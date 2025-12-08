HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Solo el 1,8% de los estudiantes de la UEx son extranjeros

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Los extranjeros que estudian en la Universidad de Extremadura son solo el 1,8% del total de matriculados tanto de grado como de máster, un porcentaje que sitúa a la región como la última en atraer a personas de otros países para estudiar en la UEx, según el último informe publicado por la Conferencia de Rectores y Rectoras (CRUE). Está lejos del 9,3% que registra la Comunidad Valenciana.

Si se tiene en cuenta solo a los matriculados en estudios de máster, Extremadura mejora su porcentaje hasta el 4%, pero aun así sigue estando muy alejada de comunidades autónomas como Cataluña, donde un 30,4% de los estudiantes son extranjeros.

