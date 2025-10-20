HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Remix de 'Revolá' de Los Primos @losprimos_djs

Los Primos crean el himno del momento en Extremadura: Así suena el remix de 'Revolá'

Los DJs pacenses han creado el himno definitivo del momento en Extremadura: un remix del exitazo de Sanguijuelas del Guadiana y Celia Romero, 'Revolá'

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 20 de octubre 2025, 09:03

Comenta

'Piterarnao y Don Peipe' lo han vuelto a hacer. Este dúo de DJs y productores pacenses se han convertido en patrimonio de Extremadura, aunque ellos todavía parecen pensar que el patrimonio es la música que los inspira. Su último remix lo confirma, por si quedaba alguna duda. Los Primos han unido su sonido al himno del momento: Revolá, el exitazo de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana junto a la artista local Celia Romero. El resultado es justo lo que todos esperábamos: una fusión perfecta entre raíces y electrónica.

«Había que hacer un remix a este increíble temazo de Sanguijuelas del Guadiana y Celia Romero, todo un himno para la gente de nuestra bonita tierra», escriben Arnao y Pepe, añadiendo que la banda extremeña son auténtico «patrimonio de la tierra».

Sus seguidores lo tienen claro: «Ellos son patrimonio de la tierra, pero vosotros también», y es que han creado un himno de esos que se quedan «grabado en las venas».

Sanguijuelas del Guadiana, Celia Romero, Los Primos... los artistas extremeños no dejan de demostrar que la nuestra es región de talento y raíces, llevando el orgullo por la tierra a cada rincón del planeta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  6. 6

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  7. 7

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  8. 8 3.000 pacenses contra el empedrado del Casco Antiguo por una buena causa
  9. 9 Trasladados al hospital de Don Benito dos hombres afectados por el incendio de una vivienda
  10. 10

    Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los Primos crean el himno del momento en Extremadura: Así suena el remix de 'Revolá'

Los Primos crean el himno del momento en Extremadura: Así suena el remix de &#039;Revolá&#039;