La consejera Elena Manzano HOY

La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos

La consejera de Hacienda extremeña valora positivamente el acuerdo y recuerda que ya han abonado más de 200 millones en incrementos de sueldo

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:55

La subida salarial del 2,5% para los trabajadores públicos pactada por el Gobierno central y los sindicatos supondrá unos 68 millones de euros para ... las arcas de la Junta de Extremadura. Así lo ha asegurado este viernes la consejera de Hacienda, Elena Manzano, antes del Foro Constitución, organizado por el Diario HOY y la Junta de Extremadura.

