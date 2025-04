«Sufro fatiga crónica y pérdidas de memoria por culpa de la covid persistente»

Tres años después de que estallara la pandemia este miércoles se celebra por primera vez el Día de la Covid Persistente. Una fecha con la ... que se busca dar visibilidad esta enfermedad, que produce a quien la sufre hasta 200 síntomas diferentes. Belén Parejo, (Villanueva de la Serena) fue diagnosticada hace dos años, asegura padecer más de un centenar.

«Si pongo una lavadora al día siguiente tengo que estar todo el día en la cama porque tengo fatiga crónica, también sufro dolor articular, dolores de cabeza, pérdidas de memoria...». Estos son algunos de los síntomas que padece Belén junto a los bronquios hiperreactivos, responden de manera exagerada. «Si colapsan y no me pinchan corticoides, me asfixio». Estas patologías la llevan a visitar regularmente la unidad de covid persistente que se encuentra en el hospital Virgen del Rocío en Sevilla, donde un equipo de especialistas hacen un seguimiento de su estado de salud.

Unidad de covid persistente

Para Belén es un alivio que exista este equipo de profesionales dedicados únicamente al seguimiento de esta patología, pero en los hospitales extremeños no existe una unidad de covid persistente. Esto hace que los pacientes que sufren esta enfermedad tengan que «peregrinar por las diferentes especialidades para llevar un control y un tratamiento». Parejo explica que antes de trasladar su historial clínico al Virgen del Rocío acudía al hospital casi a diario para pasar consulta en cardiología, neumología, neurología o digestivo.

Esta unidad está dotada de un equipo de especialistas que realizan un seguimiento de la enfermedad, ya que lo más duro para estos pacientes es que se desconoce cómo avanzará con el tiempo. «Es una patología nueva, que no está estudiada y no se sabe nada de ella. Puede avanzar e ir a peor o desaparecer». Para dar respuestas a los extremeños que han desarrollado la enfermedad se creó el Colectivo Covid Persistente en Extremadura, del que Parejo es presidenta.

«Nuestro objetivo es dar visibilidad a esta enfermedad, que padecen más de 200 personas en Extremadura». Una cifra que puede ser mayor al no existir un registro oficial de afectados más allá del que ella tiene contabilizados. Para mejorar la situación hospitalaria el colectivo pide que se cree una unidad de covid persistente en la región.

El 15% de los afectados son niños

Los grandes beneficiados de este nuevo área serían los niños, entre los que se encuentra su hija, que tras sufrir covid persistente ha desarrollado hipersensibilidad en la piel. «No puede estar en contacto con el agua fría porque se hincha o se le pone la piel morada, imagínate una niña que en verano no se puede bañar en la piscina», afirma. Además de esto visita a una serie de pediatras de manera periódica, lo que hace que falte en numerosas ocasiones al colegio. «Si existiera una unidad dedicada a la atención de los niños el día a día también sería más fácil para ellos», pero la única unidad de covid persistente dedicada a niños está en Barcelona.

Lo más complicado para los pacientes con covid persistente es su situación laboral, la mayoría se encuentran entre los 35 y los 55 años, por lo que para buena parte de ellos es necesario un reconocimiento social de la enfermedad, ya que en muchos casos no les dan una baja laboral.

Tras dos años de bajas prorrogadas, Belén está pendiente de pasar por un tribunal médico. «A las dificultades físicas ahora hay que sumarle los problemas psicológicos que genera el ser una persona joven y no poder desarrollar una vida normal». La preocupación de los pacientes que conforman el colectivo es dar credibilidad a una enfermedad que muchos niegan. «Se nos ha dado el caso de profesionales de la salud que derivan a un paciente a psiquiatría porque consideran que se trata de un trastorno mental, ya que no consideran que los síntomas sean reales». Ya que los resultados de las pruebas médicas que les realizan a estos pacientes son positivos porque los órganos no sufren ningún daño.