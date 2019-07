Sin sufrimiento no hay felicidad

Lo dijo hace diez años, tras una recuperación muy dolorosa.

Su hazaña no son los doce RG que ha ganado, ni todo lo demás, que ahí queda, es su vida diaria de esfuerzo, superación y humildad, su emoción al oír el himno nacional y ver ondear nuestra bandera, su sensatez cuando habla… me refiero, claro, a Rafa Nadal, ese hijo que todos querríamos tener.

Hace mucho le dediqué a mi padre, aún vivo y disfrutando de su primer nieto, mi hijo, «La sonrisa etrusca» por encontrar cierta similitud en su relación con la que tienen Bruno y Salvatore en el libro. No podía saber que su particular Rusca ya le rondaba. Se lo dediqué con un párrafo que le había leído a Espartaco.

Durante una comida con periodistas, Juan Antonio habla, su padre, emocionado, hace como que necesita algo y se levanta, Espartaco lo mira y sonríe:

-Nunca le he dicho te he devuelto lo que hiciste por mí. Pero él lo sabe y yo lo sé, eso es mejor que triunfar; o, mejor dicho, triunfar es eso: mirar a tu padre y que él te mire a ti, y no decirlo nunca y saberlo los dos.

Soy de lágrima fácil y algo salado me empaña la vista mientras escribo y rememoro imágenes de mis dos Felipes.

Años después me sucedió algo parecido cuando leí lo que decía de su padre Rufino Parra, paisano de Monesterio, donde Máximo, su padre, era el electricista del pueblo y, entre otras muchas cosas, el Salvatore de su particular Cinema Paradiso. Rufino, doctor ingeniero industrial y que lo ha sido todo en Sevillana, recordaba sus comienzos en Sevilla, pupilo en la humilde vivienda de un familiar.

-En la habitación había que quitar la mesa para poner la cama, allí, con una lámpara de cuarenta vatios, saqué…

Mientras haya Nadales, Espartacos o Rufinos, unos más conocidos y otros menos, mantendré la esperanza en la capacidad de superación del hombre.

Como dice Gregorio Luri, otro ejemplo a seguir, sus padres le enseñaron el «trabajo bien hecho y a huir de excusas, porque es lo que más infecta el alma».

Nadal, que sabe sufrir, renace, cae, se incorpora y vuelve a ganar. Lleva consigo, consciente o no, lo que Luri llama el poder educativo de la frustración.

Es curioso que gente como Rafa, Rufino, Juan Antonio o el mismo Gregorio, ejemplos de excelencia, resulten nocivos e inapropiados en, por ejemplo, el mundo de la enseñanza.

«La excelencia es un concepto que genera cada vez más reticencia en la escuela al mismo tiempo que es cada vez más demandado en la sociedad, incluso por los pedagogos cuando van al dentista. La escuela ha sacralizado la equidad», recuerda Luri.

A lo que yo quería llegar es a que el Rey haga más pronto que tarde marqués a Nadal y en ese marquesado veré reflejados a los que he citado y, con ellos, a todos los Máximos Parra, Antonios Ruiz o Felipes Sánchez … y, por supuesto, a sus mujeres, nuestras madres, que estaban detrás.