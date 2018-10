Suegras and Padres Museum

Me río yo de los 70.000 fondos del Museo Nacional de las Artes Decorativas de la calle Montalbán de Madrid. Para museo de objetos decorativos, se bastan y se sobran las casas de mis padres, de mi suegra, de sus amistades e incluso mi propia casa. No hay cosa que más me desespere que visitar esos museos llenos de bellas piezas que realzarían los aparadores de cualquier madre y las vitrinas de cualquier suegra. Si, además, has tenido que hacer una cola kilométrica como sucede a veces en el de Madrid, entonces ya la desesperación amenaza con convertirse en histeria.

Pasear entre las colecciones de búcaros, cornucopias, estatuillas, floreros y mesitas de tocador pone a prueba la paciencia y el buen gusto de cualquiera. Este verano, visitando la Colección del Delfín del Museo del Prado, que reconozco que es una maravilla, llegué a la conclusión de que si fuera casa por casa de mis familiares recogiendo adornos podría montar una exposición la mar de bonita y con mucha más carga sentimental que las joyas del susodicho delfín.

Esa colección ocupa ahora una de las cámaras elevadas del Museo del Prado y está mejor expuesta, con la iluminación precisa y la gracia necesaria. Pero no deja de parecerme una sucesión de escaparates de alta joyería, eso sí, con preciosidades barnizadas por la historia. Aunque el museo más alucinante para los amantes de los detalles decorativos es el Victoria and Albert Museum de Londres, relicario del adorno imponente y minimalista, antiguo y moderno, occidental y oriental.

Sea como fuere, visitar cualquiera de estos museos requiere un gran control mental y una salud de hierro. Avanzar por los pasillos mirando a un lado y a otro, deteniéndose a leer los cartelitos informativos y poniendo atención en, por ejemplo, las 150.000 piezas del Musée des Arts Décoratifs de París conduce a la exasperación y al mareo: o tomas una Biodramina o mejor quédate esperando en un café de la Rue de Rivoli.

Recorriendo las galerías del Victoria and Albert Museum, donde se acumulan las mejores colecciones de adornos hindúes y chinos, pienso en las tazas de Macao que guarda mi suegra en la vitrina de su comedor, singular herencia ancestral traída del lejano Oriente y caracterizada por que en el fondo de cada taza se puede ver el busto de un chino al trasluz. Y qué decir del santón hindú de alabastro que llegó a casa de mi madre desde no se sabe qué recóndita tienda de oportunidades y presidió el salón durante lustros, como si allí fuéramos todos devotos de Brahma el Creador, de Shiva el Destructor y de Vishnu el Preservador.

En mi propia casa, encima de un aparador, luce su testuz un buey de barro chocolateado y brillante que, parece ser, tiene un gran valor, pero cuyo origen es una incógnita y en cuanto al valor, se le supone. Cuestión aparte son los premios. En una estantería de casa descansan una cincha metálica, una enredadera de hierro oxidado, algo parecido a una gamba cobijándose bajo un mazo de acero, una baldosa gigante, un busto y algunas placas. Cuando digo descansan, en realidad, debería decir que yo descanso tras dejarlos sobre la estantería porque alguno de esos galardones sobrepasa los cinco kilos y, al cogerlo, te desequilibra. Hay uno tan pesado que por llevarlo en el ascensor, desde el garaje a casa, se me durmió la mano y se me lastimó la muñeca.

Las tazas, el toro y otros detalles artísticos tienen el don de la eternidad: los traes a casa, los dejas donde te parece bien y lo más normal es que permanezcan en esa vitrina de generación en generación. Una tarde de aburrimiento, nos dedicamos en casa de mis padres a indagar la historia de cada cachivache y de más de la mitad no sabíamos nada: ni qué era aquello, ni quién lo había traído o regalado, ni por qué estaba allí... Pero allí sigue hasta que nos reunamos unos cuantos y montemos con los fondos familiares un Suegras and Padres Museum que, seguro, será un atractivo turístico de primera categoría.