Del sueño a la realidad: tres jóvenes extremeños narran en 'Talaya' el camino hacia sus metas Una artista, un científico y una teniente de la Guardia Civil han compartido con estudiantes en Plasencia sus experiencias profesionales

Isabel Ambrona Plasencia Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Terminar los estudios de Bachillerato y no tener claro cuáles serán los planes de futuro es un momento lleno de dudas e incertidumbre. Muchos jóvenes extremeños se encuentran en esta disyuntiva cada año. Así, con el propósito de acercarles historias inspiradoras en las que mirarse y ver un reflejo de su 'yo del futuro', Fundación Caja de Extremadura y el Diario HOY han celebrado la quinta edición de 'Talaya: Jóvenes referentes. En esta ocasión, la ciudad de Plasencia ha sido testigo de las vivencias de una artista de vanguardia e investigadora, de un científico y de una teniente de la Guardia Civil. Fue el Auditorio Santa Ana de la ciudad placentina el lugar en el que se reunieron con estudiantes de 4º de la ESO y de Bachillerato de varios centros educativos para contarles cómo enfrentaron esa misma incertidumbre y cómo, paso a paso, con esfuerzo y pasión, lograron abrirse camino hacia el éxito. Entre risas, anécdotas y consejos prácticos, dejaron claro que no hay un único camino y que todas las metas son posibles, pero que la constancia, el tesón y el trabajo son claves para hacer realidad sus sueños. Después, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer llegar a los tres ponentes sus inquietudes.

El evento fue conducido por la periodista de HOY Ana Belén Hernández, que fue la encargada de dar la bienvenida al acto y de presentar a los tres ponentes. A continuación, subió al escenario la presidenta de Fundación Caja Extremadura, Pilar García Ceballos-Zúñiga, que puso en valor el evento y agradeció la colaboración de los tres jóvenes y la asistencia del público.

Ampliar Alumnos asistentes al encuentro Talaya. Juan Carlos Ramos

«Espero que esta reunión sea una oportunidad para vosotros y que de que aquí os vayáis con ilusión, con ganas de trabajar y de innovar y de seguir aprendiendo», dijo Ceballos-Zúñiga a los estudiantes. «Os animo a que no os pongáis barreras porque podéis conseguir todo los que os propongáis y que os preparéis para ello porque no sólo se aprende en la etapa en la que estáis ahora, se aprende durante toda la vida», añadió la presidenta de Fundación Caja Extremadura y animó a los estudiantes, sobre todo a las chicas, a inclinarse por carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Por petición de Pilar García Ceballos-Zúñiga, subió al escenario de 'Talaya' el director general de HOY Extremadura y de ABC Sevilla, Álvaro Rodríguez Guitart, que añadió que «hoy (por el pasado jueves) no solo estamos aquí para hablar de estudios, sino de valores», e invitó a los asistentes a buscar esos valores en las intervenciones de los tres jóvenes referentes allí reunidos al considerar que «eso es lo os tiene que enriquecer, ya que detrás de personas comprometidas con su trabajo hay personas».

Ampliar Pilar del Puerto Juan Carlos Ramos

Artista e investigadora

Tras las intervenciones, la moderadora del acto dio paso a los tres protagonistas de la jornada para que pudiesen presentarse. La primera en intervenir fue la artista de vanguardia e investigadora placentina, Pilar del Puerto. Ella es precisamente un ejemplo de que inclinarse en Bachillerato por la rama de ciencias no determina el futuro.

«A pesar de que estudié el Bachillerato de Ciencias, más tarde me decidí por Bellas Artes. No fue una decisión aleatoria, ya que desde pequeña decía que quería ser pintora. Por tanto, mi vinculación con el arte siempre me ha acompañado», explicó la ponente, a pesar de que hoy en día no pinta, pero se dedica al arte.

«La incomodidad es necesaria para la creatividad y el avance» Pilar del Puerto Artista de vanguardia e investigadora

Pilar del Puerto cuenta actualmente con tres líneas profesionales: es investigadora en Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid, comisaria junior en el Centro Cultural Matadero de Madrid y artista conceptual. A pesar de que su trayectoria profesional se centra en Madrid, la artista no ha perdido la vinculación con Extremadura y la representa la galería de arte placentina 'Beatriz Pereira'.

Afrontó su vida universitaria con mucho miedo e incertidumbre, pero lo cierto es que le encantó e incluso se atrevió a estudiar el Doctorado. Sus notas del instituto rondaban el 8 y en la carrera recibió varios premios a la excelencia.

Con este ejemplo animó a los jóvenes a salir de su zona de confort, ya que para ella «un poco de incomodidad siempre es necesaria, tanto para la creatividad como para el avance», un factor que descubrió durante sus estancias de investigación en el extranjero. La placentina animó a los estudiantes a «no tener miedo a equivocarse y a probar cosas nuevas», ya que considera que «el error también enseña y, a veces, los caminos más extraños son los que nos llevan a descubrir cosas más interesantes».

Ampliar José Miguel González. Juan Carlos Ramos

Investigador en nanotecnología

José Miguel Gónzalez es investigador en nanotecnología sostenible en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y también quiso compartir con los alumnos cómo pasó de ser uno de ellos al punto en el que se encuentra ahora.

El emeritense considera que la consecución de los sueños está condicionada por el punto de partida. «Me crié en uno de los barrios más peligrosos de Palma de Malllora e incluso cuando mi entorno no lo favorecía siempre fui una persona curiosa a la que le gustaba aprender. Así fue cómo me di cuenta de que me gustaban las ciencias», narró en Plasencia el científico, que estudió química y siempre tuvo claro que su vocación era la investigación.

«La nota y lo que se espera de vosotros no os debe condicionar» José Miguel Gónzalez Investigador en nanotecnología sostenible

«Saber lo que te gusta o te llena no es suficiente para poder garantizarse una profesión», dijo con conocimiento de causa, ya que durante su etapa universitaria tuvo que estudiar y esforzarse mucho en los estudios si quería conseguir su objetivo. El joven emeritense explicó que una llamada de su padre en plena época de exámenes para una beca del CSIC y el rechazo de un puesto en IBM marcaron su trayectoria.

«He estado muchas veces a punto de tirar la toalla, pero he resistido», confesó González, y aseguró que «la vocación muchas veces no viene de qué quiero hacer para ganar dinero, sino para cumplir objetivos». «La nota y lo que se espera de vosotros no os debe condicionar», aconsejó a los estudiantes que le escuchaban.

Teniente de la Guardia Civil

Laura Suárez no comparte tanto con José Miguel González el tomar un camino desde el inicio. La calamonteña quiso probar en la Universidad antes de entrar en la academia de la Guardia Civil y se fue a Sevilla, donde se matriculó en Ingeniería Robótica. Tras el primer cuatrimestre se dio cuenta de que no era lo suyo y decidió apostar por su formación como Guardia Civil, que terminó el año pasado. «Equivocarse no es fracasar y, a veces, la decisión más valiente es saber cambiar», aconsejó a los jóvenes.

Ampliar Laura Suárez, teniente de la Guardia Civil en Trujillo. Juan Carlos Ramos

Laura Suárez es actualmente teniente de la Guardia Civil en Trujillo y, junto a su capitán, planifica y gestiona unos 13 puestos de la zona. A sus 26 años, ordena cada día a compañeros que le doblan la edad. «El hecho de ser mujer y joven me hace demostrar cada día mi valía», explicó.

Tras la ronda de presentaciones llegó el turno de preguntas tanto de la conductora del acto como de los jóvenes. Una de las cuestiones versó sobre la importancia de tener una sólida formación académica. Todos la consideran imprescindible y, además, resaltaron valores como el respecto, el compromiso o la humildad o la posibilidad de estudiar para profesiones que aún no existen.

«Equivocarse no es fracasar, y, a veces, la decisión más valiente es saber cambiar» Laura Suárez Guardia Civil en Trujillo

También se habló de otros factores como la vocación, la elección de elegir Extremadura para formarse o abandonarla y la formación en idiomas.

Igualmente, los alumnos lanzaron sus preguntas a los tres protagonistas y se interesaron por el miedo a lo largo del proceso, las dificultades a la hora de salir al extranjero o curiosidades sobre sus profesiones, sobre todo de Guardia Civil. En definitiva, todas estas experiencias pusieron sobre la mesa que la formación y el trabajo es importante, pero también el valor como persona.