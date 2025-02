Soria Ya, Zamora Sí y menos Madrid

Hay cuatro españas: la de derechas (once millones de votos), la de izquierdas (once millones), la nacionalista (millón y medio) y la regionalista/cantonalista (trescientos ... mil votos). Quien quiera entender España debe tener en cuenta que existen esos cuatro bloques, que los cuatro son respetables y que en provincias, sea en Cáceres, Tarragona, Lugo o Bilbao, somos tan trascendentes y decisivos como en Madrid, tenemos unas preocupaciones tan lícitas como en Madrid y, sobre todo, vivimos ajenos a muchas de las directrices, consignas, estilos de vida y planteamientos políticos y sociales que emanan de Madrid, se intentan expandir por España desde la capital y obsesionan a tertulianos, políticos y politólogos madrileños.

Hace unas semanas, participé en una tertulia radiofónica nacional con periodistas y tertulianos de Madrid. Desde Cáceres, intenté dejar claro que en la periferia no entendíamos las consignas que llegaban desde el centro y quise exponer la perplejidad de una voz provincial en medio de la vocinglería madrileña. Pero ni caso. Me trataban con cariño autosuficiente y buen rollo displicente, como pensando en su fuero interno: «Mira tú qué majo este muchacho de Cáceres que dice, quimérico, que Bildu pretende dar el 'sorpasso' al PNV». Y así con cada intervención periférica, como si no estuvieran dispuestos a que la visión provincial quebrara la rutina de la mirada madrileña y los sacara de su zona de pensamiento confortable. Como me escribió el profesor César Rina en un wasap: «Era como predicar en el desierto, cada vez que se decía que no todo era igual a Madrid, no daban crédito, en su mapa no hay otra cosa».

¿Hay otra cosa, además de Madrid, en el mapa de España? ¿Esa mirada centralista al ombligo está en la base del resultado sorpresa de estas elecciones? ¿Culminará la pasión exclusivista madrileña en la entronización de Isabel Díaz Ayuso como líder de todas las españas? ¿Es esa sacralizada mirada de Madrid la que ha impedido a María Guardiola ser ella misma tras obligarla a seguir el trazado dictado desde Madrid cuando la apodaron la Ayuso extremeña?

Para entender España, hay que saber que se divide en cuatro bloques y que la mirada periférica es tan respetable y decisiva como la madrileña

España es PP, PSOE, Vox y Sumar (22 millones de votos), pero también los nacionalismos vasco, catalán y gallego (millón y medio de votos), el regionalismo conservador canario (CC y NC) y navarro (UPN), que suman entre los tres 200.000 votos, y el cantonalismo provincial y regional (100.000 votos) de Unión del Pueblo Leonés (23.000), Aragón Existe (20.000), Soria Ya (10.000), Jaén Merece Más (8.000), Por Ávila (7.000), Bloque Extremeño (5.754), Partido Aragonés (4.000), España Vaciada (3.000), Asturias Existe (2.000), Por Huelva (2.000), Vamos Palencia (2.000), Zamora Sí (1.700), Vía Burgalesa (1.700), Por mi región (1.700), Ahora Canarias (1.600), Estat Valencià del Benestar (1.400), Coalición por Melilla (1.300), Partido Castellano Tierra Comunera (1.100), Juntos por Granada (1.000), Somos Cáceres (934), Partido Regionalista del País Leonés (900), Almerienses (800), Independientes de Aragón (500), Unidad Castellana (500), Palencia Tierra Viva (400).

25 sensibilidades provinciales y regionales que son puro testimonio porque votarlos no es útil, pero tienen su mérito y su voz. Lees eso de Soria Ya o Zamora Sí y sonríes con ternura. Once de estos partidos cantonalistas son castellanos, cuatro son andaluces y hay tres aragoneses y dos extremeños. Es la España donde el sentimiento de olvido está más acentuado, aunque les falta inventarse un relato que mueva masas como sucede en Cataluña o País Vasco. Queda dibujado, en fin, el mapa político de las cuatro españas. Quien lo asuma a la hora de pactar podrá gobernar.