«Esta tarde a las 20.00h estaré protestando en la calle Cecilio Gallego de Don Benito, en frente de la sede del PSOE. En ... contra de la amnistía, en contra del referéndum. De momento voy solo, ¿te apuntas?». Ese era el llamamiento que Eduardo Lanseros lanzaba este pasado jueves en X (antiguo Twitter). Tenía entonces 60 seguidores en esa red social; 24 horas después superaba los 1.400. «Ni esperaba ni buscaba esta repercusión», cuenta después de que su imagen, solo frente a la sede del PSOE, se haya hecho viral.

«Me pareció que tenía que protestar por lo que está sucediendo y reivindicar como extremeño que no podemos darle siempre a los mismos, a catalanes y vascos, los caprichos», cuenta sobre su motivación. «No entiendo que se pueda trocear un país y no entiendo una amnistía porque esa gente ha cometido delitos gravísimos; eso es lo que estaba reivindicando».

Pero lo cierto es que se vio solo en esa protesta casi espontánea, «no tengo ningún poder de convocatoria, pero estuve muy a gusto solo, tampoco esperaba a nadie», relata sobre una noche en la que también contó con presencia policial, «venían hasta con chaleco antibalas, pero vieron que no era nada peligroso y se marcharon».

Con la misma bandera y su silbato, Laneros regresó anoche a la sede del PSOE. Pero no estuvo solo, le acompañaba un centenar de personas. «Mi intención es seguir yendo cada día», avanza asegurando que «aunque esté solo, seguiré protestando por mis ideas donde haga falta, mi conciencia no se queda tranquila si no voy; hago lo mismo en Don Benito que lo que haría en Ferraz, coger mi bandera y mi silbato si eso es motivo de intervención policial, aquí estoy».