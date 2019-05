¿Súdbitos con derechos?

Frente a los aproximadamente 200.000 años de existencia del Homo sapiens sobre la tierra, es insignificante el tiempo que el hombre lleva viviendo como un individuo libre, y aún hoy no todos, ni mucho menos. Durante miles de año lo personal no tuvo valor. Un hombre o una mujer, individualmente visto, no era nada. Solo contaba como miembro de la familia, del clan, o de la tribu. Solo lo comunitario era importante. Es cierto que hablamos de la Grecia de hace 5.000 años como el inicio de la libertad y la dignidad del ser humano, pero eso fue un fenómeno localizado en alguna Ciudad Estado, y que, en realidad, afectó mientras duró a un número muy limitado de personas, siendo compatible con la esclavitud o la irrelevancia social de las mujeres.

No hace más de 300 años que se comenzó a hablar del ser humano como alguien necesitado de libertad para poder ser, y como sujeto de derechos. El hombre, entendido de esa manera, es una construcción cultural muy tardía, que aún está en proceso y que no acabará jamás mientras sigamos sobre el planeta. Somos humanos precisamente porque somos causa de un proceso social en constante evolución que no tiene fin. Y nos vamos construyendo como personas con discernimiento propio, a base de estar eligiendo continuamente entre una multiplicad de posibilidades sobre las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida. Es cierto que solo somos libres para decidir hasta cierto punto, porque estamos sometidos a circunstancias que se nos escapan, pero dentro de los márgenes impuestos por estas, tenemos la capacidad de obrar según nuestro criterio. Y como seres libres vamos orientando y determinando el devenir de nuestra propia existencia. Pero no solo la nuestra, puesto que las decisiones que tomamos afectan a aquellas personas a las que estamos unidos por vínculos familiares, afectivos, profesionales, políticos, comunitarios, etc. Buscamos siempre vivir mejor en lo que cada uno pueda entender por vida buena, pero es precisamente en el ejercicio de esa libertad, donde estamos obligados a reflexionar sobre las implicaciones que para los demás significa lo que decidimos en cada momento. Eso se llama ética.

Ampliar el campo de coincidencia de nuestros intereses y anhelos con los de las demás personas, haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad con lo comunitario, es la mejor forma de desplegar nuestra individualidad dentro de una sociedad en libertad. Por eso necesitamos pensar la ciudadanía como algo más que ese repertorio de derechos que el Estado nos debe satisfacer, y que acaba por convertirnos en objetos del mercadeo de los votos con el que los partidos políticos pervierten la democracia. Por el contrario, un ciudadano deber ser un hombre o una mujer que exijan ser tenidos en cuenta, no en el reparto de bienes o derechos, sino en el reparto de responsabilidades en la vida comunitaria y en el protagonismo de la reflexión política. Un ciudadano o una ciudadana consciente de su condición debe preguntarse qué puede aportar a lo común. Sin esa pregunta, seremos súbditos con derechos, pero no ciudadanos democráticos.