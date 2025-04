Mi suegra es una santa

Mi mujer salió la otra tarde con una amiga y volvió a eso de las diez y media, una hora que, para el común de ... los mortales, podría calificarse de prudente. Pero a mi suegra, todo lo que pase de las nueve le parece que entra ya en el periodo de los picos pardos, así que, a partir de las nueve y media, venía a casa con variados pretextos (meter el cubo de la basura, llevarse ropa de plancha, traerme unas fresas) para informarse sobre las andanzas de su hija y, de paso, disculparla con justificaciones varias: «Estará cenando con su amiga... Se habrán entretenido comprando en el centro comercial, que ya se sabe que cierra tarde... Igual se han encontrado con alguna conocida y están contándose sus vidas».

Yo estaba viendo tranquilamente al Villlarreal perder con el Liverpool y le decía que sí, que no se preocupara, que ya vendría, pero mi suegra, erre que erre, intentaba darme a entender que estaba de mi parte y que a partir de las nueve ya no son horas. Era una actitud que ya conozco por repetida. De hecho, mi suegra y yo conspiramos frecuentemente contra su hija y me resulta muy divertido practicar ese doble juego. Por un lado: «¡Hay que ver con tu madre!». Y por otro: «¡Hay que ver con tu hija!». Es más, mi estrategia es dividirlas, que nunca se unan en contra de mis caprichos y mis preferencias: canales de la tele, tipos de gazpacho, esas cosas.

Como saben, los miércoles, el Papa Francisco tiene audiencia general en la plaza de San Pedro. Allí habla de cuestiones de actualidad como la guerra de Ucrania, la pandemia o los refugiados. Pero el otro día, por sorpresa, sacó a colación el tema de las suegras y montó una buena cuando dijo: «A vosotras, suegras, os digo: Tened cuidado con vuestras lenguas. Es uno de los pecados de las suegras, la lengua». También las defendió hasta cierto punto cuando se refirió a ellas como personajes míticos que «no digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido, de tu mujer. Son ya mayores y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto que a veces son un poco especiales, pero han dado todo».

Yo creo que el Papa está un poco anticuado porque hace unos años que las suegras han salido de la mitología de los monstruos familiares para dejarles el sitio a los cuñados. Pero bueno, perdonaremos al Papa, al fin y al cabo, él no tiene suegra, pero sí debe de tener cuñados y saber ya cómo se las gastan si es que los suyos se las gastan.

Llevo años escribiendo de mi suegra y me considero el decano de los columnistas con mamá política convertida en personaje, pero desde hace una semana, todo el mundo escribe sobre las suegras y las páginas de Internet dedicadas a ellas tienen miles de visitas. De ahí han salido historias como la de la segunda parte del cuento de 'La Bella Durmiente', donde, tras despertarse la bella y casarse con el príncipe, resulta que su suegra es una ogra que intenta comérsela. El cuento oficial y conocido se acaba en la boda y no se dice nada de la suegra porque esta segunda parte truculenta se censura.

Lo de 'La Bella Durmiente' es como la vida misma: te casas y crees que es el final feliz, pero no, es el principio del desembarco en una nueva familia en la que ejerces de yerno o nuera y entonces aparece la suegra. Yo he tenido suerte: la mía solo me da alegrías: hoy unas perrunillas, mañana una sopa de tomate, pasado una ensalada de bacalao con pencas de acelga. Además, lo deja claro: «Esto es para ti, yerno». Solo le falta decir: «Y para nadie más». Si yo fuera Papa, la canonizaría.