Solo Air Nostrum opta al concurso que asegura más vuelos desde Badajoz Un usuario del avión en el aeropuerto de Badajoz a punto de embarcar en un avión de Air Nostrum. La compañía de vuelos regionales de Iberia será la adjudicataria de la declaración de servicio público para las rutas a Barcelona y Madrid

La compañía líder de la aviación regional española es la única que se ha presentado para desarrollar la obligación de servicio público (OSP) que permitirá a partir de octubre más vuelos y mejores horarios desde Extremadura con destino a Madrid y Barcelona. Air Nostrum, que ha operado en la mayor parte de la historia del aeropuerto civil de Badajoz, se queda como única interesada en esta OSP con la que se dota de mayor seguridad jurídica a las rutas aéreas desde la región y también debe conllevar mejores precios para los usuarios partir de este año y hasta 2021, con posibilidad de un año más.

El lunes acabó el plazo fijado por el Ministerio de Fomento (Dirección General de Aviación Civil) para presentar ofertas para la contratación de las nuevas rutas aéreas bajo la fórmula de la OSP. Es una modalidad que permite la UE para vertebrar territorios a través de las conexiones aéreas. Posibilita a las administraciones sacar a concurso directamente ese transporte aéreo, cuyo coste será determinado desde Fomento.

La única compañía que ha presentado candidatura a la OSP Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona es la valenciana Air Nostrum. Las bases de la licitación establecen que el próximo martes día 21 se conocerá la oferta técnica presentada por la aerolínea. Queda fijado para el 28 de ese mes saber la oferta económica presentada.

Air Nostrum ya desarrolla en España otras tres obligaciones de servicio público. Son las de Madrid-Menorca, Sevilla-Almería y Madrid-Estrasburgo (Francia). España cuenta con 20 rutas aéreas declaradas OSP: 13 en Canarias, 4 en Baleares, la de Almería y las dos de Extremadura.

Como adelantó HOY en mayo pasado, el Gobierno ha establecido que el domingo 28 de octubre sea el primer día en el que entren en funcionamientos las nuevas condiciones que regirán las rutas Badajoz-Madrid y Badajoz-Barcelona.

El Gobierno extremeño seguirá pagando íntegramente los vuelos aunque ya no tendrá que hacerlo a través de un contrato de publicidad. Todavía no está cerrado cuánto costará. El pliego conocido estipula que no puede superar los 3,5 millones al año. Ahora se pagan 2,1. Fuentes del Ejecutivo regional indicaron hace unos meses a este periódico que la previsión es que no superaría previsiblemente los 3 millones anuales.

Condiciones

Con la OSP la ruta Badajoz-Madrid tendrá dos vuelos diarios de lunes a viernes desde Badajoz y otros dos de regreso desde Madrid (ahora hay uno de vuelta por la mañana). En agosto solo un vuelo en cada sentido. Los sábados no habrá y el domingo, uno.

Son, por tanto, once vuelos de ida y otros tantos de vuelta semanales entre Badajoz y Madrid, con un mínimo de 54.000 plazas a ofertar cada año. La nueva distribución de frecuencias permitirá volar entre Badajoz y Madrid y volver a ambas ciudades en el mismo día, algo que ahora no es posible, con lo que se responde de esta forma a una demanda de la Junta de Extremadura.

En unos días se empezarán a vender los primeros billetes con los nuevos horarios que regirán a partir de octubre

En cuanto a los horarios, el pliego señala que «se garantizarán las comunicaciones con salida entre las 9 y las 11 y con regreso entre las 17 y las 19 horas». Fomento estipula que en agosto se podrán cambiar esos horarios en función «de la demanda real del mercado».

Por su parte, a Barcelona habrá un vuelo en ambos sentidos cuatro días a la semana, como hasta ahora. Son 24.000 plazas a ofertar cada año como mínimo a la capital catalana.

En cuanto al precio de los billetes tampoco están cerrados. No costarán más de 90 euros la ida a Madrid y 110 a Barcelona. Esas son las tarifas de referencia. Lo que hace la OSP es poner topes. El precio final está vinculado a factores como la demanda o la antelación de la reserva de los billetes. En todo caso, se especifica que las tarifas máximas en cada ruta no podrán superar las de referencia en más de un 25%. En ese caso la compañía tendrá que ofertar también tarifas promocionales.

Air Nostrum tiene intención de sacar a la venta en unos días los primeros billetes de las rutas que empezarán a regir a partir del 28 de octubre bajo la condición de obligación de servicio público.

Datos pasajeros

De otro lado, ayer se conoció que el número de pasajeros que ha utilizado el aeropuerto de Badajoz en los primeros siete meses del año asciende a 26.856. Esta cifra supone un incremento leve (+0,6%) del número de personas que usaron el avión el año pasado en ese periodo.

En cambio, la estadística de Aena, el gestor de los aeropuertos españoles, indica que ha habido un descenso de viajeros si se compara solo julio de 2018 con el de 2017. Este año fueron 3.650 pasajeros, un 12,6% menos respecto al dato de julio de 2017.