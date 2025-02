Mercedes Morán: «No soy una superconsejera ni supernada. Intento hacer lo mejor que sé mi trabajo»

Cuando se supo que PP y Vox pactaban el gobierno de la Junta, el nombre de Mercedes Morán Álvarez, exdirectora general de la PAC con ... el gobierno de Monago (2011-2015), estaba cantado para la Consejería de Agricultura. Pocos se esperaban en cambio que, además de Agricultura, asumiera las competencias de renovables, infraestructuras hidráulicas, minería e industria.

– ¿Se considera una superconsejera?

– No me considero supernada.

– Lo digo por la cantidad de competencias que tiene y el peso de las mismas.

– Yo no lo veo así. Tengo una responsabilidad. Un compromiso muy fuerte con Extremadura y con la presidenta Guardiola y no me planteo que sea una superconsejera ni supernada. Lo que hago es intentar hacer cada día mi trabajo lo mejor que sé y prepararme todos los temas. Vengo de una familia en la que se nos ha educado en el trabajo y en el esfuerzo. Y no lo sé hacer de otra manera.

– Es una de las personas del círculo íntimo de Guardiola y eso quizás pueda llegar a explicar por qué le ha concedido tantas competencias.

– Espero que ella haya confiado en mi capacidad y no por que sea de su círculo íntimo o menos íntimo. Tengo un equipo magnífico que son especialistas en sus diferentes materias. La presidenta hace el gobierno como quiere y entiende. La responsabilidad que me ha dado y el compromiso que tengo con este gobierno no me impide desarrollar esa responsabilidad. Soy experta en agricultura pero he trabajado muchísimos años en desarrollo rural, en medio ambiente desde anteriores trabajos.