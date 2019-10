La soledad que duele Extremadura precisa ya una red institucional que de verdad atienda a los que han sido eternos cuidadores Una anciana sentada sola en el banco de un parque en una imagen de archivo. / HOY ANA B. HERNÁNDEZ Sábado, 5 octubre 2019, 08:54

Dicen que la soledad es un sentimiento que poco tiene que ver con el silencio y el bullicio, porque no importa de cuánta gente se esté rodeada sino más bien de quien ya no está contigo. Por eso, aunque no hay edad para la tristeza, la soledad no elegida alcanza más a los mayores, porque han sumado más pérdidas. Algunos tantas, que están y se sienten solos. Y en Extremadura cada vez hay y habrá más.

En otra semana de ruido atroz en Cataluña, de incertidumbre por el brexit, de páginas llenas del 'impeachment', de campaña electoral, de dimes y diretes entre políticos, de más desempleo y menos pensiones, son de agradecer iniciativas concretas que buscan mejorar el día a día de los ciudadanos. En este caso, de nuestros mayores. O, cuando menos, lo intentan.

Los últimos datos elevan a 112.400 las personas que viven solas en Extremadura en el año 2018, un 1,2 por ciento más que el año anterior, y de ellas el 42,8 por ciento son personas mayores de 65 años. 'Contigo en casa, acompañamiento a la soledad' es el programa que se pondrá en marcha en nueve pequeñas localidades de la región gracias a un convenio de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), los ayuntamientos de estos municipios y la Junta de Extremadura.

El proyecto piloto consiste básicamente en que a través del móvil los ancianos que viven solos estén en contacto con los trabajadores de los servicios sociales de sus ayuntamientos. Tendrán a alguien pendientes de ellos o alguien al que acudir si lo necesitan. Y podrán continuar viviendo en sus casas, en sus entornos, de forma autónoma. Y será así porque una organización sin ánimo de lucro, como hay otras que vienen realizando un trabajo de asistencia también a los mayores que viven solos en la región, ha visto que este colectivo necesitado y frágil continúa precisando ayuda. Porque la red familiar que antes se ocupaba de ellos se ha debilitado de forma alarmante y la red institucional que hay en marcha hoy es insuficiente para sustituirla.

Las diferentes herramientas de atención a los mayores no llegan ni mucho menos a todos. Ni las plazas de residencia ni los centros de día ni las ayudas domiciliarias ni la teleasistencia. Y eso lo sufren de forma directa nuestros mayores.

Obligación moral

Los de hoy son la primera generación que está padeciendo el cambio social experimentado en las últimas décadas. Cuidaron a sus padres y a sus suegros, después cuidaron a sus hijos y ahora muchos cuidan a sus nietos. Y, sin embargo, cada vez son más los que se encuentran que ese cambio social que ha dado una vuelta a las familias, a la forma de vida, a las prioridades y a las necesidades, les está dejando a ellos, cuidadores natos, sin cuidados.

Cierto es que se trata de una consecuencia más del cambio de modelo social que se viene dando y que sigue dándose. Pero este cambio, guste o no, y del que somos responsables todos para bien o para mal, no es el problema. O da igual si lo es. Lo que urge, como ocurre habitualmente, es adaptarse a lo que conlleva ese cambio.

El avance de la medicina aporta más esperanza de vida, pero también por eso más pérdidas para las personas y más situaciones de dependencia. Porque la mujer, la gran cuidadora de la historia, se ha incorporado al mercado laboral; porque más miembros de la familia tienen que trabajar para lograr los mismos sueldos que antes, en muchos casos, conseguía uno solo; porque tenemos mil formas de comunicarnos a través de la tecnología, pero cada vez menos momentos de cercanía física; porque se vive donde se encuentra trabajo; porque los hijos no residen ya en la casa de al lado de los padres en la misma localidad; porque la natalidad lleva años a la baja y, por tanto, las posibilidades de estar solos ahora y en el futuro van al alza.

Y el deber de las administraciones, en el manido Estado del Bienestar, no es ver cómo el modelo social cambia e ir tratando a salto de mata de paliar las consecuencias que conlleva, muchas veces tarde y a medias y casi siempre por detrás de la sociedad civil.

Su deber es ejecutar acciones para evitar que las consecuencias perjudiquen a los ciudadanos. En este caso, trabajar para que los mayores no sientan que están solos. La puesta en marcha de una red institucional que les atienda de verdad en Extremadura debería ser una prioridad absoluta, una obligación moral para nuestros dirigentes.