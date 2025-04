Una suegra futbolera

Mi suegra ve el Mundial y mi mujer y mis cuñados están francamente preocupados. ¿Qué le está pasando para que, a sus 91 años, se ... siente por las tardes a ver partidos si nunca jamás le había gustado el fútbol? El caso es que vio el España-Costa Rica, se lo pasó muy bien con los siete goles y se enganchó. «Que no todos los partidos son así», le dice mi mujer. «Que España no gana todos los días por siete a cero», la avisa un cuñado. Pero a ella le entran estas recomendaciones por un oído y le salen por el otro. «Callaos ya y dejadme ver el partido», se pone seria y todos se callan porque ataca Japón y sus jugadores parecen ratinas, flechinas, sabandijas, palabras empleadas para explicar lo que los expertos llaman fútbol vertical y directo.

Mis cuñados y mi mujer no entienden nada. Bien está que a su madre le guste ver los partidos de España, ¿pero qué demonios hace conectando a las cuatro con el Ghana-Uruguay y a las ocho con el Serbia-Suiza? Y lo peor es que, además, parece entender de fútbol y explica los partidos con certera sabiduría popular. «Estos han salido confiados en la segunda parte y así les va», sentenció tras el segundo gol de Japón. Al día siguiente, los titulares de la prensa deportiva iban por ese camino: «España se confía y se clasifica con susto».

El otro día, mi suegra estaba viendo el partido de Inglaterra «contra una de esas islas que tiene al lado». Se refería a Gales y como el encuentro era un poco aburrido, se entretenía comentando las imágenes en las que aparecían los aficionados con sus singulares atuendos. «Definitivamente, el mundo está al revés: ahora, las muchachas se tiñen el pelo de blanco y las viejas se lo tiñen de negro», observó y le di la razón al tiempo que Rashford marcaba el tercero para Inglaterra, el 'match' perdía interés y nos pasábamos al Irán-Estados Unidos en busca de emociones.

Mi suegra es una mujer extremeña de pura cepa, o sea, escéptica, desconfiada, resistente, luchadora, apegada a la tierra y sus esfuerzos y con la firme convicción de que en esta vida no te regalan nada. Con esos ingredientes temperamentales, es comprensible que no entendiera que unos chicos de 20 o 25 años, a los que la vida les sonríe, crean que ya está todo hecho y se comporten en las antípodas de como ella se comportaría si fuera futbolista.

No le entra en la cabeza, en fin, que España saliera al campo a jugar contra Japón confiada y crédula, pensando que solo con vestirse una camiseta y unas calzonas (en casa de mi suegra y en casi todas las casas de Cáceres, los pantalones cortos son calzonas)... Pues eso, que por ir en calzonas ya estaba todo hecho, ganarían por goleada y se clasificarían sin despeinarse para jugar los octavos de final. Pero no, la vida no es así, ni la de mi suegra ni la de las selecciones de fútbol en el Mundial, donde cualquier equipo te la juega en cuanto te descuidas

Hubiera sido una lección muy provechosa que se hubieran clasificado Japón y Costa Rica. La humildad y el esfuerzo al poder frente a la potencia y la prepotencia. A mi suegra le hubieran gustado unos octavos con Ecuador, Corea, Canadá, Túnez... Al fin y al cabo, a ella, el fútbol le da lo mismo, lo que la divierte es el público, el colorido, la arquitectura formidable de los estadios y, sobre todo, el esfuerzo de los equipos humildes, la lucha de los desahuciados de antemano, la derrota de los poderosos. Que gane España, sí, pero si no gana, que sea campeón Marruecos, Corea del Sur, Suiza o Japón... Con esa ilusión, mi suegra ha dejado de ver documentales de La 2 y películas antiguas para entretenerse con el Mundial mientras llega la Navidad.