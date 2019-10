El sueño más dulce de Celia Celia en la instalación de PanContigo ensayando una de sus fórmulas :: Pakopí Madre de tres hijos, se quedó en paro y estudió cocina, una pasión que la ha llevado a la final amateur del Cuillère d'Or J. LÓPEZ-LAGO Domingo, 20 octubre 2019, 12:42

Hace apenas tres años Celia era la típica madre que hacía bizcocho en su casa, lo ofrecía en las reuniones y todo el mundo le decía «qué rico te sale, qué buena mano tienes». El próximo día 21 esta pacense concursará en Madrid en el Cuillère d'Or (Cuchara de Oro), un certamen femenino para chefs que se celebra en Francia desde hace diez años y esta será su primera edición en España. Celia Lucas García, de 45 años y madre de dos niños y una niña, concursará en la modalidad de repostería amateur.

Entre la época en que hacía bizcochos y la semiesfera de chocolate rosado con nube de queso azul con un 'macaron' de compota de manzana y uva que piensa presentar al Cuillère d'Or han pasado apenas cuatro años y vivencias muy intensas.

Celia es administrativa y llevaba 16 años en la misma empresa, hasta que la despidieron en febrero de 2014. «Aquello fue un palo grande porque se puede decir que yo era de las que llevaba mi empresa en las venas». Desorientada, cuando fue al Servicio Extremeño de Empleo el funcionario le preguntó qué le gustaba hacer. «Sin dudarlo le respondí que la cocina y entonces me dijo 'oficializa tu pasión'». Se refería a que cualquier curso que hiciera debiera ser oficial, así que le hablaron de los ciclos de grado medio y superior de cocina que se imparten en el instituto público San Fernando de Badajoz. «En mayo de ese mismo año eché la matrícula, pero no me cogieron hasta septiembre», relata con ilusión rememorando aquel momento.

Con 41 años se vio en un instituto para hacer realidad su sueño, «mi marido flipó», dice

«Aunque podría haber accedido directamente al ciclo superior de dirección de cocina -prosigue- yo quise empezar desde abajo y me matriculé en el de grado medio, el de técnico en cocina y gastronomía».

De repente, a sus 41 años, Celia se vio de nuevo en el instituto. «Mi marido flipó, pero tengo que decir que enseguida todos me apoyaron, así que era cuestión de organizarse. En ese momento estaba en paro y por la mañana iba a clase y por la tarde nos poníamos mis tres hijos y yo a estudiar, cada uno con lo suyo».

Pasó a segundo curso, conoció a profesores que le han dejado huella, dice, aprendió a cortar bien los alimentos, conoció artilugios impensables que facilitan el trabajo de cocinero -cita con humor el abatidor de temperatura, lo contrario a un microondas, como una máquina milagrosa-, pero cuando llegó el verano la llamaron para que se reincorporara a su antigua empresa. «Había descubierto un mundo nuevo que me encantaba, no podía abandonar, me dije». Así que pidió reducción de jornada para seguir peleando por lo que más le gustaba hacer. «Tenía clases de cuatro de la tarde a diez de la noche, no recuerdo haber dormido tan poco, pero no tuve dudas porque me di cuenta de que además de la cocina me quería convertir en docente, me encantaba llegar a ser profesora», explica.

Más reveses en la recta final

Sin embargo, le llegó otro revés. En enero de 2018 a su hijo mayor le detectaron una enfermedad grave cuando a ella solo le quedaban seis semanas de curso. Pidió una excedencia en su trabajo y asesorada por sicólogos y animada por su familia Celia afrontó la recta final de sus estudios de cocina y superó con éxito los exámenes finales.

Ya tenía su título, retomó su trabajo habitual y los conocimientos adquiridos los empleó de forma desinteresada porque consideraba que así seguiría aprendiendo. Cuenta que desde el año pasado ha estado colaborando con El Corte Inglés en presentaciones y también con la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura (Acocyrex), con la que ha participado como jurado en diversos certámenes, donde asegura que se aprende mucho.

Fue Cristina, la gerente de la asociación mencionada, quien la animó a que se presentara como amateur al Cuillère d'Or. Debido a su ritmo de vida, con tres hijos y un trabajo que atender, lo hizo todo a contrarreloj al límite del plazo, ya que había que elaborar un postre respetando unas bases muy específicas del concurso y adjuntar un amplio dossier.

«La cocina debería enseñarse en todas las escuelas porque comemos mal»

Al final la seleccionaron y competirá mañana, día 21 de octubre, en Madrid ante un jurado de 18 personas (seis de cata más doce técnicos). Como finalistas del certamen hay doce mujeres en cocina tradicional más doce en pastelería, de las que la mitad son profesionales y la otra mitad amateurs como esta pacense.

Según cuenta, esta participación es una compensación por su esfuerzo, pero ganar el premio para ella ahora mismo es lo de menos pues en los últimos años se ha dado cuenta de qué cosas son verdaderamente importantes.

En su caso, era la típica aficionada a recortar recetas y ponerlas en práctica y ahora ha podido desarrollar su pasión y no descarta que combinándola con la docencia se convierta en su forma de vida. No solo ha comprado utensilios de especialista para su cocina de casa sino que está pensando en tirar tabiques y ampliar la que tiene, confiesa entre risas apelando a la bondad de su marido.

Su paladar ha evolucionado

Explica que también le atrae la cocina salada, pero se decantó por la repostería porque cree que tiene una dificultad extra. «Ten en cuenta que aquí usamos fórmulas, no recetas, y entonces no te puedes equivocar», señala.

Además, afirma que su paladar ha evolucionado. «En un solo curso ves más de 160 recetas, así que al final tenemos en la cabeza una enorme colección de sabores y olores. Por eso yo voy a Atrio o Dromo (se le ilumina la cara al nombrar ambos restaurantes de Cáceres y Badajoz) y cuando pruebas sus postres amplías tus patrones, ¡es alucinante!», exclama esta madre que no se ha planteado hacer negocio de su afición y prefiere dedicarse a la docencia, por lo que se va a embarcar en un máster con este fin. «En mi opinión, la cocina debería enseñarse en todas las escuelas porque comemos mal debido a que nos ponen delante cosas malas que nos las presentan como buenas y se necesita tener más información».

Sabe que el concurso que afronta mañana es solo para mujeres. «Aunque los patrones sociales nos lo hayan impuesto, para mí la cocina no tiene género, si bien es cierto que ya es hora de que estemos en primera fila porque entre más de 600 chefs que tienen estrellas Michelín apenas hay unas cuantas mujeres, aunque yo sé que muchas cocineras trabajan en silencio. Esta profesión yo la veo como algo con lo que puedes hacer feliz a todo el mundo y que te permite subir al cielo, aunque solo sea por unos segundos».