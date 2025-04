Sudaderas por la cabeza

Cuando era niña, mi suegra y su hermana llevaban al colegio un abrigo en invierno. En su pueblo, muchas niñas no llevaban abrigo, sino una ... manta de colores. Como mi suegra y su hermana querían ser como las demás niñas, no pararon hasta conseguir ir a clase abrigadas con una rústica manta multicolor ante la desesperación de su madre. Han pasado 80 años y la historia se repite. Ahora es el nieto de mi suegra quien quiere llevar lo mismo que sus compañeros. Esta vez no es una manta, sino una de esas sudaderas holgadas que se meten por la cabeza. Y mi suegra no lo entiende como no entendía su madre el capricho mantero.

Los adolescentes siempre han sido así: necesitan sentirse parte del grupo, para ello es imprescindible ir a la moda y esta temporada, lo que se lleva son las sudaderas grandotas que entran por la cabeza, no los anoraks ni las parkas y mucho menos los abrigos. Eso sí, mi sobrino es listo y cuando su madre se empeña en comprarle un buen anorak para que no pase frío, él, tras negarse en redondo y adelantar que nunca jamás se abrigará con esa prenda, razona que si no lleva la sudadera de moda, sus compañeros lo marginarán y lo apartarán y él, asegura, no está dispuesto a sobresalir, llamar la atención ni desmarcarse. Es un adolescente consciente: sabe perfectamente que a su edad se hacen muchas tonterías y las comete a sabiendas de que es el peaje a pagar para ser normal y no pasar por rarito, una condición que en la edad adulta es muy útil, pero de jovencito es un baldón. Lo más divertido del paradójico mundo adolescente es que si por un lado quieren ser gregarios y vestir como el rebaño, por otro, les encanta sentirse diferentes, exclusivos, únicos. No hay mayor piropo para ellos que decirles que son especiales. «¡Qué original eres!», les sueltan y se derriten. Pero no se lo tengamos en cuenta. Son adolescentes. Luego, con el paso de los años, ya van cambiando, liberan su voluntad de estilo y buscan su propia marca. La culpa de todo esto la tienen los románticos de hace 200 años, cuando las clases medias empezaron a emerger y a tener tiempo para el ocio y la cultura, también para preocuparse por la vestimenta, los complementos y las barbas. No contentas con eso, descubrieron la ansiedad, la angustia, la realización personal, el yo público, el yo íntimo y secreto, el yo inconsciente, el yo insatisfecho... Vamos, lo que es el yo en toda su extensión, que es lo que está tomando forma en mi sobrino y lo empuja al proceloso mundo de las sudaderas que entran por la cabeza. ¿Quiénes deciden que este invierno los adolescentes tienen que llevar sudaderas gordas y anchas o que desde hace un par de temporadas los adultos se abriguen con esos anoraks sin mangas a los que llaman popularmente fachalecos? ¿Se reúnen una vez al año en la Trilateral de la Moda para ponerse de acuerdo en qué fabricar y qué vender? ¿Tienen diferentes estratos para fabricar sudaderas de boutique, sudaderas de franquicia y sudaderas de mercadillo? Admiro su organización, su capacidad de previsión, su imaginación... Y deploro la condición gregaria de adolescencia perpetua del género humano. Si nos dicen, leggins, los llevamos. Si nos dicen, vaqueros caídos, los compramos. Si toca pantalón pitillo, sea, si lo que mola es el estampado de tigre, pues todos a las selvas de Sumatra o Borneo y si la moda es enseñar la barriga y coger infecciones de orina, pues antibióticos. Mi sobrino, al menos, es consciente de que no le queda más remedio que seguir la moda y acata la máxima: antes muerto que distinto.

