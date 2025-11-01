Solo el 16% de los solicitantes extremeños de la ayuda al alquiler resultan beneficiados

El 16,24 por ciento de los solicitantes extremeños de la ayuda estatal al alquiler reciben el apoyo económico para sufragar la mitad de la ... renta que pagan a sus caseros. Es el resultado de la última convocatoria de subvenciones que se abrió el 8 de enero en la región con fondos del Ministerio de Vivienda y tramitación de la Junta de Extremadura.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda precisa que en esta última convocatoria del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 han tenido prioridad los inquilinos que «no hubieran recibido esta aportación económica en la anterior o hubieran renunciado a ella».

Una vez respetada dicha prioridad, y con todas las solicitudes recibidas sobre la mesa, la Administración regional ha ido resolviendo «por riguroso orden de presentación». Buena parte de los solicitantes han recibido una resolución negativa. La carta les indica que la petición no ha podido atenderse por agotamiento del crédito disponible.

Requisitos económicos

Hay que tener en cuenta, además, que para conseguir esta ayuda para pagar un techo se deben cumplir unos requisitos económicos determinados, al estar orientada a hogares y personas con rentas bajas.

Quienes han resultado beneficiados en esta ocasión tienen unos ingresos brutos dentro de la unidad de convivencia de 16.253,23 euros (brutos), según los datos recabados por la Secretaría General de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana.

En esta ocasión el dinero disponible para dar respuesta a esta ayuda estatal era de 4.069.051 euros. Una partida que ha servido para atender 887 de las 5.459 solicitudes presentadas, es decir, el 16,24 por ciento mencionado.

El crédito se agotó el 22 de enero

El plazo de presentación de solicitudes se inició el 8 de enero de este año y estuvo abierto durante dos meses, hasta el 7 de marzo. Sin embargo, los fondos disponibles se agotaron en dos semanas; en concreto, a las 8.47 horas del 22 de enero, indica a HOY la consejería. Eso supone que todas las peticiones registradas más allá de ese momento se quedaron fuera de la valoración.

«Lógicamente, se reciben muchas más solicitudes de las que finalmente se alcanzan con el crédito disponible por parte del Ministerio, prevaleciendo el criterio de prioridad para aquellas personas solicitantes que no hubieran recibido la ayuda en la convocatoria anterior», abundan desde la consejería.

4.600 euros de media

Si dividimos los más de cuatro millones de euros de esta partida entre los 887 beneficiarios, el resultado es una cuantía global de 4.600 euros que se irían abonando en pagos parciales para ir cubriendo 24 mensualidades: con una media de 191 euros. Sin embargo, hay que precisar que estas cantidades varían en función del alquiler que abone cada perceptor, ya que las cuantías puede oscilar mucho de una población a otra. Eso sí, la convocatoria establecía que la renta no debe superar los 600 euros mensuales y los 300 en caso del arriendo de una habitación.

El plazo máximo de duración de la ayuda es de dos años a contar desde la primera mensualidad que debiera ser abonada por la persona arrendataria con el contrato vigente; «pudiendo retrotraerse la ayuda a mensualidades anteriores a la solicitud, sin que pueda hacerse con anterioridad al 1 de enero de 2024».

La cuantía concedida permanecerá invariable durante las mensualidades subvencionadas, «salvo que se produzca una disminución en el importe de la renta, por acuerdo de las partes o por cambio de domicilio».

Justificante requerido

Durante el periodo subvencionado, las personas beneficiarias deben justificar la subvención concedida. Lo tienen que hacer periódicamente y con cadencia semestral (antes del día 20 del mes de junio y de diciembre de cada semestre natural), y siempre antes de que transcurran dos meses desde la última mensualidad subvencionada.

El modelo normalizado de reconocimiento del efectivo abono de la renta o del precio durante las mensualidades subvencionadas transcurridas, debidamente firmado por ambas partes contratantes.