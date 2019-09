Llega al fin el otoño. Templado y con su toque romántico para el común; caliente para los políticos empeñados en seguir viviendo de la calentura ajena, real o inventada. La sombra de Redondo es alargada. Y letal. No conozco a nadie que conozca a alguien que recuerde un tiempo en el que la desvergüenza, el desahogo, la caradura y el postureo hayan alcanzado cotas más altas y en la mismísima presidencia. Quizá el padre Tezanos no lo sepa –o sí– pero el: «Nos tienen hasta los mismísimos, allez a la merde» puede ser la respuesta más real en las próximas encuestas, disfrazada quizá del consabido n/s, n/c. Iván Redondo, el sublime gurú, ya consiguió en su día que los del PP retiraran su voto a Monago y va camino de conseguir que ningún socialista de verdad vote al insomne que al día de hoy sigue agazapado a la sombra del Falcon. ¿Qué tiene que suceder para que alguien dimita en España? Rajoy no lo hizo en su momento y lo acabó pagando. Sánchez ni se lo ha planteado, y… ya veremos. En política, y en la vida, el que pierde paga, aunque siga empeñado en que embistan los toros de Guisando. Y Pedrosánchez ha perdido, lo que pasa es que no lo sabe.

En las democracias consolidadas hay usos e intangibles que nadie se puede saltar impunemente, aunque no estén escritos en ninguna parte. La mentira en primer lugar, en la que el plagio ocupa un sitial preeminente; pero también la obligación de renunciar cuando se pierde la confianza o se fracasa. A Pedro Sánchez, como a Mariano en su día, el Congreso le ha negado reiteradamente su confianza. Pero no renuncia para dejar paso a otro candidato de su partido. Porque él es él. El único. El mesías de la progresía variable. El profeta colocado por los dioses por encima del bien y del mal. Hasta que, una vez cegado, lo derriben de una colleja. ¿A que sí Mariano?

Es un viejo y sano uso democrático que el que pierde el poder, desde el poder, dimita en el acto y haga mutis por el foro. No lo hizo en su día Fernández Vara y estuvo mal, aunque a la larga le saliera bien la jugada. No lo hizo José Antonio Monago y también estuvo mal sin que el efecto imitación le justifique. Pero en España los políticos se consideran «propietarios» como los antiguos reyes de Castilla o los actuales sátrapas de los emiratos. Y ahora, para más rizar el rizo, el Partido Socialista en Extremadura decide cargarse una ley que limita los mandatos porque así le conviene al jefe aunque, eso sí, disfrazando el disparate de los más peregrinos razonamientos, convenientemente aplaudidos por los palmeros de turno. En principio la limitación de mandatos es un buen uso democrático que garantiza el relevo de los hombres 'imprescindibles' dispuestos a morir con las botas –de los demás– puestas. Pero el único que lo cumplió, y en contra de la opinión de sus gurús, fue ¡ay! José María Aznar, el de la foto de las Azores. «Malhaya sea el caballero que sin espuelas cabalga...».

Y sin embargo yo, hombre de poca fe, no me lo puedo creer. Guillermo Fernández Vara tendrá sus pegas, pero le tengo por una persona radicalmente honesta y, por tanto, tengo la certeza de que si apoya la eliminación de la ley es porque no le afectará a él, es decir: porque no piensa presentarse a la reelección por mucho que le soplen al oído que sus proyectos necesitan más tiempo, como en el viejo caudillaje. Y si me equivoco, una vez más, haré penitencia. Hagan juego señores. No va mais.