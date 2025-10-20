Los Primos crean el himno del momento en Extremadura: Así suena el remix de 'Revolá' Los DJs pacenses han creado el himno definitivo del momento en Extremadura: un remix del exitazo de Sanguijuelas del Guadiana y Celia Romero, 'Revolá'

'Piterarnao y Don Peipe' lo han vuelto a hacer. Este dúo de DJs y productores pacenses se han convertido en patrimonio de Extremadura, aunque ellos todavía parecen pensar que el patrimonio es la música que los inspira. Su último remix lo confirma, por si quedaba alguna duda. Los Primos han unido su sonido al himno del momento: Revolá, el exitazo de la banda extremeña Sanguijuelas del Guadiana junto a la artista local Celia Romero. El resultado es justo lo que todos esperábamos: una fusión perfecta entre raíces y electrónica.

«Había que hacer un remix a este increíble temazo de Sanguijuelas del Guadiana y Celia Romero, todo un himno para la gente de nuestra bonita tierra», escriben Arnao y Pepe, añadiendo que la banda extremeña son auténtico «patrimonio de la tierra».

Sus seguidores lo tienen claro: «Ellos son patrimonio de la tierra, pero vosotros también», y es que han creado un himno de esos que se quedan «grabado en las venas».

Sanguijuelas del Guadiana, Celia Romero, Los Primos... los artistas extremeños no dejan de demostrar que la nuestra es región de talento y raíces, llevando el orgullo por la tierra a cada rincón del planeta.

