HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Convento de Santa Clara en Llerena Javier Sierra

Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces

La reconocida guía ha seleccionado 12 nuevos Soletes en Extremadura para celebrar la Navidad, y por primera vez se han premiado varios conventos

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:11

Comenta

Los Soletes más navideños han llegado. La Guía Repsol acaba de presentar sus nuevos Soletes, pensados para celebrar con alegría las fiestas: desde el aperitivo de Nochebuena y Nochevieja que se alarga peligrosamente hasta las cenas con amigos, los churros con chocolate o los roscones más fragantes y esponjosos. Doce Soletes han recaído en Extremadura y, por primera vez, entre los premiados se encuentran conventos religiosos.

La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia.

Las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada o las religiosas del convento cisterciense de Teror en Las Palmas figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España. Entre ellos, tres se encuentran en Extremadura: el Convento de Santa Clara en Llerena (Badajoz), el Convento de Nuestra Señora de la Salud en Garrovillas de Alconétar (Cáceres) y el Convento de San Pablo (Cáceres).

Nuevos Soletes en Extremadura

Guía Repsol ha reconocido doce Soletes de Navidad en Extremadura. En total, la región cuenta con 156 Soletes. Estos son los nuevos:

- Badajoz: Convento de Santa Clara, en Llerena; 'La Tahona', en Alconchel; 'Neo Dadá' y 'Mentidero', en Badajoz, y 'Asador Donoso', en La Haba.

- Cáceres: 'La Vieja', 'Churros Factory' y el Convento de San Pablo, en Cáceres; 'La Bodega de Pérez', en Montánchez; el Convento de Nuestra Señora de la Salud, en Garrovillas de Alconétar, y 'La Parrilla' y 'La Casuca', en Plasencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  2. 2 La Guardia Civil detiene al hombre que se atrincheró con un cuchillo en Cilleros
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Los hallazgos de la obra de la autovía Cáceres-Badajoz incluyen vestigios desde la prehistoria al medievo
  5. 5 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  6. 6 Trasladado en helicóptero en estado crítico un motorista de 70 años tras un choque con un coche en Moraleja
  7. 7 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  8. 8 Eva González: la abogada extremeña vuelve a la carga en defensa de los inmigrantes
  9. 9

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  10. 10

    Un gran árbol se desploma en la rotonda de Los Alamitos de Plasencia y cae sobre un vehículo sin causar heridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces

Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces