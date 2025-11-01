HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Solo el 16% de los solicitantes extremeños de la ayuda al alquiler resultan beneficiados

La Junta ha tramitado 5.459 peticiones de los inquilinos, pero los cuatro millones de euros disponibles solo han cubierto 887 de esas solicitudes

Ángela Murillo

Ángela Murillo

Badajoz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:03

El 16,24 por ciento de los solicitantes extremeños de la ayuda estatal al alquiler reciben el apoyo económico para sufragar la mitad de la ... renta que pagan a sus caseros. Es el resultado de la última convocatoria de subvenciones que se abrió el 8 de enero en la región con fondos del Ministerio de Vivienda y tramitación de la Junta de Extremadura.

