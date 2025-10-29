Sumar asume pocas opciones de concurrir a las elecciones extremeñas del 21 de diciembre

Movimiento Sumar asume que tiene pocas opciones de concurrir en los comicios anticipados en Extremadura el próximo 21 de diciembre y formar parte de ... la lista electoral de Unidas por Extremadura, la coalición que conforman Podemos e Izquierda Unida.

Fuentes de la formación expresan que todavía no hay una decisión tomada por parte de sus órganos de dirección, dado que la convocatoria electoral deja un margen de 20 días para formalizar las candidaturas, pero son conscientes de que las posibilidades de concurrir a estos comicios son escasas, al reconocer que apenas dispone de estructura e implantación territorial en esta comunidad, recoge Europa Press.

Por tanto, la vía que en principio gana más enteros es estudiar fórmulas para apoyar de manera externa a la candidatura de Unidas por Extremadura.

De manera paralela, este martes Podemos e Izquierda Unida han preservado la coalición, avalada por Ione Belarra, pese a la existencia de tensiones en otros territorios.

Con esta situación, Movimiento Sumar prácticamente descarta presentarse bajo sus propias siglas, dado que tienen claro que el espacio de la izquierda alternativa es Unidas por Extremadura, coalición que bajo su criterio funciona y ha logrado una marca propia y autónoma que va más allá de los partidos políticos como Podemos e IU.

Preservar el espacio consolidado

Las opciones pasarían por formar parte de esta confluencia, por lo que se mantiene el diálogo y se apurarán las conversaciones con el plazo marcado por la normativa electoral. Asimismo, tienen claro que no van a forzar tener representantes vinculados a Movimiento Sumar en las listas.

Es decir, que el criterio que impera ahora en su formación es preservar un espacio consolidado como Unidas por Extremadura y donde está presente uno de sus aliados, en alusión a IU.

De esta forma, se abre la posibilidad de que Sumar por primera vez no concurra a una cita electoral desde las elecciones generales del 23J. Anteriormente, sí presentó candidaturas en Galicia y Euskadi (junto con IU) y también en las elecciones europeas, mientras que en Cataluña se referenció al proyecto de los 'Comunes'.

En las filas de Movimiento Sumar destacan que ahora están volcado en preparar las elecciones en Andalucía y Castilla y León, donde el trabajo con IU y otras fuerzas políticas está muy avanzado para lanzar su oferta electoral.

Por tanto, desde la dirección de Sumar expresan que la opción más plausible es la de mostrar algún tipo de apoyo externo a la candidatura, que transciende lo que son los partidos políticos y se asemeja más a las candidaturas municipales que proliferaron en 2015 o en experiencias como Contigo Navarra. Es decir, que optan por unas siglas transversales no identificadas a Podemos.

Las citadas fuentes también consideran que es prematuro entrar a debates sobre si en esas muestras de apoyo podría implicar que ministros de Sumar se desplacen a hacer campaña, pues dependen tanto d su voluntad como de los criterios que elija el equipo de campaña de Unidas por Extremadura. «Todo a su tiempo», resumen.