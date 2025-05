Extremadura en femenino: La sonrisa de la jugona

Alberto García Badajoz Lunes, 22 de noviembre 2021, 07:14 Comenta Compartir

En las interminables madrugadas de NBA que Andrés Montes y Antoni Daimiel pasaron juntos en Canal+ acuñaron un idioma lleno de palabras que años después los incondicionales todavía repiten. Entre esos términos estaba el de jugón.

Jugón era Michael Jordan, jugón era Kobe Bryant y jugón era Pau Gasol. Y los jugones, además de sus habilidades, tenían una cosa en común: su sonrisa. «¿Por qué todos los jugones sonríen igual?», preguntaba Montes retóricamente.

Andrés Montes nunca vio jugar a Paula Josemaría al pádel, pero seguro que si lo hubiera hecho hubiera detectado rápidamente su sonrisa de jugona. Porque Paula Josemaría Martín (Moraleja, 31/10/1996) es una jugona, que en sus propias palabras disfruta en una pista de pádel y le gusta que la gente disfrute viéndola jugar. Y lo uno suele llevar a lo otro. Si Paula disfruta jugando, si sonríe, los que la vean hacerlo también disfrutarán.

Entre sonrisa y sonrisa, Paula forma, junto a la catalana Ariana Sánchez Fallada, la pareja número dos del ranking mundial después de haber ganado esta temporada cinco torneos del circuito World Pádel Tour y llegado a cuatro finales más con el hándicap de haber pasado la covid en julio. Desde el sábado, es campeona del Mundo por equipos con España, título que ha ganado nada menos que en Doha; y ya era desde julio campeona de Europa, tanto por equipos como por parejas, también con Ariana Sánchez.

ALGUNOS DATOS Biografía. Nació en Moraleja (Cáceres) el 31 de octubre de 1996. Es licenciada en Bioquímica y estudió un máster epara ser profesora de Secundaria. Desde 2018 reside en Valladolid aunque reconoce que Cáceres es su ciudad favorita para vivir.

Palmarés. Como tenista llegó a se campeona de Extremadura absoluta. Desde que se pasó al pádel ha ganado siete torneos del World Pádel Tour, cinco de ellos esta temporada, lo que la ha situado como pareja número dos del ránking junto a Ariana Sánchez.

Internacional. Desde el sábado es campeona del Mundo por equipos con España y ya era campeona de Europa tanto por parejas como por selecciones.

Todo lo anterior con 25 años recién cumplidos y jugando al pádel desde los 17. Antes de eso su deporte era el tenis. Llegó a ser campeona de Extremadura absoluta. Pero un día jugó un torneo de pádel con la pala de su padre junto a una amiga en su club de Cáceres, el Cabezarrubia, y aunque obviamente no ganó, se llevó a casa una pala que le abrió el deporte en el que ahora triunfa.

No entrenó seriamente hasta años después. Lo primero eran los estudios. Es licenciada en Bioquímica por la UEx y tiene un máster por la Universidad de Valladolid en Formación del Profesorado de Educación Secundaria. Mientras estuvo en Cáceres no pudo competir con regularidad, pero al mudarse a Valladolid consiguió ser considerada deportista de alto rendimiento y tuvo por primera vez la oportunidad de jugar el circuito al completo y no perder ritmo en sus estudios. Era 2018 y por entonces su pareja era la argentina Valeria Pavón y ambas entrenaban en Valladolid con Gustavo Pratto. Forma parte de un grupo de trabajo en el que están, entre otros, Sanyo Gutiérrez. Esa convivencia, y que su pareja también es argentino, le ha regalado un acento único entre extremeño y argentino.

Hasta 2018, Paula había tenido una presencia testimonial en el circuito profesional: unos dieciseisavos en 2015, unos octavos en 2016, ronda que tampoco superó en 2017 ni en 2018.

2019 fue año de la explosión de Paula, que desde entonces lleva el mote de Dinamita. Formó pareja con la portuguesa Ana Caterina Nogueira, que curiosamente había jugado antes con Valeria Pavón. La Portu tenía entonces 31 años y Paula 23. La combinación de la experiencia de la de Oporto y el descaro de la de Moraleja funcionó y se convirtieron en la pareja de moda.

Paula sorprendió por la agresividad y la variedad de su juego. Su condición de zurda y su manera de entender el juego, siempre al ataque, pilló con el pie cambiado al resto de parejas y dio a Paula su primer título WPT. Fue en Madrid y después de haber alcanzado otras dos finales con anterioridad.

En el último punto de la final de Madrid, Paula sacó por tres metros una bola desde la línea de saque de su campo. Un golpe que muy pocas mujeres intentan y que da una idea de su capacidad de explotar y hacer explotar la pelota. Pura dinamita en la cancha, aunque fuera de ella se muestra tímida incluso introvertida, cada vez menos.

Paula ya tenía un nombre y en 2020 recibió la llamada de Marta Marrero. La extenista canaria era por entonces número uno del mundo, pero rompió a fin de temporada la pareja que formaba con Marta Ortega y apostó por Paula, que no podía decir que no a semejante propuesta.

La pareja Marrero/Josemaría no completó la temporada. Con solo un título y a falta dos torneos, Marrero rompió el compromiso. Paula quería dejar Barcelona para volver a entrenar en Valladolid y Marta no lo entendió. La extremeña completó la temporada con Bea González, pero sin más victorias.

Y llegó 2021 y la llamada de Ari. La de Reus es un año menor que Paula y entiende el pádel como ella, al ataque. Aunque, curiosamente, juntas han domesticado su juego. El pádel premia más la solidez que el espectáculo y así lo han entendido ambas, que han hecho de la paciencia su nueva virtud, sin olvidarse de la pegada que las hace diferentes. Un equilibrio que han convertido en títulos.

Aunque queda por disputarse el Máster Final, Paula y Ari no podrán llegar a ser este año pareja número uno porque son muchos los puntos que las separan de Gemma Triay y Alejandra Salazar, pero si siguen sonriendo juntas, por edad y por juego lo conseguirán más tarde o más temprano.

