Superabuelos de Extremadura a por los 110 años

Silveria Martín Díaz pasa los días en la residencia de mayores de Villanueva de la Vera. Como cada semana, la ha ido a ver la ... más pequeña de sus hijas, Julia Arroyo Mata, que vive en Aldeanueva de la Vera y a sus 77 años tiene seis nietos y dos biznietos. Ha perdido la cuenta de cuántos tataranietos tendrá ya su madre, la segunda persona más anciana de España a sus 112 años.

Según dice, Silveria se entera de todo perfectamente. «Aunque ya ve poco, conoce perfectamente los nombres de la gente. Los vecinos le preguntan por qué está tan joven y ella responde que de moverse mucho», relata esta hija cuya hermana mayor se llama María Andrea, nació en agosto de 1933, vive en Francia y está a punto de cumplir noventa años. Le han dicho que es la persona española de más edad cuya madre vive.

Ahora mismo el récord de longevidad en el mundo lo tiene una francesa que falleció en 1997 tras vivir 122 años y 164 días. Pero entre las personas que aún viven la de más edad es la española María Branyas, afincada en Estados Unidos con 116 años y 16 días (a 20 de marzo). Justo detrás, en España, va la extremeña Silveria Martín Díaz, de 112 años y 273 días.

Silveria aún no aparece en las clasificaciones que hay dispersas por Internet, ya que los documentos que acreditan su longevidad acaban de ser enviados esta semana por el rastreador de centenarios montijano Daniel Germán a la organización LongeviQuest, que se encarga de clasificar los supercentenarios de todo el mundo. Esta es una categoría especial a partir de los 110 años, ya que empieza a ser común que prácticamente en cada localidad haya un bisabuelo o tatarabuelo que ronde o supere los cien.

Top diez centenarios extremeños Silveria Martín Díaz, 112 años: Reside en una residencia de Villanueva de la Vera. Nacida en 1910, sería la segunda persona más mayor de España y la 141 del mundo. Pendiente de validación. Su hija, nacida el 3 de agosto de 1933, tiene 89 años y podría ser la hija más anciana de España.

Ascensión Capilla Rodríguez, 108 años: Nacida en Cabeza del Buey el 14 de julio de 1914, reside en Madrid.

Jesús Redondo Bermejo, 107 años: Tiene tres hijos. Hasta que falleció su mujer hace tres años, su matrimonio fue de los más largos de España, 78 años Es de Cañaveral y vive en una residencia de Cáceres.

Juan Cobo Sánchez, 107 años: Es natural de Jerte, pero vive en Irún. Aún sale a pasear solo y no precisa bastón.

María Barrios Moreno, 107 años: Nació en La Garganta (Cáceres) y vive en una residencia de Cáceres.

Teodora Medina Almeida, 107 años: Nacida en Táliga, reside en Sabadell.

Isidra Rivero Macarrillo, 106 años: Nacida en Hinojal, vive en una residencia en Garrovillas de Alconétar.

Evangelina Mateo López, 106 años: Nacida el 4 de agosto de 1916, vive en Casas del Monte.

Otros dos quieren permanecer en el anonimato: En realidad, en quinta y novena posición figuran dos personas. Se trata de dos mujeres, una nacida en 1915 y ahora con 107 años y que vive en un pueblo del Ambroz; y otra mujer nacida en 1916 y residente en un pueblo pacense.

Fuente: Página de Internet 'Extremeños centenarios' de Daniel Germán

Y es que, solo en Extremadura, la población de centenarios se ha multiplicado por cuatro desde el año 2000 hasta el año pasado, cuando los datos del Instituto Nacional de Estadística hablaban de 422 personas vivas nacidas en 1922 o antes.

Entre vivos y fallecidos, el top 100 mundial lo cierra una brasileña de 114 años y 206 días, una lista flexible que suele acusar cambios sobre todo en invierno.

En este caso, lo habitual es que las mujeres lleven ventaja a los hombres, por eso en Extremadura entre las doce personas de mayor edad hay solo tres hombres que ocupan la tercera, cuarta y decimoprimera posición.

Según este ránking, tras el fallecimiento del 'Tío Felipe' este mes en Calzadilla, Jesús Redondo, de 107 años y residente en Cáceres, se ha convertido ahora el 'abuelo de Extremadura' y dice su hijo que no toma ni un medicamento.

Silveria creció en la localidad de Talaverilla y trabajó en el campo toda su vida, «principalmente recogiendo tabaco y algodón, lo que salía», explica su hija Jacinta. Además, fue emigrante en Vitoria y Francia. En cambio, en el caso de Jesús este centenario que pasa los días en la residencia de El Cuartillo en Cáceres se dedicó a un trabajo menos esforzado, la Administración local. Según explica su hijo Jacinto desde Madrid, fue oficial primero en el Ayuntamiento de Cañaveral, de donde procede, y a finales de los años cuarenta ejerció de secretario en otras poblaciones cacereñas como Portezuelo o Portaje.

«No toma ni una pastilla»

Ambos van hoy día en silla de ruedas, pero es curioso que Silveria, cinco años mayor que Jesús, no exhibiera siempre una salud de hierro. Según cuenta su hija pequeña, cuando dio a luz por última vez tuvo graves secuelas y hubo de aprender a andar de nuevo. Y precisamente por esos problemas de salud recuerda que su padre acudió a un curandero de El Gordo que le recetó un jarabe que era el último que le quedaba», relata ahora Julia tratando de explicar la longevidad de su madre, que se quedó viuda a los 64 años cuando su marido tenía 68.

Ampliar Silveria, de 112 años, con su hija Julia hace unos días en Villanueva de la Vera. HOY

Por contra, el matrimonio de Jesús Redondo, el hombre más anciano de Extremadura, es posible que sea uno de los más duraderos del mundo. Según Jacinto Redondo, su hijo pequeño, hoy con 74 años, «con 107 años me llama por teléfono todos los días y se acuerda de toda la gente. Está en la Residencia de El Cuartillo, en Cáceres, donde hasta hace tres años vivía con mi madre, Concepción Llanos, que vivió hasta los 99 años, por lo que no creo que haya matrimonios que hayan durado tanto».

Según cuenta el menos de sus tres hijos, a su padre siempre le gustó la caza del perdigón y hasta hace apenas unos meses, siempre ha sido un gran lector, algo que corrobora la directora de la residencia donde vive, que da fe de su buen estado. Para su hijo Jacinto, «lo de mi padre es para estudiarlo porque no toma ni una pastilla. Yo creo que su secreto es que siempre fue muy metódico, de los que comía de todo, pero muy poco pues decía que había que comer para vivir, no vivir para comer. Nunca estuvo obeso, no fumaba y tuvo un huerto para entretenerse. Cuando hace unos días me comunicaron que se había convertido en el abuelo de Extremadura (tras fallecer este mes Felipe Sánchez, con 108 años) se lo comuniqué y se siente orgulloso».