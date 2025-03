Más de 800.000 personas se suicidan cada año en el mundo. En Extremadura, solo en 2020, se quitaron la vida 90, una cifra que ... se incrementó en un 13% respecto a 2019. Es un problema que se ha agudizado en los últimos años y ante eso el SES acaba de presentar el II Plan de Prevención y Abordaje de las Conductas Suicidas.

«El suicidio es un problema de salud pública; se puede prevenir entre todos. Los diferentes ámbito de la sociedad tienen algo que decir y algo que hacer. El social, el educativo, el universitario, las políticas de diversidad de igualdad, etc. Hay que dejar de ver el suicidio como algo estrictamente sanitario vinculado a personas con trastorno mental, y que se vea como lo que realmente es, que nos puede ocurrir a todos y nos concierne a todos», apunta Ignacio Torres Solís, psiquiatra de la Subdirección de Salud Mental y Programas Asistenciales del SES, que alerta de la importancia de abordar este problema con el nuevo plan.

Este persigue ampliar la capacidad preventiva del suicidio en el SES a través de colaboraciones con otros ámbitos como medios de comunicación, educación, juventud o el Instituto de la Mujer de Extremadura, entre otros.

En 2020, último año con datos en el INE, se suicidaron 90 personas en Extremadura, un 13% más que en 2019

El Plan contiene los pasos a seguir para prevenir el suicidio desde una manera global y para ello la Junta pondrá en marcha campañas de concienciación y de formación a profesionales para, por ejemplo, romper los mitos en torno al suicidio.

«Nosotros queremos destruir tres. El primero, que el suicidio es inevitable y eso es falso, se puede prevenir. También queremos acabar con la idea de que el que se suicida se quiere morir y no es así, sino que tiene un sufrimiento emocional y no ve otra salida posible, y el tercero es el que dice que solo las personas con formación pueden prevenir el suicidio. Eso también es falso porque todos podemos aportar nuestro granito de arena», añade Torres, que alude a un incremento de casos en los últimos años.

'Código Suicidio'. El SES cuenta con un dispositivo que está pensado para que la persona con ideación suicida sea atendida por un recurso especializado en salud mental en menos de 72 horas. Para ello dispone de los servicios de atención primaria, la red de salud mental y Urgencias, así como el 112.

Teléfono de la Esperanza. Esta asociación ha habilitado un teléfono gratuito que está disponible 24 horas para prevenir el suicidio. Es el 717003717

Asociación La Barandilla. Tiene un teléfono a cargo de profesionales de la salud mental contra el suicidio. Es el 911385385.

Hasta el año 2019 en Extremadura había una línea plana que no pasaba de los 82 suicidios anuales. Sin embargo, en 2020 ese número ha crecido hasta los 90. «Está claro que la pandemia ha provocado situaciones complicadas, de tremendo dolor, pero no tenemos estudios reales que demuestren la causa-efecto», afirma Torres antes de dar algunas pautas para intentar que estas cifras no sigan subiendo.

Qué hacer ante un posible caso

«Cuando tengamos ciertas intuiciones de que alguien puede estar sufriendo, lo primero que tenemos que hacer es preguntar, ya sea en el ámbito de la amistad, de la familia, de los vecinos o en el profesional. Si tienes una duda sobre una persona que te importa, pregunta si está sintiéndose mal, si necesita ayuda, si cree que la vida no tiene sentido o si está pensando en hacerse daño», dice de manera contundente este psiquiatra que también trabajó en el primer plan que elaboró la Junta de Extremadura para prevenir las conductas suicidas.

Se aprobó en septiembre de 2018 y la Administración llevaron a cabo acciones como la formación de más de 300 profesionales en este ámbito y la puesta en marcha de 'Código Suicidio', un protocolo que está pensado para que la persona con esta ideación sea atendida por un recurso especializado en salud mental en menos de 72 horas. Está implantando desde octubre de 2020 y sigue en funcionamiento.

A eso está previsto que se sume un nuevo recurso que funcionará a nivel nacional. Se trata del número de atención, el 024, para aquellas personas con ideas suicidas. El Gobierno ha publicado su aprobación en el Boletín Oficial del Estado, pero aún no está en marcha. Se tratará de una línea que atenderán profesionales especializados que será anónima, gratuita y confidencial.