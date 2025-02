Suegra experta en Putin

Mi suegra se ha convertido en una auténtica putinóloga. Lo sabe todo sobre las esposas y amantes de Vladímir Putin, sobre sus hijas, sus manías ... para no contagiarse de covid y, desde luego, sobre sus delirios de grandeza y sus desequilibrios mentales. Mi suegra, en fin, es experta en Putin y como gran conocedora del pensamiento y la estrategia del zar del Kremlin, se suele hacer en alto la gran pregunta, esa que no sabe responder ni ella, ni yo, ni ustedes, ni los más conspicuos putinólogos ni el propio Vladímir. A saber: ¿Putin es de izquierdas o de derechas?

Si atendemos al italiano Matteo Salvini y a la francesa Marine Le Pen, sería de extrema derecha; pero si nos hacemos caso de los apoyos del alemán Gerhard Schröder y del austriaco Christian Kern sería socialdemócrata. También podría alinearse con la derecha tradicional a la que pertenecía su hasta ahora valedor François Fillon. En Francia, lo defendían hasta hace nada tanto el candidato ultraderechista Éric Zemmour como el izquierdista Jean Luc Mélenchon. Berlusconi estaba con él y los comunistas portugueses siguen con él. Con este panorama, y aunque la mayor parte de estos personajes se retracten ahora de sus apoyos, es lógico que mi suegra se pregunte si «este hombrito ruso» es de izquierdas o de derechas.

Cuando mi suegra califica a un varón de «hombrito» es porque es un pobre hombre que tarde o temprano acabará mal, es «hombrito» porque ni tiene criterio, ni concita respeto, ni sabe por dónde anda. Cuando le comento a mi suegra que Toni Cantó califica a Putin de comunista, ella calla, pero mueve la cabeza y servidor, que es más suegrólogo que putinólogo, traduce como: «Otro que tal baila».

Las opiniones políticas de las personas mayores suelen ser tan sencillas como juiciosas. No rebuscan matices ni hacen análisis enrevesados, pero con un «hombrito» resumen la soledad de Putin, adivinan su futuro y confirman su locura, de la que se puede esperar cualquier barbaridad. Por eso, por la barbaridad, a lo de hombrito añaden el adjetivo canalla. Putin: hombrito y canalla.

El otro gran personaje de la actualidad, aunque en este caso está asociado a la esperanza y no a la destrucción, es Núñez Feijóo. ¿Y qué dice mi suegra? Pues también ha sentenciado con buen olfato: «El gallego lo tiene difícil». Nunca se dijo de Casado ni de Aznar que fueran «el castellano». Y Ayuso es Ayuso, no «la madrileña». Pero Feijoo es «el gallego» y en ese gentilicio como definición, mi suegra y sus coétaneos resumen la indefinición como marca e incluso como virtud. Un gallego puede ser cualquier cosa y en una situación tan líquida como la actual, la prudencia y la incertidumbre son virtudes.

Los políticos de más allá del telón de grelos suelen ejercer de gallegos en cuanto llegan a Madrid. Procuran rodearse de un aura neblinosa muy útil para no meter la pata ni dar muchas explicaciones de las que luego tengan que arrepentirse.

Mi suegra acierta en su pronóstico: «El gallego lo tiene difícil» porque la realidad es que el PP no sabía ya cómo ser de derechas. Casado se metió en guerras culturales y salió trasquilado porque ahí triunfa Vox. Y entonces aparece un señor gallego, laico, con un punto nacionalista, que no hace bandera de la eutanasia ni del aborto, que no se identifica con los toros ni con la caza y que, aunque, cuando volvió de Madrid a Galicia, tenía un aire tecnopijo, enseguida se recicló en señor moderno de clase media. Feijóo es de derechas porque lo dice, pero así, a primera vista, despista a mi suegra, o sea, podría ser cualquier cosa. Y eso, en política, puede ser bueno... o no. El gallego lo tiene difícil.