ... primeros pasos burocráticos y en el que prevé invertir unos 30 millones de euros. Esta empresa creada Goldman Sachs «nació a principios de 2023 –y ya tiene 120 empleados entre España e Italia– con la idea de convertirse en un referente a nivel europeo en plantas de biometano», explica David García, director de Desarrollo de Proyectos de la compañía.

–¿Cuáles son esos proyectos?

–Nos centramos en la gestión de residuos agrícolas y ganaderos para generar biometano que después inyectamos en las redes de gas natural. Tenemos entre 20 y 25 proyectos en desarrollo en España y varios ya operativos en Italia. En España hemos iniciado la construcción de una planta y vamos a empezar otras dos antes de final de año.

PLAZOS EN EXTREMADURA«Si todo fuera bien, la construcción, que tardaría año y medio, podría empezar en nueve meses»QUEJAS VECINALES«Aplicamos iniciativas con el fin de evitar la posible generación de olores»

–Están surgiendo muchos proyectos de este tipo.

–Parece que actualmente en España hay una pequeña fiebre del biometano. Europa tiene una serie de objetivos marcados para la reducción de gases de efecto invernadero y una nueva regulación mucho más exigente. Ante esas políticas, hay empresas que pueden reducir sus emisiones y otras tienen que comprar una especie de bonos o certificados de reducción de emisiones, como los que nosotros emitiremos al producir biogás. Es decir, estos proyectos de biometano surgen de esa necesidad de reducir emisiones y de la necesidad de gestionar los residuos agrícolas y ganaderos. De hecho, para la administración pública nosotros somos plantas gestoras de residuos que, además, producimos energía.

–¿Pero el negocio está en la energía o en la gestión de residuos?

–La energía tiene un valor considerable y generamos un gas que podemos inyectar en las redes y que sustituye a un gas fósil. Además, producir biogás contribuye a la independencia energética del país. Luego está el valor suplementario por el hecho de obtener esos certificados que se pueden vender a empresas que tienen una obligación de reducir emisiones y no lo pueden hacer o a empresas que quieren comprar esos bonos para cumplir con sus objetivos medioambientales, pese a no estar obligados. Ese dinero nos permite sufragar la inversión en la construcción de la planta y parte de lo que es la gestión y la operación. Además, el ganadero o el agricultor pagan menos o cobran un poco por esa gestión de sus residuos.

–¿Extremadura tiene capacidad para acoger un buen número de plantas de este tipo?

–Extremadura tiene mucho potencial. Hay dos requisitos fundamentales para la ubicación de las plantas: tiene que haber residuos agrícolas y gasoductos. Para inyectar tenemos que estar cerca del gasoducto, porque transportar el gas es más complejo, más caro e ineficiente. Luego hay otros mil requisitos, porque hay que descartar zonas protegidas, respetar distancias a núcleos urbanos... Hay localizaciones extremeñas que cumplen con ellos.

–Como Los Santos de Maimona.

–Nos gustó la ubicación de Los Santos de Maimona por muchas razones: estamos lejos del núcleo urbano, la distancia son cuatro kilómetros, y cerca de zonas con materias primas, porque lo ideal es captar residuos de un radio inferior a 20 kilómetros.

–Ustedes ya tienen un acuerdo con Gas Extremadura para inyectar gas en sus redes.

–Hay un acuerdo con Gas Extremadura para la inyección en un punto cercano a la planta.

–¿Qué inyectan en la red?

–El biogás que se genera es principalmente una mezcla de metano en un 60% y anhídrido carbónico (CO2) en un 40%. Esa mezcla se somete a un proceso de 'upgrading', que es una especie de lavado del gas en la que se separan esas fracciones. El metano, que es perfectamente compatible con el gas natural, es el que se inyecta en los gasoductos, aunque puede tener otros destinos. El CO2 también se comercializa: se introduce en botellas y se vende para diversos usos, como puede ser para sacrificios animales en mataderos o para la fabricación de biocombustibles.

–¿Y los fertilizantes?

–Nuestras plantas gestionan prácticamente en exclusiva residuos ganaderos y agrícolas. Las plantas son como un estómago: metes materia orgánica, que se digiere y genera biogás y el digestato. Ese digestato es un producto sólido y libre de patógenos que se utiliza como fertilizante porque es más fácilmente asimilable por las plantas y conserva los nutrientes de la materia orgánica. Por eso, a la hora de elegir ubicación también nos interesa tener cerca demanda del sector agrícola para el digestato.

Plazos

–¿Qué plazos manejan para la planta de Los Santos?

–Internamente nos exigimos que hasta que no tengamos cerrado el acceso a un porcentaje de entre el 70% y 75% del residuo no vamos a dar el paso de construir. Luego depende de la agilidad de la administración para la autorización ambiental y en paralelo estamos haciendo la calificación urbanística para el suelo, porque el suelo rústico se tiene que autorizar para uso industrial. Si todo fuera según lo esperado, la construcción podría empezar en nueve meses y el periodo de construcción suele ser de entre 15 y 18 meses.

–¿Son conscientes de que proyectos de este tipo han generado el rechazo entre los vecinos?

–Sí y creo que se debe a varios motivos. Por un lado, España lleva un cierto retraso en este sector y parece que ahora hay una carrera porque residuos hay. En Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda o Bélgica estas plantan forman parte del paisaje rural. Estamos planteando algo que no existe en España, donde solo hay unas quince operativas, y puede generar cierto miedo al ser algo desconocido. Estamos muy atrás, siendo España una de las potencias ganaderas de la Unión Europea y teniendo unas redes de gas bastante extensas y con un consumo significativo.

–Las quejas derivan de posibles olores o ruidos en la zona.

–Nuestras plantas reciben residuos de lunes a viernes y aplicamos iniciativas con el fin de evitar la posible generación de olores: primero, todos los transportes de residuos se realizan en camiones cerrados y estancos; segundo, hemos eliminado cualquier balsa abierta a cielo abierto y todo lo hacemos en depósitos cerrados, y, en tercer lugar, las descargas y el manejo de productos se realizan en naves cerradas con un tratamiento del aire que se aspira a través de sistemas de desodorización. Garantizamos que no haya molestias. Hay que decir que la administración nos controla absolutamente todo y bien hecho está. El proceso para la aprobación de estos proyectos es tremendo. Además, si no cumples hay un aviso, multas y a la tercera vez se cierra la planta.

–¿Y el consumo de agua?

–El consumo de agua de estas plantas es prácticamente nulo. Usamos el necesario para las oficinas, las duchas del personal... Agua corriente sanitaria. Porque el agua de proceso es el que viene con el producto: traemos a la planta una mezcla de residuo sólido, como restos de paja, y residuo líquido formado principalmente por purines. Combinamos esos dos productos y cuando sale del digestor volvemos a inyectar la parte líquida para mantener esa proporción en el sistema. No hay consumo externo de agua.

–¿Van a generar empleo en la zona?

–Estas plantas generan entre 15 y 20 puestos de trabajo de diferente cualificación y nuestro interés es que el mayor número posible de gente sea local. Además, durante la construcción habrá unas 80 personas trabajando y luego están todos los empleos indirectos que repercuten en la zona, como los relacionados con el transporte.