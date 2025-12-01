Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces La reconocida guía ha seleccionado 12 nuevos Soletes en Extremadura para celebrar la Navidad, y por primera vez se han premiado varios conventos

Irene Toribio Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:11

Los Soletes más navideños han llegado. La Guía Repsol acaba de presentar sus nuevos Soletes, pensados para celebrar con alegría las fiestas: desde el aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente hasta las cenas con amigos, los churros con chocolate o los roscones más fragantes y esponjosos. Doce Soletes han recaído en Extremadura y, por primera vez, entre los premiados se encuentran conventos religiosos.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia.

Las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España. Entre ellos, tres se encuentran en Extremadura: el Convento de Santa Clara en Llerena (Badajoz), el Convento de Nuestra Señora de la Salud en Garrovillas de Alconétar (Cáceres) y el Convento de San Pablo (Cáceres).

Nuevos Soletes en Extremadura

Guía Repsol ha reconocido doce Soletes de Navidad en Extremadura. En total, la región cuenta con 156 Soletes. Estos son los nuevos:

- Badajoz: Convento de Santa Clara, en Llerena; 'La Tahona', en Alconchel; 'Neo Dadá' y 'Mentidero', en Badajoz, y 'Asador Donoso', en La Haba.

- Cáceres: 'La Vieja', 'Churros Factory' y el Convento de San Pablo, en Cáceres; 'La Bodega de Pérez', en Montánchez; el Convento de Nuestra Señora de la Salud, en Garrovillas de Alconétar, y 'La Parrilla' y 'La Casuca', en Plasencia.