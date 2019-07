Solo Villanueva de la Serena ha publicado ya los bienes de sus ediles Declaración de bienes y actividades de los ediles de Villanueva de la Serena. / Jorge Rey Cuarenta días después de la toma de posesión, solo uno de los diez consistorios más grandes de la región ha actualizadolos datos que exige la Ley de Transparencia ÁLVARO RUBIO Cáceres Jueves, 25 julio 2019, 08:09

Páginas webs en las que es fácil perderse entre pestañas desplegables, documentos con letras ilegibles, informaciones que aluden a cuentas corrientes con cuatro años de antigüedad y bienes que incluso ya han sido vendidos. A eso es a lo que puede acceder el ciudadano si quiere comprobar qué patrimonio tienen los políticos que le representan en los diez municipios de Extremadura con mayor población. Cuarenta días después de la toma de posesión solo Villanueva de la Serena informa de los bienes de todos sus concejales, tal y como especifica la Ley Transparencia que entró en vigor en 2015 como respuesta legislativa ante los casos de corrupción y el descontento político.

Cuatro años después de su puesta en marcha, hay pocos ayuntamientos que cumplen esa ley a rajatabla. De los grandes consistorios de la región solo el que dirige Miguel Ángel Gallardo (PSOE), reelegido también como presidente de la Diputación de Badajoz, cuenta con una web en la que aparecen los bienes detallados de los miembros de los grupos municipales. Él tiene dos viviendas, dos garajes y un trastero. Además, cuenta con 23 acciones en BBVA, un plan de pensiones con 13.128 euros, una cuenta de ahorro con 3.826 euros y un plazo fijo de 40.000. En su declaración con fecha 12 de junio de 2019 no aparece ningún vehículo a su nombre.

Badajoz «Tenemos las declaraciones pero no se han escaneado»

En los demás consistorios escasean los detalles. En los cuatro principales, los datos no están actualizados. De hecho, en el portal digital de Badajoz no se puede encontrar nada sobre los nuevos ediles que han entrado a formar parte de la corporación. Solo permite acceder a las declaraciones de los que estuvieron en la legislatura anterior. «Las actualizaciones las han entregado pero no se han escaneado. Esta semana se hará», promete el Ayuntamiento.

La mayoría de los documentos a los que por ahora se tiene acceso hacen referencia a junio de 2015. Entre ellos están los de Francisco Javier Fragoso (PP), actual alcalde de la capital pacense. Él aseguraba hace cuatro años que tenía una casa que adquirió en 2001, dos coches y una moto. Todo en régimen de gananciales. Además, disponía de tres cuentas con 29.745 euros, tres planes de ahorro que sumaban casi 16.000 euros, acciones en diferentes empresas y fondos de inversión.

Cáceres «Actualizaremos toda la información en octubre»

En Cáceres tampoco hay documentos que aludan a 2019. Los relativos a propiedades son de años anteriores y en la web solo se puede encontrar los de los concejales que ya estaban en la legislatura pasada. Ni rastro de los bienes de nuevos ediles como Francisco Alcántara (Ciudadanos), José Ángel Sánchez Juliá (PP) Raúl Martín Fernández (Unidas Podemos-Izquierda Unida-Equo) y Teófilo Amores (Vox). El último escrito presentado por el alcalde Luis Salaya (PSOE) es del 17 de diciembre de 2018. En él aseguraba que tenía tres cuentas bancarias (una de ellas sin actividad y otras dos con 3.945 euros), un Renault Megane y participaciones en la consultora Big Head Academy.

En lo que no escatiman es en detallar currículums. Esos datos sí están actualizados. Las declaraciones de bienes tendrán que esperar hasta octubre. «Los ediles las han entregado, pero no se han subido porque ahora nuestros recursos se centran en implantar la administración electrónica, que estará lista en tres meses», aclara Jorge Villar, concejal de Transparencia del Ayuntamiento de Cáceres.

Plasencia «No tenemos la información completa de todos los ediles»

En Plasencia sucede lo mismo que en la capital cacereña. No están las declaraciones de los bienes de los nuevos ediles. «No contamos con la documentación completa de todos, pero este viernes publicaremos lo que tengamos», avanzan en el Consistorio placentino. Hoy solo se pueden consultar los bienes de los que ya integraban la corporación, pero desactualizados. Fernando Pizarro (PP), que está al frente de la ciudad, declaró el 3 de julio de 2016 que tenía un piso y una plaza de garaje, tres cuentas con 160.500 euros y un coche de la marca Volkswagen.

Mérida «Esta semana estarán colgadas en la web»

En Mérida no se puede acceder desde su web a la información, un hecho ante el cual el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna (PSOE), muestra su enfado. Dice que los encargados de colgar los documentos tendrían que haberlo hecho. «Con la nueva legislatura se limpió la información anterior. Las declaraciones están presentadas y esta semana se podrá acceder a ellas», dicen en el Consistorio emeritense.

Almendralejo «Aprobaremos un modelo que unifique criterios»

En la web de Almendralejo tampoco hay documentos con los bienes de los concejales. Los presentados en junio de 2015 no seguían unas características comunes a la hora de rellenar formularios y han optado por eliminarlos. «Aprobaremos en pleno un modelo de declaración que unifique criterios. Será este martes o en septiembre», dice Raquel del Puerto, concejala de Transparencia en Almendralejo.

Lo que ha pasado en esa localidad sucede en la mayoría. Hay ediles que rellenan los epígrafes con esmero y otros que detallan sus posesiones de manera básica. Los hay que informan del coche que poseen y sus kilómetros, otros que añaden el año de matriculación, y otros solo la marca; o cuentas bancarias de las que solo se sabe la entidad, mientras que en otros casos aparece hasta el último céntimo depositado en ellas.

Zafra «El encargado de colgarloestá de vacaciones»

En Zafra, por el momento, no se puede comprobar si hay disparidad de criterios porque en su web no hay ningún documento. Ni siquiera alguno que aluda a años anteriores. «Ha estado subido pero lo hemos eliminado para poner la información actualizada. El problema es que la persona que se encarga de ello está de vacaciones. Volverá el 30 de julio y lo actualizará», explican.

Don Benito «Estamos en procesode actualización»

En Don Benito, solo hay un documento. Recoge las retribuciones, bienes y actividades de los miembros de la corporación anterior. Tiene 14 páginas y no entra en detalles. El primer nombre que aparece es el del alcalde, José Luis Quintana (PSOE). Poseía cuatro inmuebles en régimen de gananciales, dos garajes, cuentas bancarias, fondos de inversión, plan de pensiones, acciones y vehículos, pero no especifica cantidades, marcas y fechas de adquisición. «Estamos en proceso de actualización y en los próximos días estarán colgados los documentos», dicen en el Ayuntamiento.

Navalmoral de la Mata «El próximo mes estarátodo en nuestra página»

En la web de Navalmoral, tras navegar por múltiples pestañas, se accede solo a datos de los ediles del PSOE Iñaki Rodríguez y Raquel Medina, que es la alcaldesa. Los documentos son antiguos. En junio de 2015, Medina tenía una vivienda con una hipoteca de 16.900 euros, otra heredada al 50% y dos cuentas con 4.000 euros. «La ley dice que se dé la información de liberados y alcaldes, pero el próximo mes subiremos las de todos», especifican en el Ayuntamiento moralo. Se escudan en una ley que no determina lo que ellos argumentan. Se refieren a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En su artículo '8.1.h' especifica que los representantes locales tendrán que presentar las declaraciones anuales de bienes y actividades. No exime de esa obligación a los no liberados.

Montijo «Lo entregamos al inicio y al final de la legislatura»

En Montijo se puede acceder a los certificados de retenciones de los concejales, a sus gastos de kilometraje, a las asignaciones de los ediles y a las declaraciones de la renta del alcalde, Manuel Gómez (PSOE). Sin embargo, los únicos registros de bienes que hay son de junio de 2015. El presentado por el alcalde detallaba una finca urbana adquirida en 1997, dos cuentas con 6.236 euros y un coche Ford C-Max matriculado en 2009. «La información relacionada con bienes la presentamos al principio y al final de legislatura. La de junio de 2019 la tenemos, pero no se ha subido a la web», comenta Rita Muñoz, concejala de Administración Pública en Montijo.

Para ello la ley no especifica un plazo. Lo que sí determina es que deben hacerlo anualmente y no sólo al inicio y al final de la legislatura, algo que tampoco cumplen en los diez consistorios más grandes de Extremadura. En la mayoría de los casos se conforman con publicar los datos cuando toman posesión.