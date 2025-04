El pan ha subido en Cáceres. Como supongo que se trata de un proceso nacional e inapelable, estoy seguro de que habrá subido en el ... resto de Extremadura. Antes, la libra costaba un euro con diez céntimos en El Badulake de Tachen, que es como se llama la multitienda del barrio. Desde la semana pasada, cuesta uno con veinte. Ha sido una subida pequeña, aunque mi madre, que piensa en pesetas, me ha dicho que si a mi me parece que subir el pan 16 pesetas es poca cosa es que he perdido la perspectiva de las cuestiones importantes.

La subida del pan en Cáceres ha sido gradual, como si unos panaderos anduvieran mirando de reojo a los otros y ninguno se atreviera hasta que el más atrevido dio el primer paso. Curiosamente, la subida ha empezado por las tahonas de la capital. Ya se sabe, en las capitales todo es más caro. Pero como en Cáceres, no hay multitienda sin pan de pueblo, hemos gozado de una semana de precios variados y traiciones: hemos dejado de comprar el pan de siempre para optar por el de este o aquel pueblo hasta que la subida se ha generalizado y ha llegado a paulatinamente al resto de la provincia. Así que primero subió el pan de la capital y le siguió unos días después el de Casar de Cáceres, que tiene un nombre curioso, Los Pollos, y goza de merecida fama. El de Torre de Santa María, que también se vende en El Badulake de Tachen, no había subido la última vez que fui a la multitienda, pero no se esperaba que aguantara mucho con el precio antiguo. Como se pueden imaginar, en la cola del badulake, los diez céntimos del pan han dado para mucho debate. Unos lo aprovechaban para atacar al Gobierno, otros atacaban a la Junta, los había que se enfurecían con el Ayuntamiento y, en general, se concluía que estas subidas solo perjudican a los pobres, llegando a proponer un caballero con ideas propias que los políticos promulguen una ley para que el pan sea gratuito. Una vez pedí pan de Los Pollos en el badulake y una señora forastera me preguntó que si lo que pedía era pan duro para las gallinas. Le aclaré el porqué de mi pan 'aviar' y ella, que debía de ser muy curiosa, quiso saber por qué el badulake se llamaba de Tachen. La verdad es que nunca lo he sabido, pero como sus dueños son dos hermanos altos y fornidos a los que les gusta el baloncesto, sospecho que a alguno lo motejaron inspirándose en aquel pívot ruso tan grande y famoso llamado Tkachenko, que acabó de telefonista de una compañía de taxis moscovita antes de colocarse en una empresa de logística y transportes. Dicen que el pan extremeño no es el mejor. Y es verdad que, fuera de la región, nuestro pan no tiene buena fama. Pero yo no creo que sea malo. Es más, creo que el pan es como las croquetas, la ensaladilla y la tortilla de patatas: te gusta el de la infancia. Galicia, por ejemplo, tiene fama de hacer muy buen pan, cuenta con denominaciones de origen panaderas y en los mercadillos, hay puestos de venta de grandes panes que se venden al peso y por trozos, algo que no se ve en Extremadura salvo cuando vienen mercaderes gallegos a los festejos medievales. Sin embargo, cuando vivía allí, me acercaba a los hipermercados para poder comprar un pan que se pareciera al extremeño y no fuera correoso. Lo dicho, cada uno tiene su pan favorito, el de su pueblo, el de su infancia. Un pan nuestro de cada día que hacía tanto tiempo que no subía que parecía un precio político. Con lo cual, cerramos el razonamiento y nos sumamos al coro de la cola del badulake: la culpa de los diez céntimos es del Gobierno, que, como dice mi madre, no está a lo que hay que estar.

