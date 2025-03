El Supremo rechaza anular el derribo de Valdecañas por incompatibilidad de dos jueces

El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos en los que la Junta de Extremadura y los propietarios de viviendas en Marina Isla Valdecañas pedían la nulidad de su sentencia de derribo total ... del complejo ubicado en el noreste de la región, cerca de Navalmoral de la Mata. Ese fallo del pasado febrero ordenaba la demolición total del resort, en lugar de la parcial (lo que quedó a medio construir, respetando lo construido) que había decretado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dos años antes.

Entre los argumentos que recogían esos incidentes de nulidad figuraba la presunta incompatibilidad del magistrado extremeño Wenceslao Olea Godoy y de su compañera en esa instancia Inés Huerta Garicano. Sobre ellos se alegaba que los dos habían intervenido antes en otros momentos del procedimiento. Pero el Supremo ha rechazado este planteamiento, como por otro lado ya habían anticipado que sucedería varias fuentes jurídicas relacionadas con el caso.

En el caso de Olea, se argumentaba que había formado parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJEx que en el año 2011 declaró ilegal el Proyecto de Interés Regional (PIR) que permitió construir el resort. Y de Inés Huerta, su parcialidad se explicaba, argumentaban los incidentes de nulidad, porque formó parte de la sala que en mayo del año pasado estudió y decidió admitir el recurso de casación presentado por Ecologistas en Acción contra la sentencia del TSJEx que dos años antes había ordenado la demolición parcial.

Los razones del Supremo

En su auto, el Supremo rechaza que Olea incurriera en incompatibilidad. Y lo hace «por razones de fondo y de forma». Entre estas últimas, recuerda la exigencia legal de que «la recusación (de un juez o magistrado) deberá proponerse tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde, pues, en otro caso, no se admitirá a trámite». O sea, que la presunta incompatibilidad se debía haber alegado hace meses, dentro del plazo establecido a partir de que se comunicó a las partes quiénes componían la Sala que analizaría el asunto. Nadie recusó entonces, que era el momento procesal oportuno. Hacerlo después es ilegal, afirma el Supremo.

La Sala argumenta que la recusación del juez debió plantearse antes, y que no obstante, no hay razones de fondo para atenderla

Y en cuanto a las razones de fondo, explica que «la condición de miembro del Tribunal que dicta una sentencia no le impide resolver sobre la ejecución de la misma, antes al contrario (...), precisamente el hecho de haber dictado la resolución objeto de ejecución garantiza el conocimiento del alcance de la misma y su adecuada ejecución». Y añade la Sala de lo Contencioso-Administrativa (sección quinta) que «lo que el derecho al juez imparcial protege es que quien haya participado o se ha pronunciado ya al respecto, en este caso de la ejecución de una sentencia, pueda formar parte del órgano jurisdiccional que revisa en otra instancia ese pronunciamiento anterior». «Pero este -sigue- no es el caso, pues el magistrado al que se refieren los interesados (Wenceslao Olea) no ha tenido intervención alguna en la ejecución que es objeto de este recurso de casación». Y repite razones similares para el caso de Inés Huerta.

Los otros argumentos

Además de la parcialidad de los dos magistrados, el Gobierno regional y los propietarios de viviendas citaban otros motivos que a su criterio suponían una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Entre ellos, la desnaturalización del recurso de casación –o sea, que este no se resuelve como tal, sino como si fuera otro tipo de recurso, en este caso en concreto uno de apelación–, la arbitrariedad y varios tipos de incongruencia procesal. Son conceptos jurídicos complejos que abordan cuestiones tanto de forma como de fondo, y que según defendían quienes los esgrimieron, debían conducir a la anulación de la sentencia que ordena el derribo de todo el complejo.

Tras la decisión del Supremo de rechazar los incidentes de nulidad, tanto el Gobierno regional como los propietarios de inmuebles en el complejo abren la vía de apelar al Tribunal Constitucional. Las dos partes explicaron en su día que si el Supremo no atendía sus planteamientos, como ha sucedido, seguirían recurriendo. Tras el Constitucional, les quedaría dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

No obstante, en el tejado del Tribunal Supremo todavía hay una pelota con el nombre de Marina Isla Valdecañas. Es el recurso de revisión de sentencia en el que la promotora solicita que se anule el fallo que en el año 2020 declaró ilegal el PGM (Plan General Municipal) de El Gordo, al entender que se base en el argumento erróneo de que el complejo ocupa suelo protegido, pues según la empresa, Valdecañas nunca fue declarado ZEPA. No lo fue, argumenta la promotora, porque no existe ni resolución del Consejo de Gobierno ni publicación en el Diario Oficial de Extremadura que así lo haga constar. La Junta de Extremadura admite que en sus archivos no consta una resolución expresa que declarase la ZEPA, aunque sí normativa de los años 2012, 2015 y 2016 que afecta a ese espacio natural. Por su parte, Ecologistas en Acción mantiene que «no hay ninguna duda de que Valdecañas es ZEPA», ya que fue declarada en el año 2003, cuando bastaba con que la comunidad autónoma rellenara el Formulario Normalizado de Datos y lo enviara a la Comisión Europea, y eso la Junta sí lo hizo.