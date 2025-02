Tan solo una copita, agente

El pasado sábado me paró la Guardia Civil en un control de alcoholemia y en el hueco del coche donde se colocan los refrescos y ... el agua llevaba una botella de vino abierta. Se pueden imaginar la escena: el guardia descubrió la botella junto al cambio de marchas y el freno de mano y no pudo evitar la sonrisa ni la broma: «Pero si ya llevan ahí la botella».

Habíamos ido a pasar el día en Hervás y habíamos comido muy bien. Para alegrar la comida, habíamos pedido una botella de vino blanco y como nos había sobrado la mitad, nos la llevamos en una bolsita muy mona que nos facilitaron en el restaurante. Si la metíamos en el maletero o en los asientos de atrás, podría abrirse y derramarse en cualquier frenazo, así que la colocamos en el espacio para las botellas que beben los conductores mientras conducen, aunque en mi caso, como no puedo coger nada salvo el volante, mi mujer lleva pajitas en la guantera y, si me entra sueño, me acerca una bebida con cafeína y bebo por la pajita. Pero si me para la Guardia Civil, se me dispara la adrenalina con la emoción, me despierto completamente y ya no necesito pajita. Lo reconozco: me gusta que me pare la Benemérita porque me despierta.

Hace años, en julio y agosto, viajaba todos los jueves al Teatro Romano de Mérida para escribir un par de páginas sobre cada estreno del festival y regresaba muy tarde a Cáceres, pero no me dormía a pesar de la hora porque todavía se circulaba por la vieja carretera y la Guardia Civil me paraba a la altura de Casas de don Antonio, me interrogaba y me despertaba para el resto de la noche. Una vez me tocó un guardia filósofo, que me preguntó primero: «De dónde venimos». Después profundizó más: «A dónde vamos». Y remató con una despedida que lo explicaba todo y respondía a todas las preguntas: «Con Dios».

Otra noche de estreno, me interrogó un suboficial muy simpático, pero con habilidades para pillarte en un renuncio. Se interesó por mi procedencia, después se interesó por la razón del viaje y, cuando le conté que venía de ver un estreno en el Teatro de Mérida, se interesó por el argumento. Yo acababa de ver 'Julio César' y no se me ocurrió mejor respuesta que decirle: «Iba de romanos». Así, en general, y el guardia debió de pensar que le estaba tomando el pelo: «Hombre, de romanos y de griegos van todas». Ya digo que los controles me azoran mucho, pero me rehíce, le detallé el argumento de la tragedia y me dejó seguir.

A un tío de mi amigo Vicente, lo paró la Guardia Civil en una carretera de Málaga durante la Transición. El hombre era militante del Partido Comunista desde los tiempos de Franco y, cuando el guardia le preguntó que a dónde iba, saltó como un resorte: «Pues voy a donde me dé la gana porque ya estamos en democracia». El agente se cuadró: «Tiene usted razón, puede seguir». Y siguió durante 15 kilómetros hasta llegar a un punto donde la carretera estaba cortada por un alud.

Lo de Hervás fue distinto porque el guardia tenía ante sí el cuerpo del delito: la botella de vino blanco. «¿Ha bebido usted algo?», me preguntó el agente. «Sí, una copita», le respondí. «Menos mal, porque el anterior me dijo que no había probado nada y luego casi rebasa el límite», comentó. Supongo que mentirle a un guardia civil no es delito, pero, gracias a la botella delatora, le dije la verdad. Así que soplé, di 0,03 y el guardia alabó mi sinceridad: «En efecto, solo ha bebido usted una copita». El número de la Benemérita se despidió educadamente tras comprobar mi carnet de conducir, renovado hace 15 días (¡por poco!), y seguimos viaje sin pizca de sueño.