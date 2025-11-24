HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David García, director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia Bioenergy. HOY

David García Herreros

Director de Desarrollo de Proyectos de Verdalia Bioenergy
«Surgimos de la necesidad de gestionar residuos agrícolas y de reducir emisiones»

Verdalia tramita una planta de generación de biometano en Los Santos de Maimona en la que invertirá unos 30 millones de euros

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Una planta en Los Santos de Maimona para la producción de biometano y de fertilizantes es el proyecto de Verdalia Bioenergy que está dando sus ... primeros pasos burocráticos y en el que prevé invertir unos 30 millones de euros. Esta empresa creada Goldman Sachs «nació a principios de 2023 –y ya tiene 120 empleados entre España e Italia– con la idea de convertirse en un referente a nivel europeo en plantas de biometano», explica David García, director de Desarrollo de Proyectos de la compañía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jubilación a los 60 años sin recortes para los camioneros se decidirá en primavera
  2. 2

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud
  3. 3

    María Varela: la mujer que fue asesinada cuando tomó la decisión de ser libre
  4. 4 Qué son los radares negros o de ocupación que llegarán a España en 2026
  5. 5 Los adornos navideños vuelven a provocar una caída de cascotes en San Roque
  6. 6 El jamón de Dehesa de Solana se ha hace con el premio Gran Espiga
  7. 7

    Extremadura deberá reducir alumnos por aula si sale adelante la ley del Gobierno
  8. 8

    Condenado a 8 años por agredir a una joven semiinconsciente por consumo de alcohol
  9. 9

    La mejor profesora de Física de Inglaterra es una pacense: «Interesar a los alumnos es fácil»
  10. 10

    «En Extremadura cada vez hay más personas que compran sin recurrir a financiación»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Surgimos de la necesidad de gestionar residuos agrícolas y de reducir emisiones»

«Surgimos de la necesidad de gestionar residuos agrícolas y de reducir emisiones»