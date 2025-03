'Startups' de éxito y extremeñas

José M. Martín Badajoz Sábado, 1 de enero 2022, 21:00 Comenta Compartir

Crear una empresa desde casa y con un solo paso. Es la medida más llamativa de la Ley de Startups que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 10 de diciembre y que pretende fomentar en nuestro país la aparición de empresas de base tecnológica.

Y es que, según la Cámara de Comercio, una 'startup' es una «empresa de nueva creación o edad temprana que presenta grandes posibilidades de crecimiento y comercializa productos y servicios a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación». En este sentido, lo que diferencia a una 'startup' de una pyme es que las primeras buscan un crecimiento rápido para lograr financiación a través de la transformación digital, mientras que las pymes comienzan a operar tras haber invertido una cierta cantidad de dinero y debe pasar un lapso de tiempo hasta amortizar esa inversión.

El texto al que el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno tiene como objetivo, en opinión del Ejecutivo, atraer inversión y talento y fomentar el emprendimiento innovador.

Para conseguirlo, la nueva ley plantea la simplificación de los trámites burocráticos y rebajas fiscales.De esta forma, una de las medidas que se incluyen es la agilización de los trámites para poder constituir una empresa hasta el punto que se puede hacer con un solo paso y por medios telemáticos. Así, se eliminan los costes notariales ni registrales.

Para favorecer la entrada de capital en las 'startups' se eleva hasta los 100.000 euros la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación y el tipo de deducción crece hasta el 50%. En esa misma línea, se reduce en diez puntos el impuesto de sociedades, que pasa a ser del 15%.

Para los emprendedores

Directamente destinado a los emprendedores, la ley elimina la doble cotización a la Seguridad Social para aquellos que estén al mismo tiempo empleados por cuenta ajena y den el paso a crear su propia empresa. Es habitual que hasta que la 'startup' coja velocidad, sus fundadores mantengan su puesto de trabajo, con lo que esta medida aligera sus cargas impositivas.

Además, se amplía el periodo durante el que se considera a una empresa de reciente creación. «Pasa de tres a cinco años», señala Santos Salgado, socio fundador de la 'startup' extremeña Ventum IDC. Esta medida sirve a las empresas para acceder durante más tiempo a determinadas ayudas. «A nosotros nos hubiera venido muy bien para presentarnos al programa NeoTec, al que es muy complicado entrar y tiene muy buenas condiciones», añade Salgado.

Precisamente, para apoyar a a los emprendedores, el Gobierno ha implementado el FondICO Next Tech, que tiene un objetivo de inversión de 4.000 millones de euros, y una línea dirigida a empresas emergentes lideradas por mujeres, que cuenta con un presupuesto de 51 millones de euros.

Las empresas extremeñas que llevan tiempo funcionando, ven con buenos ojos la nueva ley. Creen que con ella en vigor lo hubieran tenido más fácil en su momento, aunque eso no les ha impedido alcanzar el éxito. Estos son cuatro ejemplos.

Ampliar Santos Salgado, en una explotación ganadera a la que se dirigen las soluciones de Ventum Innovación.

Santos Salgado, socio fundador de Ventum Innovación «Medidas de las que se plantean nos habrían venido muy bien»

Con muy buenos ojos ve Santos Salgado la Ley de Startups recientemente aprobada por el Consejo de Ministros. El socio fundador de Ventum Innovación cree les habría beneficiado si hubiera estado en vigor cuando en 2018 su empresa echó a andar. «Hay medidas de las que se plantean que nos habrían venido muy bien», dice este emprendedor, que cita la elevación de la base máxima de cotización para las inversiones y la eliminación de la doble cotización a la Seguridad Social.

En ambos casos, Salgado se habría visto beneficiado, ya que él mantiene su trabajo por cuenta ajena y ha realizado una importante inversión de dinero en su 'startup'. Además, considera que la ampliación hasta los cinco años de vida de la empresa de la consideración como emergente posibilita que se pueda acceder a ayudas y programas de apoyo durante más tiempo.

Productos

Gracias a uno de estos programas, el NeoTec, Ventum consiguió acelerar sus proyectos. Todos están relacionados con el sector agrario, en el que Salgado tiene una amplia experiencia. Los productos que tiene en el mercado sirven para facilitar el manejo de los animales en las explotaciones de ganadería extensiva mediante el control de sus movimientos, para tener información del nivel de agua o de los silos a través del teléfono móvil o para medir el nivel de CO2 que tiene una nave.

Son ideas que nacen de la experiencia. «La empresa surge como respuesta a una necesidad que detectamos y hemos ido ampliando el catálogo», explica Salgado, que cree que las necesidades de digitalización que tiene el sector agrario suponen una buena oportunidad de negocio para su empresa. «Hay dificultades;chocamos con la elevada edad media de agricultores y ganaderos que son reacios al cambio y nos cuesta que vean los beneficios de las herramientas que les proponemos», concluye.

Ampliar Alberto Moreno, Cristina Salas y Jacinto Salas, socios de Biotme. HOY

Jacinto Salas, CEO de Biotme «Vemos una proyección espectacular de la simulación médica»

Han tardado más de tres años en ver un horizonte con buenas expectativas. Un lapso de tiempo en el que, con la antigua normativa, ya no sería considerada una 'startup'. «Ahora lo seguimos siendo; con la nueva ley se formaliza todo», explica Jacinto Salas, CEO de Biotme.

Esta empresa con sede en Zafra nació en junio de 2017 y dedicó más de dos años a la investigación y desarrollo de sus productos. A partir de ahí pudieron empezar a fabricar y hace ocho meses están en el mercado con sus simuladores anatómicos de entrenamiento médico. Los fabrican con una gelatina propia. «Vemos una proyección espectacular de la simulación médica», reconoce Salas, que cree que se les presenta un futuro muy prometedor con este proyecto.

No siempre fue así y en los primeros momentos les costó mantener la empresa activa. «La principal dificultad de las 'startups' es el acceso a las ayudas y que si te las conceden tardan mucho tiempo en ingresar el dinero; por eso hay convocatorias que no gastan todo el presupuesto porque la gente no las pide», critica Salas, que espera que con la nueva ley se solucionen estos problemas y se agilice el pago.

Además, para el CEOde Biotme este texto es positivo para fomentar la inversión, por lo que cree que puede ser útil a la hora de facilitar la aparición de 'startups' en nuestro país.

Actulamente, la compañía está trabajando en el desarrollo de materiales y ha patentado una férula termomoldeable con electroestimulación.

Ampliar Fernando Sánchez muestra la plataforma desarrollada por Homeria. JORGE REY

Fernando Sánchez, cofundador de Homeria «Con la ley en vigor hubiésemos podido atraer más inversión»

«La pandemia nos ha dado el impulso definitivo», reconoce Fernando Sánchez, cofundador de Homeria, que no se olvida de que «hemos estado varias veces a punto de cerrar la empresa», asegura.

La compañía comenzó a funcionar en 2008. «No había ayudas y sí burocracia», rememora Sánchez sobre aquel inicio en el que se centraban en la ingeniería web. «Teníamos la tecnología para acelerar el desarrollo de aplicaciones, pero nos costaba mucho vender nuestro producto», añade.

El camino hacia el éxito lo encontraron en 2013. «Empezamos con el 'delivery'; mucho antes de que surgieran empresas como Glovo», apunta Sánchez, que añade que en ese momento ya intuían que la tendencia iba a ser consumir en casa.

Desarrollaron una plataforma para el reparto de comida a domicilio de la mano de Burger King y funcionó muy bien. «Era algo disruptivo, porque mejoraba mucho el sistema que hasta entonces utilizaban las empresas», comenta el cofundador de Homeria. Sin embargo, hasta 2016 no fueron capaces de empezar a rentabilizar el negocio. «Lo que más nos ha costado ha sido llegar al mercado», amplía Sánchez.

A partir de esa fecha, pese a que han seguido desarrollando proyectos, se han centrado en la gestión de la parte tecnológica de su sistema de 'delivery'.

Para Sánchez, la nueva ley va a ser positiva a la hora de facilitar la aparición de más empresas de base tecnológica gracias a que fomenta la capitalización de las mismas. «Con esta nueva ley en vigor habríamos podido atraer más inversión y crecido más rápidamente», considera el cofundador de Homeria. A cambio, los socios pusieron el capital necesario, incluso tuvieron que hacer ampliaciones de ese capital inicial. «Hemos sido una empresa que ha crecido a pulmón», puntualiza.

Fue un esfuerzo importante, aunque eso les ha permitido una mayor autonomía y que el 100% del capital sea extremeño. Con la nueva ley, las deducciones fiscales de las que podrían haberse beneficiado hubiesen sido algo mayores.

Ampliar Nacho Cano manejando el simulador que se usa en Talavera. HOY

Nacho Cano, Fundador de Skydronex Contratos con el Ministerio de Defensa desde Badajoz

Alojada en el parque Científico y Tecnológico de Badajoz, Skydronex empezó a funcionar en 2014 y seis años después ya había vendido al Ministerio de Defensa un sistema de realidad virtual destinado a la formación de sus pilotos en la Academia General del Aire de la base aérea de Talavera.

No fue su primer proyecto, ni siquiera el que les dio repercusión a nivel nacional, pero sí está muy relacionado con el trabajo que están realizando en la actualidad. «Estamos ampliando la funcionalidad del simulador de vuelo y que se asemeje lo máximo posible a la cabina de un avión», explica NachoCano, el fundador de la compañía. «Queremos agregar movimiento al asiento», añade este informático.

Entre las ventajas del simulador están que reduce el riesgo y el gasto de combustible. Los alumnos pueden ampliar sus horas de vuelo sin necesidad de despegar, con lo que no hay posibilidad de accidentes y hay un considerable ahorro en los costes de la formación. Además, se evitan las emisiones contaminantes que suponen poner un avión en el aire.

No es el único sistema de realidad virtual en el que están trabajando en Skydronex. También están tratando de implementarla en el temario formativo de los pilotos, de forma que puedan seguir la formación a distancia, sin la obligación de estar en la base de Talavera.

Inicios

La empresa nació como operadora de drones. Los inicios no fueron fáciles, Cano decidió emprender tras salir de la empresa en la que trabajaba. «Eran los coletazos de la crisis económica y me quedé sin empleo», rememora. «Pero bueno, gracias a ello estamos hoy aquí», dice este informático que reconoce que no tuvo dificultades para crear la empresa y se sintió apoyado por la administración.

Además, Skydronex comenzó a funcionar en un momento complicado. «Acababa de salir la primera legislación sobre los drones y nos complicó bastante el negocio, porque había muchas zonas en las que no se podía operar», recuerda.

Esa dificultad les llevó a desarrollar su primer proyecto de éxito: Icarus RPA. Un mapa de toda la península ibérica en el que se identifican con colores con las restricciones que hay al vuelo de drones. En Extremadura, por ejemplo, se identifican como zona prohibida el entorno de la central nuclear de Almaraz y como restringidas al vuelo fotográfico las áreas de las bases militares de Talavera y de Bótoa. «Alcanzamos los 20.000 usuarios, superando con mucho las expectativas, ya que se enfocó a los operadores de drones, que hay alrededor de 3.000 en España», especifica Cano, que estudió en la Escuela Politécnica de Cáceres, lo que le convierte en un ejemplo de lo que la Ley de Startups quiere fomentar: que el talento se quede en España.

