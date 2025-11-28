La Junta aportará 68 millones en la subida salarial a los funcionarios pactada entre Gobierno y sindicatos

La subida salarial del 2,5% para los trabajadores públicos pactada por el Gobierno central y los sindicatos supondrá unos 68 millones de euros para ... las arcas de la Junta de Extremadura. Así lo ha asegurado este viernes la consejera de Hacienda, Elena Manzano, antes del Foro Constitución, organizado por el Diario HOY y la Junta de Extremadura.

Manzano realizó una «valoración positiva» del acuerdo, porque «por fin se sienta a negociar el señor Sánchez con los agentes sociales después de muchos meses de inacción, de olvidarlos y de no valorar realmente lo que hacen los empleados públicos». A preguntas de la prensa, informó de que los Presupuestos regionales de 2026, que no han sido aprobados, preveían una subida del 2% para los 50.000 trabajadores públicos que dependen de la Administración autonómica, lo que suponía un impacto en las cuentas de en torno a 52 millones de euros. Como el alza pactado por el Gobierno es del 2,5% y es de obligado cumplimiento para todos los estamentos públicos porque se trata de legislación básica, ese medio punto de incremento supondrá 16 millones de euros extra. Es decir, la subida total ronda los 68 millones. Hay que tener en cuenta que en la región hay otros 50.000 empleados públicos que dependen de otras administraciones, como la estatal, los ayuntamientos o las diputaciones

Añadió Manzano que todavía quedan trámites por llevar a cabo. Según explicó, el acuerdo alcanzado tiene que ser aceptado, y aprobado en Consejo de Ministros. «Y después nosotros en el ámbito de nuestra comunidad autónoma lo llevaremos a Consejo de Gobierno y procedemos al pago. Siempre tiene ese carácter retroactivo».

En este sentido, la consejera recordó que la Junta «ha pagado 200 millones de euros en subidas salariales desde que hemos llegado al Gobierno. Hemos reconocido todas y cada una de las subidas salariales, incluso aquellas que no eran nuestras. Incluso, la deuda del 2% de 2020 del señor Vara, que como saben los empleados públicos extremeños fueron los únicos que no la cobraron.

Senda de déficit

En otro orden de cosas, Manzano también matizó las informaciones llegadas desde el Ministerio de Haciendo respecto a que Extremadura perdería 91,5 millones de euros de margen de gasto hasta 2028 tras el rechazo del Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, a la senda de estabilidad 2026-2028, el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026.

Este viernes, la consejera extremeña aseguró que «en ningún momento se pierde dinero, sino que lo que se hace es pedirle al Gobierno que sea responsable. Fíjense lo que tenemos que escuchar de la vicepresidenta, que es que haga un reparto equilibrado y justo de esa senda de déficit». Según explicó Manzano, «hay un compromiso de déficit que se tiene que repartir entre los distintos niveles de Gobierno. El Estado se queda con un 2% de esa posibilidad de déficit, cuando está recaudando 300.000 millones de euros por el infierno fiscal al que somete al pueblo español el señor Sánchez. Pero a nosotros nos deja un 0,1%, que será en torno a 25 millones de euros aproximadamente. ¿Ese reparto es justo? Y a los ayuntamientos, peor, se les exige equilibrio presupuestario, como saben también por imperativo constitucional».

Por eso, la titular extremeña de Hacienda recordó que piden a la vicepresidenta Montero «que tenga en cuenta quiénes son los que prestan los servicios y quiénes son los que asumen realmente ese coste. ¿Prestan la sanidad, que es el mayor gasto que tenemos? ¿La educación? No, quienes prestamos servicios somos las comunidades autónomas, y lo que exigimos es un reparto equilibrado de ese déficit. Se niegan a escuchar, y a avanzar en esta línea. Por supuesto que lo que van a encontrar es una oposición a una situación totalmente injusta», remachó Manzano.