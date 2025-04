Mi suegra y el «robotino»

Mi mujer y mi suegra son agnósticas en todo lo referido a electrodomésticos sofisticados. Quiero decir que creen en lavadoras, cocinas, microondas y, aunque menos, ... en lavaplatos, pero ni mi mujer ni mi madre política creen en la Thermomix, ni en los robots friega-limpia suelos, ni en las freidoras...

A veces, dudan. Por ejemplo, con esa freidora milagrosa que fríe con aire. Han estado analizando ese aparato mágico hasta que se han convencido de que unas patatas fritas con aire no pueden saber igual que unas patatas fritas en aceite. Además, si son agnósticas en electrodomésticos, ¿cómo van a creer en un cacharro que fríe de milagro?

Con la televisión sucede lo mismo. Si fuera por mi mujer, no tendríamos. Dice que parece una diosa en su altar y que en cualquier reforma decorativa del comedor, siempre hemos tenido que depender de la tele, todos los cambios han estado condicionados por la tele y lo único que no se puede mover es la tele, a la que está harta de rendir tributo. Ya me dirán ustedes cómo puedo yo, no ya pedir o rogar, simplemente comentar que me gustaría tener una tele súper grande y ultramoderna.

A ver, servidor es un tipo vulgar, un hombre normal al que, como a la gran mayoría de varones, le gustaría tener la tele más grande y moderna del mercado para ver series, partidos, películas e incluso ópera, por darle un toque culto y fino al deseo. Una de esas teles que parecen una pantalla de cine con altavoces repartidos por toda la habitación quedaría muy bien en el salón: si es una diosa pues que lo sea con todas las consecuencias.

Mi suegra, que solo ve La 2 de TVE (documentales, programas culturales y cine de calidad) y no se duerme, y mi mujer, que ve alguna serie de vez en cuando, más que nada por hacerme compañía, pusieron el grito en el cielo simplemente porque comenté que los partidos de baloncesto del Cáceres y los de fútbol del Cacereño tengo que verlos en el teléfono porque la tele es vieja y no recibe la señal del móvil.

«¡Que se te quite de la cabeza comprar una tele nueva hasta que se estropee esta!», razonó una. «¡Vaya tontería, otra tele con lo nueva que está la que tienes!», apostilló la otra y callé para siempre.

Sin embargo, cuando a ellas les interesa, abdican sin complejo alguno de su agnosticismo electrodoméstico y compran lo que les parece. Ha sucedido días atrás con un robot de esos que lo sueltas, te olvidas de él, te barre la casa y cuando se le descarga la batería, se va solito a su casita a comer.

Esto que he escrito de que se va a su casita a comer suena más a nieto que a robot, pero es que mi suegra y mi mujer le hablan de esa manera al robotino, así lo llaman ellas, como si fuera un niño. Y no solo robotino, también le dicen bichino, cacharrino, aparatino... No voy a reconocer que estoy celoso porque entonces delataría mi lamentable inmadurez, pero les puedo asegurar que tratan al robot con mucho más cariño que a mí.

Mi suegra, que vive enfrente, cruza el descansillo de vez en cuando para venir a verlo y le habla. Además, no esconde su ilusión. «A ver el fregonino, ¡uy!, si ya está trabajando, qué diligente es, pobrecino», dice mi suegra y yo me revuelvo porque, ¡coñe!, llevo escribiendo desde las siete de la mañana y nadie repara en ello ni me dice escritorcino ni me halaga calificándome de diligente, ni se apiada de mí, «pobrecino». Cuando el robotino sale a molestar (porque es ruidoso y molesto), le quitan las sillas y los obstáculos de en medio para que no se agobie ni sufra. Cuando salgo yo a trabajar, me cargan de basura reciclable y de recados. Lo odio.