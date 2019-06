Mi suegra y las hormigas faraón

Es mucho peor que la Khaleesi exterminando súbditos de la casa Lannister y mucho más aguerrida que Jon Nieve luchando contra los caminantes blancos. En casa asistimos cada tarde a un episodio de Juego de Tronos doméstico: mi suegra contra las hormigas faraón. Mi suegra ve atacados sus dominios, o sea, su despensa, por estos bichitos y reacciona urdiendo trampas y maquinando estrategias.

El ejército enemigo del Reino de mi Suegra es mucho peor que los Stark de Invernalia y los Gardener de Altojardín juntos. El enemigo de mi mamá política son unas hormiguitas diminutas que se las saben todas y que reciben el hiperbólico nombre de hormigas faraón. En la Wikipedia, recogen 180 especies de hormigas en Europa, que no son muchas si sabemos que en África hay 2.500. En el mundo, según la Wiki, se estima que podría haber alrededor de 22.000 tipos.

En África, las hay hasta de cinco centímetros, que, aunque den miedo, mi suegra las preferiría como enemigas porque se ven bien y se exterminan mejor. Pero estas faraón, además de ser tan pequeñas que casi no las ves, son muy listas.

Yo, la verdad, reconozco que me lo paso muy bien con esta guerra doméstica que dura ya casi un mes y tiene visos de durar más de ocho temporadas. Al atardecer, cuando mi suegra viene a casa para 'okupar' mi sillón y leer el HOY con su lupa, la misma con la que vigila a las hormigas, nos entretenemos mucho analizando las escaramuzas del día y las nuevas estrategias urdidas para acabar con la plaga.

No sé qué harán las hormigas faraón en casa de mi suegra siendo como son una especie tropical. Parece ser que en los últimos tiempos, se han extendido a los edificios con calefacción de las zonas templadas. Las bautizaron así porque, por lo listas y endemoniadas que son, fueron consideradas erróneamente una de las plagas de Egipto. Entre sus características destacan unas piezas bucales masticadoras muy eficientes, una vista muy desarrollada y un aguijón muy capullo.

Viven en hormigueros gigantescos con cientos de miles de obreras y cientos de reinas. Además del Gran Hormiguero, tienen otros hormigueros satélites, uno de ellos debe de estar en algún lugar de mi edificio, por el que se trasladan a través de las tuberías y los cables hasta sus puntos favoritos de abastecimiento. Entre ellos y por encima de todos, la alacena de mi suegra.

Lo que no saben las hormigas faraón es que se han encontrado con la Khaleesi cacereña en estado puro. A estas hormiguillas puñeteras les gustan la miel, los pasteles, el queso y la mermelada. En un principio, mi suegra actuó contra ellas con un plaguicida normal contra hormigas, es decir, un fungicida de cobre que impide que las faraonas fermenten la comida con un hongo. Así, acaban desapareciendo pues estos bichitos no comen directamente lo que cogen, sino que lo tienen que fermentar. Pero son tan listas que enseguida pasaron de la miel y de los restos de perrunillas con trampa: en cuanto detectan el veneno, las muy listas se apartan.

En resumen: en la alacena veías un espacio sin faraonas, alrededor del plaguicida, y el resto estaba lleno de hormigas. Y es que acabar con esta plaga no es fácil. A las cucarachas, las eliminas echando un kilo de sal en el fregadero, el agua salada va a las cañerías y las cucarachas escapan porque no soportan la sal. Pero estos trucos de toda la vida no sirven con las pícaras faraonas, que se las saben todas.

Pero mi suegra no se ha amilanado y tras utilizar diversas tácticas de guerra de guerrillas emboscando el veneno e inventando engaños, ha decidido pactar. Sí, una retirada a tiempo es una victoria, así que mi suegra ha firmado la paz con las faraonas: les ha puesto mermelada sin veneno en un rincón de la alacena y las hormigas han aceptado la propuesta: ellas solo van a la mermelada, dejando libre el resto de la alacena, y mi suegra desiste de envenenarlas. Algunos negociadores deberían aprender de mi suegra y de las hormigas faraón.