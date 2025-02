La subida del salario mínimo beneficia a 71.600 extremeños pero unos 14.300 deberán tributar

Ya es una realidad. El Gobierno aprobó ayer una nueva subida del salario mínimo del 4,4% que lo eleva hasta los 1.184 euros repartidos en 14 pagas, 50 euros más al mes. Supone un total de 700 euros más al año del ... que se beneficiarán 2,4 millones de trabajadores, aunque en algunos casos Hacienda se quedará con hasta 300 euros; es decir, con un 42% de este aumento.

En Extremadura afectará a 71.600 trabajadores. Son uno de cada cinco asalariados (el 20,8% exactamente), la mayor proporción del país. Es decir, la comunidad extremeña es de nuevo la que más se beneficiará del incremento del salario mínimo.

Esta vez, sin embargo, unos 14.300 de los beneficiados deberán tributar el IRPF al no subir el mínimo exento.

Con esta nueva subida, la renta más baja por un trabajo tiempo completo queda fijada en nuestro país en 16.576 euros brutos al año.

CUANTÍAS ESPECÍFICAS euros al mes es el nuevo salario mínimo repartido en 14 pagas, 16 576 euros brutos al año

39,47 euros al día es el mínimo legal que hay que pagar por un trabajo a tiempo completo

56,08 euros es el precio de la jornada legal para los trabajadores eventuales y temporeros

9,26 euros por cada hora efectiva cobrará como mínimo una empleada del hogar

«Hoy damos un paso histórico en esa nueva elevación del salario mínimo», señaló orgullosa la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que presumió de la «subida histórica» del 61% que ha realizado el actual Gobierno desde 2018, cuando se situaba en 735 euros.

No obstante, su alegría por esta nueva subida se tornó en clara decepción tras conocerse, poco antes de su aprobación, que por primera vez en la historia el salario mínimo no quedará exento de tributar a Hacienda. En contra de lo que había sucedido hasta ahora, los trabajadores que cobran el sueldo más bajo tendrán que presentar declaración de la renta y pagar impuestos, aunque no todos, dependerá de sus circunstancias personales y será, finalmente, una minoría (un 20% del total de beneficiados), según defienden desde Hacienda.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no ha dado su brazo a torcer en esta batalla con Díaz. Hasta ahora cada año Hacienda iba elevando el IRPF en línea con el salario mínimo, pero las sucesivas subidas del SMI, más de un 60% desde 2018, justifican para Montero que ya no sea necesario hacerlo.

En esta línea, Hacienda sostiene que la mayoría de estos trabajadores, que representan el eslabón más débil del mercado laboral, seguirá sin sufrir retenciones por el IRPF y no pagará nada porque «el Gobierno ya aprobó la mayor rebaja del IRPF para rentas bajas y medianas».

Solo un 20% de los 2,4 millones de beneficiarios, en torno a medio millón, tributará por ello como máximo una cuantía de 300 euros, según sus estimaciones, que se basan en el informe elaborado por el comité de expertos que recomendaron una subida de entre 39 y 50 euros al mes.

Tributar o no dependerá de las circunstancias personales del asalariado, que dependerá mucho de su estado civil y, sobre todo, de si tiene hijos o no y el número. Así, por ejemplo, un contribuyente con pareja y que tiene un hijo menor de tres años no sufrirá ninguna retención en el IRPF, aunque si el niño tiene ya tres años o más tendrá que pagar a Hacienda 99 euros al año.

La mayor retención la soportará, no obstante, aquel trabajador que esté soltero y sin hijos, que tendrá que pagar 300 euros en 2025 de IRPF. Por tanto, Hacienda recaudará a lo largo de 2025 por la tributación de estos trabajadores un máximo de unos 150 millones de euros (resultado de multiplicar el impuesto máximo por el medio millón de afectados).

Es más, según Gestha, sus efectos se limitan únicamente a las personas que ingresen entre 15.876 y 16.578 euros anuales, que sean solteras o separadas, sin hijos ni cargas personales o familiares, o matrimonios en declaración individual con hasta un hijo compartido. Todas las demás situaciones no soportan tributación en la actualidad.

Tampoco tributarán las trabajadoras que no soporten retención y cobren menos de 22.000 euros al año, como las empleadas de hogar, señala el sindicato de Técnicos de Hacienda.

Por este efecto limitado, tanto Sumar como la mayor parte de partidos políticos y sindicatos han cargado contra esta decisión del Gobierno de que el salario mínimo no esté exento de IRPF.