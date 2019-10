«Aquí solo me ofrecieron contratos de 15 días, así que me fui a Madrid» Esther Porras en Madrid. / HOY Esther Porras | Médica de familia Esta pacense terminó el MIR en mayo y ante lo que le ofreció el SES se marchó para cubrir una interinidad que al menos durará dos años ÁLVARO RUBIO Cáceres Domingo, 20 octubre 2019, 09:06

Esther Porras tiene 29 años, es de Badajoz, donde estudió Medicina. Su formación tras finalizar la carrera la hizo en Cáceres. Terminó su residencia el pasado mes de mayo y en sus planes no estaba ejercer fuera de Extremadura. «Siempre me había imaginado con mi maletín y mi fonendoscopio en un pequeño pueblo de esta región», reconoce con la sensación agridulce de no estar dedicándose a eso por el momento. «Las condiciones que me han ofrecido en Extremadura son vergonzosas. Así, normal que los que terminamos el MIR en esta comunidad nos vayamos», dice antes de detallar lo que le ha pasado en los últimos meses.

«Un mes antes de acabar el MIR, en abril de 2019, tuvimos una primera reunión con la gerencia de Cáceres para que nos apuntáramos a la bolsa de trabajo. Nos comentaron que iban a salir muchos contratos. Estuvimos esperando y nos avisaron con muy poca antelación», explica Esther.

Ante eso algunos de sus compañeros empezaron a marcharse. De los 11 residentes que terminaron Medicina de Familia en Cáceres capital, tres se fueron a Sevilla, uno a Madrid y solo una se quedó en el área de Urgencias del hospital San Pedro de Alcántara. Los que aún estaban a la espera de la llamada se acercaron a la gerencia de Cáceres y se reunieron con la directora médica de Atención Primaria. «Fue cuando nos ofrecieron contratos de 15 días en diferentes pueblos y diez guardias al mes. Lo cogí y al pasar la quincena me llamaron y me cambiaron el contrato. Me dijeron que en vez de hacer unas guardias en el municipio que estaba tenía que ir a otro pueblo».

Ante ese tipo de hechos que tacha de «improvisación constante y mucha falta de seriedad», se puso en contacto con la Dirección de Asistencia de Atención Primaria de Madrid de la zona sur para preguntar si tenían alguna oferta de empleo. «Me recibieron con los brazos abiertos a los dos días y me pusieron encima de la mesa ocho contratos. Todos tenían una duración de más de seis meses y opté por una interinidad en el centro de salud de San Martín de la Vega. Como mínimo serán dos años y medio de trabajo seguido», explica Esther.

Añade que en Madrid los médicos de familia no están obligados a hacer guardias. «En Extremadura existe esa obligación hasta los 55 años», matiza mientras muestra su cabreo.

«El propio SES ha manifestado que no queremos trabajar en zonas rurales y eso es mentira. Solo pedimos estabilidad. No estar de un pueblo a otro cada 15 días y conduciendo una hora y media. Sin puntos no aspiraba a trabajar seis meses en un centro de salud de Cáceres, pero por los menos sí a estar tres meses en el mismo municipio. Ni siquiera eso ha sido posible», lamenta. «Nos dijeron que nos iban a fidelizar en Extremadura ofreciéndonos contratos de seis y nueve meses, pero eso no ha sucedido», critica Porras.

También le sorprende que el SES haya anunciado recientemente la ampliación de la edad de jubilación a los 70 años. «No lo entiendo con la de médicos jóvenes extremeños que salen de la carrera y se forman en esta comunidad. Es una pena que nos tengamos que ir por una mala planificación. Me gustaría volver, pero sé que en mi tierra no voy a poder tener lo que me ofrecen en regiones como Madrid», concluye.