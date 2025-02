Sólo dos empresas solicitan las ayudas de la Junta para gemelos digitales

«Las empresas desconocen sus datos porque no los tienen digitalizados»

Jesús Preciado. HOY

Jesús Preciado es el responsable de Mirafutura, una empresa de ingeniería de Almendralejo especializada en la elaboración de proyectos de instalaciones industriales, con trabajos en varias comunidades autónomas. Como explica, una de sus particularidades es que trabaja con la denominada metodología BIM, que entre otras cuestiones implica la utilización de modelos en tres dimensiones (3D), lo que aporta más información que un plano tradicional. Pero se dieron cuenta que ese trabajo no se aprovechaba cuando se ponía en marcha la actividad. Y que con la incorporación de datos en tiempo real se pueden optimizar cuestiones como la producción, la temperatura, los caudales en caso de fluidos... Es lo que se conoce como un gemelo digital. Por ese motivo, Mirafutura ha apostado por un nuevo servicio a sus clientes mediante una tecnología emergente que es una novedad en España. «Hace tres o cuatro años no existían los gemelos digitales», explica Preciado. Una de sus aplicaciones está en la utilización de datos reales para mejorar los procesos de producción. «Las empresas los desconocen, porque no tienen digitalizados esos datos», explica. También se puede simular la mejora de un proceso antes de realizar la inversión para conocer cuál será su resultado, como la incorporación de nueva maquinaria. Preciado expone un caso real de una empresa extremeña del sector vinícola. Durante su proceso de tratamiento y embotellado pierde un 3% de su producción. Hay derrames, evaporación, restos que se quedan en las tuberías... Pero se desconoce realmente dónde se producen esas deficiencias. Con unos sensores se podrá conocer dónde está el problema para reducir esas pérdidas y ahorrar miles de euros.