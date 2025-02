Sonrisas solidarias

Hace justo un año que Víctor Santos lleva una ortodoncia interceptiva, a sus trece años necesita este aparato bucal para expandir el paladar, un tratamiento que está a punto de finalizar gracias a la labor de Jesús Rueda, uno de los dentistas de la clínica ... que la fundación Odontología Solidaria tiene en Badajoz.

«Si no llega a ser por esta clínica la salud bucal de mi hijo no habría mejorado», destaca el padre del joven, Francisco Javier Santos. El aparato que su hijo lleva en la boca cuesta algo más de mil euros, una cantidad que su padre, en paro desde hace dos años, no se puede permitir.

«Odontología Solidaria es una organización sin ánimo de lucro que funciona gracias a los voluntarios y que está apoyada en el patronato y en las entidades que les prestan apoyo económico», señala Jesús Rueda, odontólogo y director de la clínica que la fundación tiene desde hace dos años en Badajoz.

«Tratamos a personas que están en riesgo de exclusión social, a los pacientes los deriva la trabajadora social»

Esta entidad nació con el objetivo de dar respuesta a la necesidad de las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. «Yo los llamo pacientes de nadie, porque son personas que no tienen capacidad económica para acudir al privado, pero que no acuden al servicio público porque no da esa prestación», explica Rueda.

En este sentido cabe recordar que más allá de Plan de Atención Dental para los niños Extremeños, (Padiex) que precisamente puso en marcha el doctor Rueda, pocas son las prestaciones que la Seguridad Social ofrece en lo que a salud bucal se refiere. «Está limitado a las extracciones, cirugías y a procesos más agudos como algunas infecciones, pero no hay sustitución de prótesis que es uno de los tratamientos más demandados», cuenta.

Trabajadores sociales

La labor de la clínica de Odontología Solidaria no interfiere en los tratamientos que sí realiza la sanidad pública, de modo que su cometido es cubrir el vacío asistencial de los pacientes que necesitan prótesis u otra terapia.

«Tratamos exclusivamente a personas que están en riesgo de exclusión social. El paciente no puede acudir a la clínica directamente a pedir una cita. Son los trabajadores sociales del Ayuntamiento quiénes los derivan en función de su situación», señala.

Precisamente desde hace tres meses acude a esta clínica la madre de Pilar Jiménez. Se trata de una mujer mayor que tiene problemas dentales. «Su pensión de viudedad es muy baja y no le permitía costearse el tratamiento de más de cuatro mil euros que debía pagar en una clínica privada».

A esta paciente le han tenido que poner prótesis en ambas encías, un tratamiento que asegura ha mejorado su día a día.

Fue la trabajadora social al conocer su situación quién la derivó a la clínica. «Son tratamientos más asequibles y no es algo que hagas por estética, es cuestión de salud porque no puedes costearlo, dejas pasar el tiempo y después el problema se agrava», señala la hija de la paciente.

Tratamientos de higienes, empastes, ortodoncia interceptivas, endodoncias y prótesis removibles es lo que más practican en la clínica altruista que Rueda ha puesto en marcha y que cuenta con nueve voluntarios entre dentistas e higienistas.

«Hay que tener en cuenta que los tratamientos odontológicos son sofisticados, exigen maquinaria y por ello son muy costosos», destaca Rueda.

Entre las 243 historias clínicas con las que cuenta el consultorio, la mayoría corresponde a prótesis de personas de avanzada edad. «Muchos de nuestros pacientes son edéntulos (no tienen dientes) o con grandes carencias. Nosotros lo que hacemos es intentar mejorar la función masticatoria, la incorporación al mundo laboral y la autoestima de estas personas».

La visita al dentista en esta clínica tiene un precio de 15 euros. «Intentamos hacerle lo máximo a cada paciente en su visita para no lesionar demasiado su bolsillo, ya que le vamos a cobrar lo mismo indistintamente de lo que se le haga», cuenta el dentista.

Se trata de un precio simbólico que es el mismo para las ocho clínicas que la fundación tiene en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Burgos o Valencia y que ayuda a la clínica a mantener su actividad diaria, porque a final de mes tienen que hacer frente a unas facturas de luz, agua y gastos de material.

Precio más bajo que su coste

En cuanto a tratamientos de prótesis y ortodoncias, sí hay que pagar por estas piezas pero el precio oscila entre los cien y los doscientos euros, una cifra muy inferior al coste real.

Los nueve profesionales que prestan servicios a los pacenses que más necesitan de esta ayuda, acuden a la consulta los lunes y miércoles. «Hay otro día que también damos citas pero es variable, porque depende de la disponibilidad de los dentistas que vienen aquí en su tiempo libre», cuenta Jesús Rueda.

Daniela Cruz es una de las odontólogas que pasa por la clínica los lunes y martes, terminó la carrera hace un año. «Siempre me ha gustado el voluntariado y estar con los pacientes, ya lo hacía cuando estudiaba la carrera en Madrid y he seguido haciéndolo porque es muy gratificante», cuenta la joven, que compatibiliza este voluntariado con su trabajo en una clínica privada.

Para colaborar con la fundación solo es necesario presentar la documentación que acredite la capacidad del profesional para desarrollar la labor que se pide.

Una clínica que ha dado muchas satisfacciones a Jesús Rueda, quien tras jubilarse de la Sanidad Pública decidió poner en marcha este servicio en la ciudad. «Este espacio pudo ponerse en marcha gracias a la ayuda de Cáritas, que cedió el local, varias entidades bancarias, compañeros que se han jubilado y nos han cedido material, y empresas del sector».

La lista de espera no es un problema en la consulta del doctor Rueda por el momento, que apela a la responsabilidad social ya que no se trata de una clínica donde los tratamientos sean más baratos, son igual de costosos que en otras clínicas, solo que están destinados a personas que no tienen capacidad para acceder a