El sueldo de un médico en plazas de difícil cobertura superará los 6.000 euros brutos al mes

Los médicos que cubran plazas de difícil cobertura en Extremadura verán engordada su nómina a final de mes. Los incentivos que plantea la Consejería de ... Salud, como ya adelantó HOY, incluyen complementos que se sumarán al sueldo, lo que supondrá que un facultativo de atención especializada que compagine funciones en dos hospitales cobrará más de 6.000 euros brutos mensuales en la mayoría de los casos.

Un médico que inicia su actividad profesional en esta región como interino eventual o sustituto (con 30 años o más de edad), que cuenta con un trienio, sin nivel de carrera profesional retribuido, con dedicación exclusiva y 50 horas al mes de guardias (de ellas 12 en festivo, 12 en sábado y las 26 restantes en laborable) cobraba 12 pagas de 5.101 euros brutos al mes en 2023 . A ello hay que sumar dos extras cuya cantidad se reducen aproximadamente a 2.500 euros cada una. En total son 66.783 euros brutos anuales.

Y es a esa cantidad a la que se sumarán los complementos por realizar funciones en puestos de difícil cobertura. Serán 500 euros más si trabaja en una plaza de una unidad deficitaria y otra que no lo es o si no compagina dos centros y solo desarrolla funciones en una vacante de difícil cobertura. El plus asciende a 750 si las labores son en dos puestos complicados de cubrir de dos hospitales distintos.

A ello hay que añadir el módulo de transporte, un incentivo que el SES determina según la distancia que existe entre los dos centros de trabajo en los que el médico presta servicio y el número de desplazamientos que realiza a la semana.

Para ello define cuatro niveles: 110 euros por cada desplazamiento si los dos centros están a una distancia de menos de 50 kilómetros, 138 para los que estén entre 50 y 75 kilómetros, 168 para los que estén entre 76 y 100 y un total de 197 euros para aquellos en los que existan más de cien kilómetros.

La nómina 5.101 euros brutos es el sueldo al mes de un médico al inicio de su actividad como interino eventual o sustituto, con un trienio, sin nivel de carrera profesional retribuido, con dedicación exclusiva y 50 horas de guardias (12 en festivo, 12 en sábado y 26 en laborable). 500 euros cobrará de plus un médico si compagina una plaza de unidad deficitaria y otra que no lo es o si solo desarrolla funciones en una vacante de difícil cobertura. El plus es de 750 si las labores son en dos puestos complicados de cubrir de dos hospitales. 440 euros ganaría al mes un médico si tiene que recorrer una distancia de menos de 50 kilómetros entre dos centros sanitarios y realiza cuatro desplazamientos (uno por semana). Si la distancia es de más de cien kilómetros ascendería a 788 por cuatro viajes.

Hay que matizar que un desplazamiento supone un viaje de ida y vuelta entre los dos centros sanitarios. Cuantos más se hagan en un mes más cobran. Eso sí, el máximo se prevé que sean ocho mensuales, unos dos por semana. El kilometraje no se pagará aparte.

Así que un médico que realice cuatro al mes se embolsará entre 440 euros en el nivel de menor distancia entre centros y 788 por el que suponga más número de kilómetros.

Por tanto, el médico ganaría mensualmente 440 euros por el plus de transporte en el nivel más bajo, 5.100 de sueldo y 500 como mínimo de complemento por cubrir plazas de difícil cobertura.

Nómina final

Eso supone una nómina de 6.040 euros brutos. Si hiciera ocho desplazamientos a la semana la cantidad ascendería a 6.480.

Se trata de un salario calculado a partir de los pluses planteados por la Junta en su plan para captar y retener sanitarios y el informe sobre retribuciones de los facultativos de atención especializada elaborado por el Centro de Estudios del Sindicato Médico Granada que lidera el doctor Vicente Matas.

Eso sí, a más trienios y un mayor nivel de carrera profesional reconocida, el sueldo sería mayor, aunque hay que tener en cuenta que esta cantidad es bruta y lo que llegaría al bolsillo del médico sería menos después de aplicar las retenciones correspondientes. El importe neto variaría en funciones de las condiciones personales de cada trabajador, pero rondaría los 4.500 euros mensuales netos.

Aunque en un principio la iniciativa ha sido vista con buenos ojos por los sindicatos, hay dudas sobre si convencerá finalmente a los médicos para cubrir este tipo de plazas que generalmente no quieren ocupar los profesionales.

Desde CSIF, la agrupación sindical mayoritaria en sanidad, no están seguros de que vaya a atraer a facultativos porque en la mayoría de los casos les obliga a compaginar el trabajo en dos hospitales.

Asimismo, otros sindicatos como UGT esperan que la medida sea bien acogida, aunque opinan que otras comunidades autónomas ya ofrecen este tipo de incentivos económicos y temen que la pugna por quedarse con médicos suponga un «mercadeo».

Ya hay pluses en otras regiones

Y es que las regiones se han lanzado a la caza de los médicos ante el déficit que sufre todo el país. Por ejemplo, en Madrid ya ofrecen un plus de 450 euros mensuales adicionales por ocupar un puesto de categoría deficitaria y un incremento adicional de otros 500 para facultativos que trabajen en el turno de tarde fijo.

También existen dudas de si la medida será bien acogida por los médicos, porque la anterior Junta de Extremadura ya ofreció unos 500 euros mensuales a quienes cubrieran plazas de difícil de cobertura y apenas hubo sanitarios que se acogieron a ello.

Esta iniciativa también incluye el Plan de Fidelización de Residentes, es decir, las medidas para intentar que los MIR se queden en Extremadura al terminar su formación sanitaria. Como ya adelantó HOY, consiste en ofertarles una interinidad de hasta tres años. Además, el SES fomentará su participación en formación de posgrado y en proyectos de investigación, así como su acceso a cursos prácticos sobre técnicas específicas.

Para que estos planes se pongan en marcha las medidas se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura (se prevé que la próxima semana). Hasta que eso suceda podrían incluirse algunas modificaciones, aunque la Junta quiere publicar el plan cuanto antes para que ya se puedan beneficiar de él los MIR que finalizan su formación este año.