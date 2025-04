«Hablo de salud mental porque tengo un altavoz para llegar a la gente joven»

La joven que con tan solo 21 años tiene seis 'best sellers' en su haber, se dedica a la escritura de manera profesional

Paloma Aceitón Lunes, 25 de septiembre 2023, 07:36 | Actualizado 11:51h. Comenta Compartir

Cuando tenía seis años, siempre iba a una librería que estaba junto a mi 'cole', La Librería San Francisco. Allí me sentaba a leer y ... me terminé haciendo amiga de Toñi, la dueña. Siempre le decía 'algún día voy a escribir un libro', a lo que ella me respondía 'algún día lo publicarás y yo te cederé mi escaparate'», relata Inmaculada Rubiales (Almendralejo, 2002).

Su historia de amor por las letras comenzó muy pronto, cuando apenas alcanzaba los tres años de edad. «Siempre me he considerado una niña diferente, desde pequeña sentía devoción por las palabras difíciles. Con dos años iba por la calle diciendo 'esto me parece espléndido, es espectacular...', estaba obsesionada con eso». Lo bonito de esta historia, es que seis publicaciones más tarde, los libros de Rubiales siguen presidiendo el escaparate de Toñi. «Hablo de salud mental porque si tengo un altavoz para llegar a la gente joven, tengo que aprovecharlo» La joven que con tan solo 21 años tiene seis 'best sellers' en su haber, se dedica a la escritura de manera profesional. Aunque actualmente, lo compagina con sus estudios de grado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Sevilla. «Elegí mi carrera porque quería algo relacionado con la comunicación pero que me permitiese explorar mi lado creativo», comenta Rubiales. Entre sus pasiones está la música y el cine, pero dice no considerarse experta en ninguna de estas materias. «Ahora estoy en busca de aficiones, ya que mi principal pasión ya no es un hobbie, si no, que se ha convertido en mi trabajo». La extremeña comenzó leyendo en una plataforma de Internet para lectores y escritores, cuando aún no tenía la edad mínima para acceder. «De tanto leer escritos de algunos aficionados me planteé subir los míos y cuando terminé el primero, decidí que quería publicarlo en papel». Aunque el boom de Rubiales se ha producido con sus últimas dos publicaciones, la joven tiene un gran apoyo en Internet desde sus inicios. Tal es su comunidad de seguidores, que fue un grupo de estos los que insistieron a diferentes editoriales para que Rubiales pudiera hacer su primera publicación. «Yo no sabía nada, me enteré cuando las editoriales me escribieron por la presión que estaban recibiendo». Más tarde se animó a mandar manuscritos a varias editoriales terminaría con la publicación de su primera obra 'Un amigo gratis' en 2019 con tan solo 17 años. Un año después haría lo mismo con 'Mi conquista tiene una lista'. Alcanzado 2021, lanzó la bilogía 'Cántame al Oído' y 'Dímelo Cantando'. Las primeras cuatro publicaciones las hizo de la mano de Oz Editorial. En 2022, cuando estaba inmersa en la escritura de su cuarta novela, 'Hasta que nos quedemos sin estrellas', la editorial Planeta contactó con ella para publicársela. Más tarde, contaría con ellos también para hacer realidad 'El arte de ser nosotros'. «Me gusta pensar que los escritores somos esponjas que nos exprimimos mientras escribimos hasta llegar a vaciarnos. Antes de volver a escribir, tenemos que hacer un proceso para llenarnos de ideas. Yo veo películas y series, leo diferentes géneros, estoy atentas a conversaciones del día a día... cualquier cosa hace que 'se me encienda la bombilla'», añade. La conexión con su público es un pilar fundamental desde sus inicios, por eso, todavía publica sus novelas por partes en Internet. Las sube a medida que escribe y cuando las termina, la unión con sus lectores suma varios meses de trayectoria. «El círculo de lectoras que tenía antes no es para nada tan grande como el de ahora, pero siempre han sido esenciales». De todos estos años escribiendo guarda grandes recuerdos, pero este año ha sido especialmente importante. «Desde febrero he hecho una gira por toda España, pasando por 37 ciudades y he podido conocer a muchos lectores, que es algo maravilloso. Pasar por la Feria del libro de Madrid fue espectacular por la cantidad de gente que atrae de todos los puntos del mundo», rememora. «Ver una foto de mí gigante, filas de chicas que llevaban todo el día esperando... Es muy emotivo ver que hay gente a la que le da igual la temperatura o el tiempo que tenga que esperar con tal de verte. Siempre digo que es mi sueño hecho realidad y ahora solo me queda seguir trabajando para que esto dure todo lo que pueda durar», comenta emocionada. Proyectos Actualmente está escribiendo 'Todos los lugares que mantuvimos en secreto' y en octubre visitará América Latina para presentar sus novelas. «Me espera un otoño intenso». A pesar de que las obras de Rubiales tengan el romance como punto de partida, a autora trata el duelo, el autoestima, la salud mental... «Siempre trato temas delicados en los libros porque son asuntos que conciernen a los jóvenes. Trato con especial mimo la salud mental. Si tengo un altavoz para llegar a la gente joven, tengo que aprovecharlo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión